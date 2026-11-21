Kokoomuksen Laiho: SDP:n sotelupaukset eivät kestä lähempää tarkastelua
22.11.2026 14:54:40 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
SDP esitteli sunnuntaina Kuopiossa 1,24 miljardin euron sotesäästöpaketin ja lupasi samalla nopeampaa hoitoa, halvempia asiakasmaksuja ja sen, ettei yhtään sairaalaa lakkauteta. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho pitää tervetulleena, että SDP vihdoin myöntää soten kustannusten hillitsemisen välttämättömyyden. Hänen mukaansa paketin lupaukset ja laskelmat eivät kuitenkaan sovi yhteen.
– SDP on vastustanut jyrkästi käytännössä kaikkia hallituksen soten sopeuttamisesityksiä ja ehdotuksia. Nyt SDP itse esittää moninkertaisia leikkauksia! On tietenkin hyvä, että demarit alkavat ymmärtämään, että palvelujen turvaaminen vaatii myös säästöjä, mutta suomalaiset ansaitsevat rehellisyyttä. Leikkaus ei muutu tehostamiseksi vain siksi, että ehdottajan puoluekirja on punainen, Laiho sanoo.
SDP lupaa samaan aikaan kiristää hoitotakuun kahteen viikkoon, alentaa asiakasmaksuja ja olla lakkauttamatta yhtään sairaalaa. Valmista sairaalakarttaa puolueella ei kuitenkaan ole.
– SDP antaa uusia lupauksia, mutta samalla pitäisi säästää yli miljardi. Miten tämä yhtälö ratkeaa? Kun esimerkiksi sairaaloihin SDP ei koske, niin tarkoittaako se säästöjen kohdistamista perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin, juuri niihin palveluihin, joita pitäisi vahvistaa, jotta ongelmat ei ehdi paisua suuriksi ja kalliiksi? Laiho kysyy.
SDP:n listan suurin yksittäinen erä, 250 miljoonaa euroa, syntyisi "sosiaaliturvan ja terveydenhuollon yhteyden tiivistämisestä". SDP:n Aki Lindén myönsi itse, ettei hoitomuotojen muutoksista saada säästöjä käden käänteessä.
– Tämä suurin säästö on samalla kaikkein epämääräisin ja pahoin pelkään, että nämä säästöt otettaisiin käytännössä potilas- ja asiakastyötä tekevien työntekijöiden selkänahasta ja todennäköisesti johtaisivat myös henkilöstön irtisanomisiin. SDP:n on kerrottava suoraan, aikooko se toteuttaa säästöt esimerkiksi pienentämällä alueiden indeksikorotuksia ja sitä kautta hyvinvointialueiden saamaa rahoitusta, kuten sen omat kansanedustajat ovat aiemmin esittäneet.
Laihon mukaan osa SDP:n keinoista, kuten vähähyötyisten hoitojen karsiminen ja hankintojen tehostaminen, ovat kannatettavia.
”Demareiden on kuitenkin turha kuvitella, että hoitojen karsimisella saavutettaisiin suuria säästöjä. Tämä ei ole yksinkertainen asia, kun kyse on ihmisten hoidoista. Sen sijaan prosesseja pitää yksinkertaistaa, hallintoa vähentää ja vaikuttavuutta lisätä. Hankintojen tehostamisen osalta haluan kysyä SDP:ltä, miten he aikovat sen tehdä, ovatko he valmiita lisäämään monituottajuutta palveluissa?”, Laiho kysyy
– Hallitus on tällä vaalikaudella korjannut edellisen hallituksen surkeaa rahoitusmallia jo kolmella lakimuutoksella. Alueiden talous on kääntynyt ylijäämäiseksi ja yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden määrä on pudonnut yli 30 000:sta noin 7 300:aan. Hallituksen suunta on oikea, ja sitä pitää jatkaa, Laiho sanoo.
Kokoomus haluaa vahvempia hyvinvointialueita, hoidon jatkuvuutta omalääkäri tai omatiimimallilla sekä teknologian ja tekoälyn hyödyntämistä niin, että hoitajien ja lääkärien aikaa vapautuu potilaiden hoitamiseen.
– Puolustamme ihmistä, emme järjestelmää. Ihmiset ansaitsevat rehellisen vastauksen mitä demarien lupaukset tarkoittavat käytännössä. Näin epämääräistä leikkauslistaa ihmisten tärkeistä palveluista ei pidä hyväksyä, Laiho päättää
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
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