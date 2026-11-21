Matias Lindfors Grand Prix -debyytissään yhdeksänneksi
21.11.2026 19:36:57 EET | Suomen Taitoluisteluliitto | Tiedote
Suomalainen paransi ennätyspisteitään roimasti Grand Prix -osakilpailussa.
Taitoluistelun Finlandia Trophy Helsinki jatkui lauantaina Helsingin jäähallissa miesten vapaaohjelmakilpailulla.
Suomen Matias Lindfors jatkoi vahvoja otteitaan ja luisteli vapaaohjelmassa uransa parhaat pisteet 138,93. Yhteispisteet 215,67 toivat suomalaiselle sijan yhdeksän.
Lindfors helpotti kaksi hyppyelementtiä. Hän paransi silti ennätystään yli 12 pisteellä.
– Sain tehtyä hyvän kokonaisuuden ja näyttävän ohjelman, vaikka muutamissa asioissa jäi korjattavaa. Olen todella kiitollinen, että pääsin kokemaan kotiyleisön edessä luistelun. Kokemus oli unohtumaton, Lindfors kiittelee ohjelman jälkeen.
19-vuotias lähti vapaaohjelmaan kovatasoisen kilpailun seitsemänneltä sijalta. Hän kertoo halunneensa nyt näyttää, että lyhytohjelmasijoitus oli ansaittu. Se lisäsi painetta.
– Jännitys kuitenkin unohtui luistellessa, ja suoritus oli lopulta rento, Lindfors toteaa.
Lindfors nimeää kauden päätavoitteekseen edustaa Suomea maaliskuussa MM-kilpailuissa. Sitä varten hänen täytyy saavuttaa Kansainvälisen luisteluliiton asettama teknisten pisteiden raja. Tällä hetkellä Lindforsin lyhyt- ja vapaaohjelman yhteenlasketut tekniset pisteet ovat vajaan kymmenen pisteen päässä minimirajasta.
– Suunta on tämän päivän pisteidenkin valossa oikea, Lindfors sanoo.
Miesten kilpailun voitti Viron Mihhail Selevko pistein 254,99. Hopealle nousi Ruotsin Andreas Nordebäck pistein 240,94. Pronssia sai Japanin Kazuki Tomono pistein 237,75.
Finlandia Trophy Helsinki päättyy lauantai-iltana jäätanssin vapaatansseihin. Suomea edustavat Juulia Turkkila ja Matthias Versluis sekä Yuka Orihara ja Juho Pirinen.
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Yhteyshenkilöt
Emmi KoskiniemiLehdistöpäällikköFinlandia Trophy Helsinki 2026Puh:050 548 7941media_finlandiatrophy@skatingfinland.fi
Miia HyttinenSuomen joukkueenjohtajaFinlandia Trophy Helsinki 2026Puh:050 356 5251miia.hyttinen@skatingfinland.fi
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Suomen Taitoluisteluliitto
Suomen Taitoluisteluliitto tiedottaa taitoluisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, kilpailuista tapahtumista, urheilijoista ja lajin kehittämisestä Suomessa. Suomen Taitoluisteluliitto on taitoluistelun valtakunnallinen lajiliitto ja Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) jäsen.
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