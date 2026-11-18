Jyväskylän Kirjamessut vahvisti asemansa Suomen toiseksi suurimpana kirjallisuustapahtumana
23.11.2026 07:00:00 EET | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Jyväskylän Paviljongissa järjestettiin 20.-22.11.2026 Jyväskylän Kirjamessut, Jyväskylän Joulumessut ja Jyväskylän Viinimessut. Viikonlopun elämyksellinen suurtapahtuma tarjosi kulttuuria, mielenkiintoisia keskusteluja ja lämminhenkisiä kohtaamisia.
Jyväskylän Kirjamessut keräsivät viikonloppuna jälleen runsaan yleisön Paviljonkiin. Kävijämäärä pysyi viime vuoden ennätystasolla, lähes 16 000 kävijää.
"Kävijämäärä pysyi edellisvuoden tasolla eli onnistuimme toistamaan viime vuoden jättimenestyksen ja vahvistamaan Jyväskylän Kirjamessujen asemaa Suomen toiseksi suurimpana kirjallisuustapahtumana", sanoo Kirjamessujen ohjelmajohtaja Mari Koli.
Kirjamessuilla nähtiin yhteensä noin 150 esiintyjää sekä kattava läpileikkaus kotimaisen kirjallisuuden ajankohtaisista ilmiöistä ja tekijöistä. Lauantain suosituimpiin ohjelmiin kuuluivat muun muassa Maxim Fedorovin, Suvi Auvisen ja Timo R. Stewartin esiintymiset sekä Liisa Keltikangas-Järvisen, Mari Leppäsen ja Maaret Kallion keskustelu otsikolla Mikä tekee elämästä merkityksellistä?
Sunnuntaina yleisöä vetivät erityisesti Finlandia-ehdokas Rosa Liksom, Kjell Westö, Matti Rönkä, Jenni Kokander ja Vappu Pimiä. Tämän vuoden ohjelmauutuus, Runousbrunssi, sai lämpimän vastaanoton ja keräsi runouden ystäviä yhteen.
Tapahtuma oli menestys myös kirjamyynnin näkökulmasta.
"Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja teimmekin kaikkien aikojen myyntiennätyksen Jyväskylässä", kertoo Rosebud Booksin toimitusjohtaja Hannu Paloviita.
Mukana olivat sekä suurimmat kotimaiset kustantamot että laaja joukko pienkustantamoja ja antikvariaatteja. Kirjamessujen yhteydessä järjestetyt Levymessut täydensivät viikonlopun kulttuuritarjontaa.
"Jyväskylän Kirjamessut on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa tapahtumakentässä. Ohjelma on laadukas ja monipuolinen, ja kirjailijat tulevat tänne mielellään. Kiitos kuuluu sekä ohjelmajohtajalle että Paviljongille", toteaa WSOY:n tapahtumatuottaja Sami Ravattinen.
Joulumessut ja Viinimessut täydensivät tapahtumaviikonloppua
Samaan viikonloppuun kuuluneet Jyväskylän Joulumessut kokosivat Paviljonkiin yli 170 näytteilleasettajaa. Tarjolla oli laaja valikoima joulun ajan tuotteita, herkkuja ja lahjaideoita sekä monipuolista ohjelmaa koko perheelle. Ohjelmassa nähtiin työpajoja, jouluista lavaohjelmaa sekä mahdollisuus tavata joulupukki.
Tämän vuoden uutuutena esiteltiin Neulontakortteli by Lankakauppa Titityy, joka kokosi yhteen neulomisen harrastajia, lankoja ja alan yrityksiä. Uutuusalue sai kävijöiltä runsaasti positiivista palautetta.
Tapahtumaviikonlopun käynnistivät perjantaina Jyväskylän Viinimessut. Mukana oli aiempaa enemmän näytteilleasettajia ja maahantuojia, mikä näkyi entistä monipuolisempana tarjontana. Myös asiantuntijoiden vetämät viinitastingit keräsivät runsaasti osallistujia ja saivat kiitosta kävijöiltä.
Tapahtumakokonaisuus järjestetään Paviljongissa ensi vuonna samana viikonloppuna 19.-21.11.2027.
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Yhteyshenkilöt
Hanna KiilamaaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköJyväskylän Messut OyPuh:050 4303 829hanna.kiilamaa@paviljonki.fi
Mari KoliKirjamessujen ohjelmajohtajaJyväskylän Messut OyPuh:0400 158 498mari.koli@paviljonki.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita tapahtumia. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille - sekä Paviljongissa Jyväskylässä että muualla Suomessa!
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