Keskittyneenä Ouluun saapunut KrP iski voittoon riittäneet maalit jo avauserässä, kun Heikki Kallion laukaus vapaalyöntikuviosta livahti verkkoon saakka, Nico Jonaeson iski ylivoimalla etukulmaan 2-0 ja vielä erän puolivälissä Juuso Ahola eron jo kolmeen. Aholan toisen erän 4–0-maalia seurasi isäntien Kalle Lintalan kavennus, mutta se jäi tänään ainoaksi, ja Aapo Kilpeläinen osui pallonryöstön jälkeen vieraille vielä ennen toista taukoa. Päätöserässä maalasivat nokialaisille Mikko Laakso alivoimalla, Niklas Äijälä ja vielä Luukas Salin vain neljä sekuntia ennen loppua. Juuso Ahola (2+1), Nico Jonaeson (1+2) ja Valtteri Viitakoski (0+3) lihottivat pistetiliään kolmella merkinnällä mieheen.

Indiansille eilen Espoossa 10-1 hävinnyt Hawks tuli tänään kotona aivan eri ilmeellä ja johti kahden erän jälkeen 3-1 Lassi Junnilaisen, Leo Tiittalan ja Felix Skandin osumilla. Sitten Niko Einiö ja Samuli Junnila nostivat Indiansin minuutin sisällä rinnalle ja viisi minuuttia ennen loppua Otto Lehkosuo vasemmasta laidasta jo 4–3-johtoon. Felix Skandin luukulta runnoma tasoitus kolme minuuttia ennen täyttä aikaa pelasti Hawksille pisteen, mutta kaksi vei Indians, kun Niko Einiö iski keskeltä sektoria ratkaisun jatkoajan vanhettua vain 18 sekuntia.

Classic oli lyönyt Jymyn eilen Lempäälässä 13-2 ja lisäsi tänään vauhtia entisestään. Avauserän se vei 7-2, toisen 9-2 ja kolmannen 7-3. Ottelu sai vielä erikoisen lopun, kun soimaan pärähtänyt palohälytys tyhjennytti hallin 42 sekuntia ennen loppusummeria. Palattuaan tauon jälkeen kentälle joukkueet antoivat kellon viimeisten sekuntien käydä loppuun taistelematta pallosta sen enempää. Eetu Puntanen laukoi Jymylle hattutempun, mutta Classicin tehomiehet löivät vielä jonkin verran paremmaksi. Ville Lastikka nakutti 3+5, Eemil Äijälä 2+5, Tiitus Salokangas 3+3, Joona Rantala 4+1 ja Oskari Heikkilä 2+3.

Jymyn ja Classicin 30 osuman ilta sivuaa F-liigan kaikkien aikojen maalirikkainta ottelua. Syyskuussa 2012 Classic nimittäin kaatoi kotonaan OLS:n 18-12.

Sunnuntaina on vuorossa ottelu LASB–Oilers.

F-liigan naisten sarjassa pelattiin lauantaina kaksi häntäpään kamppailua, joissa nähtiin vierasvoitot. Kauden liiganousijoista SBS Wirmo nousi jo pudotuspeliviivan yläpuolella kahdeksanneksi kaatamalla Pirkat 7-5 ja SPV jäi jumbosijalla jo viiden pisteen päähän PSS:stä taipumalla porvoolaisille 1-4.

Wirmo karkasi avauserässä Tessa Sauvonsaaren, Sara Laaksosen sekä Aino Järvisen osumilla nopeaan 3–0-johtoon ja johti toisella tauolla 5-2. Marlena Paloaho ja ylivoimalla Oona Hirsimäki nostivat Pirkat jo maalin päähän, mutta Tessa Sauvonsaari ja Elisa Virtasen kavennuksen jälkeen loppunumerot tyhjiin lyönyt Neea Rinne sinetöivät mynämäkeläisten kolme pistettä.

Seinäjoella tahkottiin melkein puoli peliä ilman osumia ennen kuin Kerttu Rusanen osui ylivoimalla PSS:n ensimmäisen. Eevi Pesämaa tasoitti rangaistuslaukauksesta mutta Sofianna Tuominen laukoi porvoolaiset uudelleen edelle, ja kotijoukkueen otettua kaksi yhtäaikaista jäähyä Emilia Tiihonen teki 5–3-ylivoimalla tilanteeksi 3-1. Päätösjakson ainoan maalinkin teki PSS, kun Rina Rautala kirjautti loppunumerot.

F-liigan naisten sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla PSS–SB-Pro ja Northern Stars–SPV.