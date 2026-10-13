Vihreän listan Hanna Sauli on toiminut YKAn puheenjohtajana jo kaksi kahden vuoden kautta. Hän toimii parhaillaan myös YKAn edustajana Akavan hallituksessa.

Kokouksessa Sauli korosti sitä, että suomalainen työelämä kaipaa ennakkoluulottomia ratkaisuja korkeakoulutettujen työllisten uupumiseen.

Akava Worksin tuoreesta työolotutkimuksesta selvisi, että 52 prosenttia akavalaisista koki työuupumisvaaransa suureksi tai melko suureksi. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 38 prosenttia. Vielä keskiarvoa suuremmaksi riskin kokee tällä hetkellä kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät (62 %) sekä hyvinvointialueilla työskentelevät (61 %) akavalaiset. Eniten haitallista kuormitusta aiheuttavat yhtäaikaiset tehtävät, kiire, keskeytykset ja liian suuri työmäärä.

“Tilanne on huolestuttava. Vuonna 2025 kertyi yli 750 000 työuupumukseen liittyvää sairauspoissaolopäivää, joiden yhteiskunnallisen kustannuksen arvioidaan olevan 260 miljoonaa euroa. Kysymys kuuluu, onko Suomessa poliittista tahtoa ratkoa työuupumusepidemiaa ja kokeilla ennakkoluulottomasti uudenlaisia keinoja?”, Sauli kertoo.

YKA on nostanut julkisessa keskustelussa esille ajatusta kolmipäiväisestä viikonlopusta. Seuraavalla hallituskaudella olisi hyvä hetki toteuttaa vähintään kuuden kuukauden kokeilu työajan lyhentämisestä. Kokeilun tavoitteena olisi lisätä työstä palautumista ja selvittää, miten työajan lyhentäminen vaikuttaa työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. 73 % ykalaisista toivoo ennemmin lisää vapaa-aikaa kuin korkeampaa palkkaa, joten tavoite on Saulin mukaan liitolle luonteva.

Sauli nosti esille myös vastavalmistuneiden huolestuttavan työllisyystilanteen, johon YKA on ehdottanut ratkaisuksi mallia, jossa palkan työeläke- ja sosiaalivakuutusmaksut puolitettaisiin vuodeksi, kun palkataan korkeakoulusta vuoden sisällä valmistunut alle 30-vuotias. Kannustin olisi kohdennettu ja määräaikainen.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Järvenpää (Punavihreät). Järvenpää on toiminut edellisellä kaudella hallituksen jäsenenä.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi sekä varajäseniksi valittiin:

Vilma Järvisalo (Vihreä lista), varajäsen Riina Lumme (Vihreä lista)

Sara Tabrizizadeh (Punavihreät), varajäsen Joel Lindqvist (Punavihreät)

Aapo Kallama (SYY), varajäsen Selmi Holopainen (Punavihreät)

Pasi Piela (Pääsy), varajäsen Maria Arruda (Pääsy)

Johanna Juselius (Edistykselliset), varajäsen Maria Nyroos (Edistykselliset)

Henna Salminen (Ketjureaktio), varajäsen Tuomas Huhtala (Ketjureaktio)

Uuden hallituksen toimikausi on 2027–2028.