– Suomessa tuntuu kelpaavan kaikki, mitä maailmalta tarjotaan. Olemme liian kiinnostuneita siitä, mitä muut meistä haluavat, ja liian vähän siitä, mitä itse tavoittelemme. Suomi tarvitsee takaisin itseluottamuksensa ja oman pelikirjansa, Skinnari sanoo.

– Vahva teollisuusmaa ei vain tarjoa raaka-aineita ja infrastruktuuria muiden liiketoiminnalle, vaan rakentaa niiden varaan omat yrityksensä, teknologiansa ja työpaikkansa. Suomessa on jo osaamista ja yrityksiä, Skinnari jatkaa.

Skinnari muistuttaa, etteivät kaikki datakeskukset ole samanlaisia. Osa palvelee kansainvälisten teknologiayhtiöiden omaa liiketoimintaa, osa vuokraa palvelinkapasiteettia ja osa voi synnyttää suomalaisia tekoäly-yrityksiä, palveluita ja vientiä.

– Ratkaisevaa on, kuka omistaa teknologian, kehittää palvelut ja saa liiketoiminnan tuotot. Datakeskusmiljardit eivät yksin takaa Suomelle työpaikkoja ja talouskasvua, Skinnari toteaa.

Norjassa kantaverkkoyhtiö Statnett on keskeyttänyt väliaikaisesti uusien datakeskusten verkkokapasiteettivaraukset. Norjan hallitus valmistelee myös lupajärjestelmää investointien yhteiskunnallisen hyödyn arvioimiseksi.

– Norja määrittelee itse, millaisia datakeskuksia maa tarvitsee. Suomessa ministeri Sari Multalan valmistelema sähkömarkkinalain uudistus keskittyy verkkokapasiteetin jakamiseen. Se on tarpeellista, mutta ratkaisee vain osan ongelmista. Datakeskusten kohdalla enemmän ei ole enemmän, jos sanomme vain kaikelle kyllä, sen sijaan, että valitsisimme hankkeet, jotka luovat Suomeen oikeaa pitkän aikavälin kasvua ja työpaikkoja, Skinnari muistuttaa.

Edellisen hallituksen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerinä toiminut Skinnari vaatii hallitukselta välittömästi Suomen omaa datakeskusmallia. Sen on perustuttava investointien tuottamaan arvonlisään, työpaikkoihin, verotuloihin, teknologian ja viennin kehitykseen sekä sähköjärjestelmän kustannusten oikeudenmukaiseen jakamiseen.

– Fingridin tehtävä on huolehtia sähköverkon toimivuudesta. Orpon, Purran ja Multalan tehtävä on huolehtia Suomen tulevaisuudesta. Suomen datakeskusmalli tarvitaan nyt, kun investointipäätöksiä tehdään – ei vasta sitten, kun kaikki on jo rakennettu, Skinnari päättää.