Sparta II alukseen liittyvä pelastustoimen varautumistehtävä Suomenlahdella on päättynyt
22.11.2026 19:38:48 EET | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote
Sisäministeriön pelastusviranomainen on määrännyt lopetettavaksi lauantaina 21.11.2026 käynnistämänsä ennakoivat toimenpiteet, joilla pelastustoimi varautui Helsingin pelastuslaitoksen johdolla Suomen merialueella tulessa olleen venäläisaluksen mahdollisesti aiheuttamaan öljyntorjuntaoperaatioon.
Pelastustoimi on seurannut tapahtumaa yhdessä tilannetta johtavan Rajavartiolaitoksen kanssa. Yhteistyössä on ylläpidetty tilannekuvaa sekä arvioitu onnettomuuden mahdollisia ympäristövaikutuksia ja pelastustoiminnan edellytyksiä palavalla konttialuksella.
Helsingin pelastuslaitoksen ja sisäministeriön pelastusosaston lisäksi Suomenlahden rannikolla toimivat Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset olivat lauantaista lähtien tehostetussa toimintavalmiudessa ja varautuivat yhteistoimintaan öljyntorjunnassa.
”Laadimme suunnitelmia mahdollisen öljyvahingon torjumiseksi ja arvioimme toteutusvaihtoehtoja. Operatiivista toimintavalmiutta kohotimme viemällä öljyntorjunta-aluksia, -kalustoa ja -materiaaleja rannikolle lähemmäs tapahtumapaikkaa”, kertoo yksikön päällikkö Vesa Hyvönen Helsingin pelastuslaitokselta.
Välittömässä lähtövalmiudessa olivat myös Helsingin ja Varsinais-Suomen pelastuslaitosten MIRG (Maritime Incident Response Group) -ryhmät, jotka ovat erikoistuneet alusten tulipalojen sammuttamiseen ja operoivat Rajavartiolaitoksen johdolla meripelastushelikoptereista.
”Aluspalojen sammuttaminen on erittäin vaativaa pelastustoimintaa monestakin syystä. Merellisissä tulipaloissa tapahtumapaikka on kaukana, ja palo ehtii levitä valtoimenaan paljon kauemmin kuin maalla tapahtuvissa tulipaloissa. Sparta II aluksessa erityistä haastetta laivalla tapahtuvalle pelastustoimelle oli lisäksi se, että aluksen omat järjestelmät eivät toimineet ja eikä aluksen lastista ollut varmaa tietoa. Alukselle laskeutuminen olisi ollut huomattava työturvallisuusriski, ja onneksi sitä ei nyt tarvinnut ottaa”, sanoi apulaispalopäällikkö Toni Kannikoski Helsingin pelastuslaitokselta.
Tehostetusta valmiudesta on nyt siirrytty perusvalmiuteen, öljyntorjunta-alukset palaavat kotisatamiinsa ja tähän tehtävään varattu kalusto ja materiaalit palautetaan pelastuslaitosten öljyntorjuntavarikoille.
Yhteyshenkilöt
Yleisjohtaja, päivystävä palomestariHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:0931030130
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
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