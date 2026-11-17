Kolmen vuoden välein pidettävän liiton varsinaisen kokouksen suurin mielenkiinto kohdistui henkilövalintoihin.

Puheenjohtajuutta tavoitteli neljä henkilöä. Koska ensimmäisellä kierroksella kukaan ei saanut yli puolta äänistä, valinta siirtyi toiselle kierrokselle, jonne Nurmisen lisäksi selvisi tamperelainen Sami Vatanen. Uudessa äänestyksessä Nurminen sinetöi voittonsa 92 äänellä, kun Vatanen keräsi 78 ääntä.

Kimmo Nurminen, 58, on pitkän linjan lajitoimija. Parhaiten hänet muistetaan SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtajana. Hän toimi tässä tehtävässä lähes 10 vuotta aina kuluvan vuoden toukokuuhun saakka. Lisäksi hän on toiminut aiemmin myös miesten maajoukkueen joukkueenjohtajana, Salibandyliiton hallituksen jäsenenä sekä Kansainvälisen Salibandyliiton IFF:n hallituksen jäsenenä. Koulutukseltaan Nurminen on filosofian maisteri ja suorittanut lisäksi eMBA-tutkinnon.

– Olen kiitollinen jäsenseuroilta saamastani luottamuksesta. Minulla on aito motivaatio palvella lajia myös liiton puheenjohtajan tehtävässä. Haluan olla vaikuttamassa lajin positiivisen mielikuvan vahvistumiseen niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Salibandyn yhteisöllisyyttä ei vahvisteta tekoälyllä, eikä pelkillä sähköposteilla. Se vaatii ihmisten kohtaamista ja aitoa vuorovaikutusta, Nurminen lausuu.

Hallituksen jäsenvaalissa mukana oli 23 ehdokasta ja paikkoja oli tarjolla kahdeksan. Valituiksi tulivat: Gabriel Airaksinen (Helsinki), Markus Holopainen (Kontiolahti), Krista Karhunen (Jyväskylä), Juuso Laamanen (Pirkkala), Perttu Kytöhonka (Mynämäki), Anu Mäkinen (Helsinki), Minna Seppänen (Kokkola) ja Sami Vatanen (Tampere). Hallituksen kuuluu lisäksi urheilijajäsen. Tälle paikalle kokous vahvisti Ruotsissa salibandyammattilaisena pelaavan Oona Kaupin. Hallituksen koostumusta määritti myös sukupuolikiintiö.

Hallituksen vaihtuvuus on suuri, sillä ainoana vuoden lopussa väistyvästä hallituksesta jatka vain Juuso Laamanen.

Uuden hallituksen kolmen vuoden toimikausi alkaa 1.1.2027 ja päättyy 31.12.2029.

Innostus näkyi myös liiton kokoukseen osallistujien määrässä. Äänioikeutettuja seuroja oli 101. Kaikkiaan Salibandyliitolla on noin 620 jäsenseuraa. Liiton kokous oli hybridimallinen eli siihen pystyi osallistumaan ja äänestämään tasavertaisesti myös etäyhteydellä.

Kuvia liiton kokouksesta täällä.

Kokous valitsi Salibandyliiton kunniapuheenjohtajaksi Risto Kauppisen. Kauppinen, 61, on toiminut Salibandyliiton puheenjohtajana kahdella eri kaudella, vuosina 1994–2001 ja 2018–2022 ja ollut mukana suomalaisen salibandyn kehityksessä yli kolmen vuosikymmenen ajan. Puheenjohtajatehtävien lisäksi Kauppinen on ollut perustamassa naisten maajoukkuetoimintaa ja toiminut sen ensimmäisenä päävalmentajana. Hän on työskennellyt myös SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtajana sekä kansainvälisen salibandyliiton IFF:n hallituksessa.

Kokous vahvisti myös valtuuston ja valituslautakunnan jäsenet.

Lisäksi liittokokous hyväksyi Salibandyliiton vuoden 2027 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Vuoden 2027 talousarvion loppusumma on noin 13,3 miljoonaa euroa ja taloudellinen tulostavoite on asetettu 285 000 euroa alijäämäiseksi.

Ensi vuoden merkkitapahtuma on Turussa 3.–11.12. pelattavat naisten MM-kotikisat. Suomi järjestää poikkeuksellisesti kahdet aikuisten salibandyn MM-kisat peräkkäin, sillä miesten maailmanmestaruus ratkeaa Tampereella loppuvuonna 5. joulukuuta alkavassa turnauksessa. Uusi maailmanmestari on selvillä 13.12. Nokia Arenalla pelattavassa loppuottelussa. Suomi on hallitseva maailmanmestari ja lähtee kisa-areenalle ennakkosuosikkina