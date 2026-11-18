Hyvä vuokranantaja 2026 -palkinto Johanna ja Matti Kleemolalle
21.11.2026 17:34:06 EET | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote
Vuokralaiset ry:n ja Suomen Vuokranantajien yhdessä jakama Hyvä vuokranantaja 2026 -palkinto myönnettiin Johanna ja Matti Kleemolalle, jotka ovat vuokranneet asuntoja pääkaupunkiseudulla vuodesta 2013. Vuokralaiset kiittävät pariskuntaa lämpimästä kohtaamisesta ja luotettavuudesta sekä halusta auttaa arjen tilanteissa.
Hyvä vuokranantaja -palkinnon saajat valitaan verkossa kerättyjen ehdotusten pohjalta. Palkinto jaetaan vuosittain yksityiselle vuokranantajalle tai vuokranantajille, jotka tuovat mieleen sanat reilu, luotettava, jämpti ja sitoutunut.
Vuokranantajapariskunta Johanna ja Matti Kleemolan vuokralaiset kiittävät asuntojen hyvää kuntoa, ystävällistä yhteydenpitoa ja pyyntöjen hoitamista viipymättä. Pariskunta on auttanut esimerkiksi huonekalujen ja tavaroiden hankinnassa sekä sähkö- ja vesisopimuksiin liittyvien asioiden selvittämisessä.
Vuokralaiset kiittävät myös sitä, että Kleemolat suhtautuvat ihmisiin kunnioittavasti erilaisista elämäntilanteista riippumatta.
”Vuokralaisten palautteesta välittyy vahva luottamus vuokranantajiin. Kun omista huolista ja tarpeista uskaltaa puhua, myös mahdollisiin ongelmiin on helpompi etsiä ratkaisuja yhdessä”, toteaa Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.
Kleemolat kouluttautuvat jatkuvasti, seuraavat lainsäädäntöä ja kehittävät toimintaansa. Ehdotuksissa heitä kuvataan asiantunteviksi ja sitoutuneiksi vuokranantajiksi. Perhe-elämän ja harrastusten keskelläkin heillä on aikaa vuokralaisilleen.
”Vuokra-asunto on omistajalleen sijoitus ja vuokralaiselle koti. Kleemolat ymmärtävät molemmat näkökulmat. Pariskunnan toiminta osoittaa, miten asiantuntemus ja välittäminen rakentavat turvallista vuokrasuhdetta: asiat hoituvat, apua saa ja ihmisiä kohdellaan reilusti”, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Eeva Tammisalo.
Kleemoloille vuokranantajuudessa on kyse ennen kaikkea kotien tarjoamisesta.
”Parasta on nähdä ihmisten ilo, kun he löytävät unelmiensa kodin. Hyvä vuokrasuhde alkaa avoimesta yhteydenpidosta. Haluamme tuntea vuokralaisemme ja ymmärtää heidän arkeaan. Vuokranantajuus on opettanut meitä katsomaan erilaisia elämäntilanteita toisen ihmisen näkökulmasta”, Johanna ja Matti Kleemola sanovat.
”Palkinto on meille suuri yllätys ja arvokas kiitos tavastamme toimia – erityisesti siksi, että ehdotukset ovat tulleet omilta vuokralaisiltamme.”
Hyvä vuokranantaja -palkinnolla nostetaan esiin kasvollisia yksityisiä vuokranantajia ja kannustetaan hyvään ja vastuulliseen vuokranantajuuteen. Vuokralaiset voivat ehdottaa palkittavia avoimessa haussa. Voittajan valitsevat yhdessä Vuokralaiset ry ja Suomen Vuokranantajat ry. Palkinto jaetaan vuosittain valtakunnallisessa Vuokranantaja-tapahtumassa.
Lisätietoa Hyvä vuokranantaja -palkinnosta:
Eeva Tammisalo, toiminnanjohtaja, Suomen Vuokranantajat:
eeva.tammisalo@vuokranantajat.fi, 044 599 5614
Anne Viita, toiminnanjohtaja, Vuokralaiset ry:
anne.viita@vuokralaiset.fi, 050 588 3483
Voittajan haastattelupyynnöt:
Johanna Kleemola
johanna.kleemola@iki.fi, 040 160 4510
Matti Kleemola
matti.kleemola@iki.fi, 044 979 1771
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nelli KuokkaViestintä- ja markkinointipäällikköSuomen Vuokranantajat ryPuh:040 822 7130nelli.kuokka@vuokranantajat.fi
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on yli 37 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 370 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
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