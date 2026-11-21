Suomen Juulia Turkkila ja Matthias Versluis tulkitsivat vapaaohjelmassaan modernin version Gisellen tarinasta. Ohjelma oli jatkumoa eiliselle rytmitanssille, jolloin nähtiin samasta teemasta klassisempi tulkinta. Massimo Scalin luoma upea ja tunteellinen koreografia hurmasi suomalaisyleisön ja varmisti parille kovatasoisen Grand Prix -kilpailun hopeamitalit yhteispistein 190,88.

– Suorituksemme ei mennyt tänään ihan parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tulos on helpottava yllätys. Tiedämme koreografiamme olevan vahva, ja siellä oli tänäänkin voimakkaita elementtejä. On iso saavutus saada hopeaa Grand Prix -kilpailusta vaikean viime kauden jälkeen, Versluis kertoo.

Myös Suomen toinen pari, Yuka Orihara ja Juho Pirinen, luisteli kotiyleisön edessä erinomaisesti ja sijoittui seitsemänneksi. Pari esitti heille uudentyyppisen, taiteellisen vapaaohjelman, ja sai yhteispisteet 177,08. Koreografian musiikkina kuultiin muun muassa Cody Fryn kaunis kappale What a Wonderful World.

– Tänään oli kevyt ja vapautunut olo luistella. Teimme tietoisen valinnan viime keväänä, että musikaalivuosien jälkeen on luvassa erilainen ohjelma. Halusimme uudelle tasolle, ja lyyrisen puolen näyttäminen tuntuu tosi hyvältä, Pirinen sanoo.

Finlandia Trophyn jäätanssikilpailun voiton veivät jo toista vuotta peräkkäin hallitsevat olympiavoittajat, Ranskan Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron yhteispistein 212,91. Parin tekninen ja taiteellinen osaaminen oli kilpailussa omaa luokkaansa.

Pronssia sai Yhdysvaltojen sisaruskaksikko Oona Brown ja Gage Brown, joka onnistui ohjelmassaan ja saavutti yhteispisteet 187,97.

Finlandia Trophy Helsinki keräsi kahden kilpailupäivän aikana Helsingin jäähalliin yli 8 500 katsojaa. Seuraavaksi katseet kääntyvät Tampereelle, jossa maailman parhaat taitoluistelijat kilpailevat maailmanmestaruuksista Nokia Arenalla 16.–21. maaliskuuta 2027.