Tänään Aaro Astala vei Oilersin neljällä perättäisellä maalillaan 11 minuutissa 4–0-johtoon, ja ensimmäisellä tauolla Öljymiehet johtivat 9-0. LASBin ensimmäisen kavennuksen laukoi toisessa erässä Lauri Lahti tilanteessa 0-11 ja toisen Samuel Suutari rangaistuslaukauksesta lukemissa 1-17. Kolmannessa erässä kavensi Perttu Koljonen vielä tilanteeksi 3-20. Oilersista lihottivat pistetiliään tänään eniten Elias Pekari (4+3), Aaro Astala (5+1), Oliver Sillanpää (5+1), Jasper Auvinen (4+1), Markus Markkola (3+2) ja Waltteri Vesterinen (2+3).

Päivän tulos sivuaa 30 osumallaan myös kaikkien aikojen yhden ottelun maalimääräennätystä.

LASB on hävinnyt kaikki kauden 14 otteluaan, ja toistaiseksi ainoa sarjapiste irtosi Jymyn voittaessa kotonaan vasta rangaistuslaukauksilla 5-4. Oilers on sarjassa SPV:n, Nokian KrP:n ja Classicin jälkeen neljäntenä.

F-liigan miesten sarja jatkuu tiistaina otteluilla TPS–EräViikingit ja O2-Jyväskylä–SPV.

F-liigan naisten sarjassa saatiin sunnuntaina yllätystulos, kun toiseksi viimeisenä ollut PSS kaatoi kotonaan viime kevään pronssijoukkue SB-Pron 6-2. Päivän toisessa ottelussa Northern Stars löi kotonaan SPV:n jatkoajalla 3-2.

PSS vei avauserän Emma Ubalehtin osumalla. Toisessa Rina Rautala ja Beatrice Kangas laukoivat tilanteeksi jo 3-0, minkä jälkeen Pron maalissa aloittanut Sara-Sofia Rapo teki tilaa Emmi Pölöselle. Henna Piironen avasi kolmannessa erässä vieraiden maalitilin, mutta sitten nappasi tahtipuikon PSS:n Henna Uljua iskemällä pelin viimeisillä seitsemällä minuutilla kolme maalia. Niistä 4-1 syntyi ylivoimalla, 5-2 tyhjään verkkoon ja vielä loppunumerot kuusi sekuntia ennen loppusummeria. PSS nousi toisella perättäisellä voitollaan jo yhdeksänneksi.

Kauden toisen sarjapisteensä Espoosta hakenut nousija SPV kuittasi kotijoukkueen Nuppu Hästbackan avausmaalin Siiri Kvistin osumalla, ja pelin puolivälissä Aino Haapaniemi nosti sarjajumbon komealla ensimmäisellä liigamaalillaan jo johtoon. Martha Nylund kuitenkin tasoitti päätösjakson alussa maalinedustan irtopallosta, ja jatkoajalla oli Sade Puolakan vuoro ratkaista lisäpiste Northern Starsille runsaan minuutin pelin jälkeen. Pallon ylös tuonut Jenni Leppänen syötti Puolakalle, jonka laukaus keskeltä sektoria painui maalin alakulmaan.

F-liigan naisten sarja jatkuu keskiviikkona Lempäälässä odotetulla kärkiottelulla Classic–TPS.