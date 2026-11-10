SPV:n Vuoden parhaat palkittiin | SBF premierade årets bästa
22.11.2026 11:45:34 EET | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) perinteiset Vuoden valinnat julkistettiin lauantaina 21.11 SPV:n kaudenpäätösjuhlassa.
Vuoden seuraksi valittiin Lappeenrannan Pursiseura, joka on viime vuosina panostanut erityisesti lasten ja nuorten toimintaan ja kasvattanut osallistujamääriä vuosittain 40-80 prosenttia. Seura toimii laajasti koulutuksessa, kilpailutoiminnassa, veneilyperinteen vaalimisessa ja alueellisessa vaikuttamisessa sekä on uudistanut Saimaan kilpailutoimintaa muun muassa käynnistämällä Saimaa 24H -kilpailun uudelleen.
Vuoden purjehtijan palkinto meni ILCA 7 -luokan Nooa Laukkaselle. Laukkanen ylsi kaudella hyvään MM-tulokseen erittäin kilpaillussa olympialuokassa ja valmistautuu määrätietoisesti Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisiin.
Kulunut vuosi oli SPV:n toiminnassa lasten ja nuorten teemavuosi, joka näkyi myös Vuoden valinnoissa. Palkittujen joukossa oli useita nuoria ja junioritoimintaa edistäneitä.
Lämpimät onnittelut kaikille palkituille!
Lista Vuoden valinnoista löytyy alta. SPV:n kuvapankista löytyvät kuvat ovat vapaasti käytettävissä viestintäkäyttöön.
SBF premierade årets bästa
Segling och Båtsport i Finlands (SBF) traditionella Årets val -priserna delades ut lördagen den 21 november på SBF:s säsongsavslutningsfest.
Till Årets förening utsågs Lappeenrannan Pursiseura, som under de senaste åren har satsat särskilt på barn- och ungdomsverksamhet och ökat antalet deltagare med 40–80 procent per år. Föreningen är aktiv inom utbildning, tävlingsverksamhet, vårdandet av båtlivstraditionerna och regional påverkan. Den har dessutom förnyat tävlingsverksamheten på Saimen bland annat genom att återstarta tävlingen Saimaa 24H.
Utmärkelsen Årets seglare gick till Nooa Laukkanen i klassen ILCA 7. Laukkanen nådde under säsongen ett gott VM-resultat i en mycket hårt konkurrensutsatt olympisk klass och förbereder sig målmedvetet för OS i Los Angeles 2028.
Det gångna året var ett temaår för barn och unga inom SBF:s verksamhet, vilket syntes också i Årets-utmärkelserna. Bland de prisbelönta fanns flera unga personer och personer som har främjat juniorverksamheten.
Varma gratulationer till alla pristagare!
Nedan finns en lista över alla pristagare. Bilder för kommunikationsändamål finns i SBF:s bildbank.
Vuoden valinnat
Vuoden seura: Lappeenrannan Pursiseura
Vuoden purjehtija: Nooa Laukkanen
Vuoden joukkue: Taito Sailing
Vuoden luokkaliitto: Suomen Finnjollapurjehtijat
Vuoden kilpailunjärjestäjä: Johan af Boije
Vuoden nuori tuomari: Karoliina Rytkönen
Vuoden parapurjehtija: Patrik Saari
Vuoden veneilyn kehittäjä: Oskar Kallio
Vuoden veneilytapahtuma (yleisöäänestys): Vaasan Yhdessä vesille -tapahtuma
Vuoden junioriseura: Naantalin Purjehdusseura ja Turun Pursiseura
Vuoden juniorivalmentaja: Henrik Vaalavuo
Vuoden innostaja: Tuukka Mäkeläinen
Vuoden junioripurjehtijat:
Emma Laaksonen, Optimistijolla
Sisu Seliö, Optimistijolla
Lily-Sofie Latvala, ILCA 4
Lauri Sepponen, ILCA 4
Iiris Sepponen, ILCA 6
Emil Aminoff, ILCA 6
Aaro Rantanen, ILCA 7
Maisa Kauppi, 29er
Alisa Kylävainio, 29er
Kultaiset ansiomerkit: Henrik Andersson, Patrick ”Pata” Andersson, Mikko Brummer, Tom Holmroos, Arto Kiiski, Susanne Kuusansalo, Perttu Monthan, Petteri Mussalo, Peter Remahl, Michael Röllich, Juha Tammisto, Simo Tarvonen, Timo Telkola, Ville Valtonen, Frej Werner, Kalevi Westersund
Lämmin kiitos vähintään 12 vuoden palveluksesta SPV:n luottamustehtävissä.
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. Liittoon kuuluu noin 300 jäsenseuraa ja 39 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on yli 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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