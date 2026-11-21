Lindtman listasi puheessaan hallituksen säästöt asumistukeen, työttömyysturvaan, lapsikorotuksiin ja toimeentulotukeen.

– Lindtman puhui säästöistä pitkään, mutta jätti sanomatta tärkeimmän: peruuko SDP ne? Jos peruu, se maksaa satoja miljoonia euroja vuodessa, ja SDP:n pitää kertoa, mistä rahat tulevat. Jos ei peru, koko oppositiokauden kauhistelu on ollut pelkkää teatteria. Suomalaiset ansaitsevat suoran vastauksen ennen vaaleja, Kopra sanoo.

Lindtmanin mukaan SDP tekisi ensi vaalikauden sopeutuksesta puolet menosäästöinä ja puolet lisätuloina. Samalla puolue lupaa, ettei pieni- ja keskituloisten palkansaajien verotus kiristy.

– Kun sopeutustarve on miljardeja, puolet lisätuloista tarkoittaa miljardien veronkorotuksia. Jos pieni- ja keskituloiset rajataan ulos, lasku osuu yrityksiin, työpaikkoihin ja investointeihin. Juuri nyt, kun talous on kääntymässä kasvuun, SDP kiristäisi verotusta kaikkein raskaimmin kasvun tekijöiltä, Kopra sanoo.

Lindtman lupasi palauttaa kahden viikon hoitotakuun ja kohtuullistaa asiakasmaksuja. Samaan aikaan SDP:ssä valmistellaan Helsingin Sanomien mukaan noin 1,2 miljardin euron säästöjä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Eilen selvisi miljardin säästölista, tänään luvataan nopeampaa hoitoa ja halvempia maksuja. Miten tämä yhtälö ratkeaa? Kun hallitus hillitsee menojen kasvua, SDP puhuu leikkauksista. Kun SDP tekee samaa, kyse onkin tuottavuudesta. Lupausten korttitalo huojuu jo ennen kuin ohjelmaa on edes julkaistu, Kopra sanoo.

Kopran mukaan hallituksen työ tuottaa jo tulosta: hyvinvointialueiden rahoitus on kasvanut, alueiden talous on kääntynyt ylijäämäiseksi ja pitkään hoitoa odottaneiden määrä on pudonnut murto-osaan.

– Lindtman puhui turvallisuudesta, mutta rajalakia hän ei maininnut. SDP:n varapuheenjohtaja on kyseenalaistanut lain. Kokoomukselle rajalaki on kynnyskysymys. Suomalaiset ansaitsevat tietää, onko se sitä myös SDP:lle, Kopra päättää.