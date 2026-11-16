YK:n ilmastokokous päättyi tuloksettomana – “Edelläkävijämaiden on nyt etsittävä muita reittejä.”
22.11.2026 16:55:34 EET | Greenpeace | Tiedote
Antalya, Turkki, 22.11.2026. – YK:n ilmastokokous COP31 loppui ilman sopimusta fossiillisista polttoaineista luopumisesta, vain kuukausia sen jälkeen, kun YK oli varoittanut maapallon 1,5 asteen lämpenemisen olevan väistämätöntä. Ennätyksellisen pitkäksi venyneen kokouksen viimeisenä päivänä osapuolille esiteltiin luonnos päätöslauselmasta, joka olisi huomioinut 1,5 asteen tavoitteen ylityksen, mutta jättänyt mainitsematta fossiiliset polttoaineet ilmastokriisin keskeisenä syynä.
Useat neuvotteluryhmät ja osapuolet, kuten Suomi ja EU, Panama, Marshallinsaaret ja Norja kieltäytyivät hyväksymästä ehdotettua päätöslauselmaa loppuistunnossa. Päätöslauselman hyväksyminen olisi edellyttänyt yksimielisyyttä.
Jaspen Inventor, Greenpeacen kokousdelegaation puheenjohtaja kommentoi:
“Tulimme ilmastokokoukseen lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käytön, emme myöntämään niille jatkoaikaa. Kokouksen lopputuloksen ja fossiilisista luopumisen tiekartan puuttuminen on valtava pettymys, etenkin köyhimmille maille. Kuten aina, kaikkein haavoittuvimmat yhteisöt joutuvat kärsimään eniten epäonnistumisen seurauksista. Vaikka emme voi enää enää estää 1,5 asteen rajan ylittämistä, voisimme edelleen palata tavoitelämpötilaan myöhemmin.”
“Käymme taistelua tulevaisuudestamme, eikä toivoa ole menetetty. Osa hallituksista kamppaili fossiilisista luopumisen puolesta, mutta öljyn- ja kaasuntuottajamaat vesittivät neuvotteluja ja halusivat poistaa fossiiliset päätöslauselmasta. Neuvotteluiden estäminen tällä tavoin on törkeää. Jatkamme kamppailua oikeudenmukaisen siirtymän ja uusiutuviin perustuvan tulevaisuuden puolesta, sekä ilmastokokouksissa että niiden ulkopuolella. Jos ilmastokokoukset eivät pysty tuottamaan uskottavia toimia, on ehkä aika muuttaa prosessia.”
Shiva Gounden, Greenpeace Tyynenmeren toimiston johtaja oli syvästi pettynyt Australian yhteispuheenjohtajuuteen Turkin kanssa ja vähäisiin saavutuksiin merten kohoamisen uhkaamien maiden turvaamiseksi: ”Tilanteen kiireellisyyden ymmärtänyt, vahva puheenjohtajamaa ei olisi antanut kokouksen epäonnistua. Australia ei ole täyttänyt lupauksiaan Tyynenmeren maille. Ne tulevat yhä enemmän turvautumaan muihin keinoihin, kuten Kansainvälisen tuomioistuimen neuvoa-antavaan lausuntoon ja Santa Martan prosessiin, löytääkseen ratkaisuja.”
Greenpeacen vanhempi luonto- ja ilmastoasiantuntija Jehki Härkönen:
“Mikäli neuvottelut kariutuvat fossiilisten tuottajamaiden vastustukseen, edelläkävijämaiden on syytä edetä neuvotteluiden ulkopuolella. Lähes 60 maata osallistui viime ilmastokokouksen jälkeen fossiilisista luopumiseen tähtäävään Santa Martan kokoukseen. Tällaiset prosessit tarjoavat mahdollisuuden kunnianhimoisempien tavoitteiden edistämiseen ilmastokokousprosessin ulkopuolella.”
“Kokouksen asialistalla ollut sähköistämistä koskeva tavoite olisi ollut järkevä vain, jos siihen olisi yhdistetty vaatimus uusiutuvasta sähköntuotannosta. Suomessa datakeskusten oma sähköntuotanto on varoittava esimerkki fossiilisten polttoaineiden mahdollisesta paluusta sähköntuotantoon. Suomi on ollut puhtaan energian tuotannon mallimaa ja tästä asemasta on syytä pitää kiinni myös tulevaisuudessa.”
“Rahoitusneuvotteluita koskeva umpisolmu edellyttää vastaantuloa sekä nyt rikkaiksi määrittelyiltä mailta että mailta, joiden asema on muuttunut sen jälkeen kun rikkaiden ja köyhien maiden listat viimeksi hyväksyttiin vuonna 2002. Fossiiliyhtiöillä on edelleen paljon pääomaa ja tuloja, joita verottamalla rahoituksen kokoaminen olisi huomattavasti helpompaa.”, Härkönen jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jehki HärkönenVanhempi ilmasto- ja luontoasiantuntija
- ilmastopolitiikka
- metsäpolitiikka
Juuso JanhunenTiedottajaPuh:040 482 55 41juuso.janhunen@greenpeace.org
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