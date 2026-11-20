Loton potti jatkaa nousuaan 14 miljoonaan euroon
21.11.2026 22:44:25 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Lotosta ei löytynyt kierroksella 47/2026 täysosumia, joten ensi lauantaina Lotossa on tarjolla 14 miljoonaa euroa.
Loton kierroksen 47/2026 oikea rivi on 4, 5, 6, 15, 20, 23, 37 sekä lisänumero 2. Plusnumeroksi arvottiin 11.
Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantain potti kohoaa 14 miljoonaan euroon. Illan arvonnan suurimmat voitot tulivat kolmella 6+1 oikein tuloksella, joilla voitti 56 739,30 euroa. Voitot osuivat viiden hengen porukalle, yhdelle sovelluspelaajalle sekä yksi peli oli pelattu Jokiosten R-kioskilla.
Jokeri-pelin lauantain voittorivi on 9 4 3 9 1 7 1 Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan osumia.
Milli-pelin oikea rivi on tänään 20, 30, 31, 34, 37, 40 ja lisänumero 24. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa mutta muita voittoja tuli reilut 16 000 kappaletta.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Los Angeles 35. 1000 euron voittoja lähti jakoon seitsemän kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja.
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