Hiilidioksiditainnutus aiheuttaa tutkitusti suurta kärsimystä

Hiilidioksiditainnutus on yleisin Suomessa käytetty tainnutusmenetelmä sikojen ja kanojen teurastuksessa. Menetelmässä eläimet lasketaan kammioon, jonka hengitysilman hiilidioksidipitoisuus on erittäin korkea.

Eläimet kokevat tainnutuksen aikana tutkitusti voimakasta tukehtumisen tunnetta, polttavaa kipua limakalvoilla, pelkoa, hätää, paniikkia ja kouristuksia. Ahdinko ennen tajunnan menetystä kestää sioilla 30-60 sekunttia, ja yhteensä prosessiin kuluu useita minuutteja.

Vaikka menetelmää on puolustettu teollisella ja taloudellisella tehokkuudella, tieteellinen tutkimus osoittaa sen aiheuttavan eläimille vakavaa, vältettävissä olevaa kärsimystä.

Eläinoikeusakatemian kansalaisaloite "Kielletään kaasukammiot" vaatii hiilidioksiditainnutuksen kieltämistä nimenomaan sen aiheuttaman kärsimyksen vuoksi. Kannatusilmoitusten keruu alkaa maanantaina 23.11.

“Käytännössä kyse on tajuttomaksi tukehduttamisesta. Hiilidioksiditainnutus onkin erittäin julma menetelmä, joka tulisi kieltää lailla”, toteaa Eläinoikeusakatemian toiminnanjohtaja, eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltola.

Sallittu EU:n lopetusasetuksessa, mutta kansallinen kielto mahdollinen

Hiilidioksidin käyttö perustuu EU:n lopetusasetukseen. Lopetusasetus mahdollistaa kuitenkin sen, että jäsenvaltio voi uuden tieteellisen näytön perusteella säätää kansallisesti tiukemman lainsäädännön.

Vuonna 2009 laaditun lopetusasetuksen jälkeen onkin kertynyt runsaasti uutta tutkimustietoa, joka osoittaa hiilidioksiditainnutuksen aiheuttavan suurta pelkoa ja kärsimystä. Myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on nimennyt korkeat hiilidioksidipitoisuudet vakavaksi eläinten hyvinvointiongelmaksi.

”Eläinoikeusakatemia perusteleekin kansalaisaloitetta nimenomaan uudella tutkimustiedolla”, toteaa Aaltola, "Jos tiede selvästi osoittaa tietyn menetelmän aiheuttavan eläimille suurta kärsimystä, on tuosta menetelmästä luovuttava".

”Suomen on seurattava tieteen ja kansainvälisen kehityksen suuntaa ja kiellettävä sekä sikojen että kanojen hiilidioksiditainnutus lailla. Taloudellinen tehokkuus ei oikeuta kymmenien miljoonien tuntevien eläinten tukehduttamista tajuttomaksi”, lisää Jussi Hakanen, yksi aloitteen alullepanijoista.

Ison-Britannian hallitus on jo esittänyt hiilidioksiditainnutuksen kieltämistä, Suomen seurattava perässä

Ison-Britannian hallitus on lokakuussa 2026 esittänyt kieltoa sikojen hiilidioksiditainnutukselle. Ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasioiden ministeriön (DEFRA) alainen Eläinten hyvinvointikomitea on todennut korkeat hiilidioksidipitoisuudet vakavaksi eläinten hyvinvointiongelmaksi ja suositellut menetelmästä luopumista.

Maatalousministeri Stephen Morgan on perustellut päätöstä sillä, että siat ovat älykkäitä eläimiä, jotka ansaitsevat huolenpitoa ja kunnioittavaa kohtelua koko elämänsä ajan, myös teurastuksessa. Hallituksen esitys on tällä hetkellä lausuntokierroksella.

Eläinoikeusakatemia haluaa tuoda vastaavan kiellon Suomeen. “Isossa-Britanniassa tehdyt havainnot pätevät myös Suomessa, sillä meillä on käytössä samat laitteet ja toimintatavat", korostaa Hakanen.

"Kuluttajilla on oikeus saada tietää, miten kaupoissa myytävä liha tuotetaan. Aloitteen tavoitteena on vähentää eläimille aiheutuvaa kärsimystä ja uskomme, että tuon tavoitteen voi allekirjoittaa jokainen suomalainen eläimistä välittävä henkilö”, hän lisää.