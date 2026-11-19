COP31-ilmastoneuvotteluilta ei odotettu suuria läpimurtoja. Maailma on muuttunut nopeasti eivätkä muutokset ole olleet suopeita kansainväliselle ilmastopolitiikalle. Geopolitiikka, kansainvälisen kaupan ongelmat ja USA:n vetäytyminen ilmastosopimuksesta ovat hajottaneet maiden välistä yhteistoimintaa. Neuvottelupöydässä erityisesti fossiilisista polttoaineista luopuminen ja ilmastorahoitus jakoivat mielipiteitä.

Lopputulemana ilman päätöslauselmaa jääminen on pettymys. Maiden välillä on kuitenkin laaja yhteisymmärrys siitä, että sähköistyminen on keskeisin keino torjua ilmastonmuutosta. Myös IEA:n tuoreessa World Energy Outlook 2026 -raportissa todetaan, että sähkön osuus energian loppukulutuksesta lähestyy maailmanlaajuisesti 30 prosenttia ja voi nousta 35 prosenttiin, jos maat toteuttavat lisätoimia sähköistymisen nopeuttamiseksi.

"IEA:n raportti painottaa, että sähköistymistä voisi edelleen kiihdyttää. On hyvä, että myös ilmastokokouksessa tunnistettiin sähköistyminen keskeisemmäksi keinoksi torjua ilmastonmuutosta", Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä toteaa. "Fossiilienergiasta luopumisen pitäisi kuitenkin olla kaiken ilmastopolitiikan keskiössä. On harmi, että ilmastokokouksessa ei päästy tämän suhteen pidemmälle", hän jatkaa.

Hormuzinsalmen kriisi on aiheuttanut historian suurimman energian tarjontahäiriön. Vaikka kriisi todennäköisesti nopeuttaa vähäpäästöisten teknologioiden käyttöönottoa, nykyisten politiikkatoimien ja 1,5 asteen tavoitteen mukaisen kehityspolun välillä on edelleen suuri kuilu. Suomen energiasektori puolestaan on pysynyt tavoitteessaan ja toteuttanut kunnianhimoista ilmastotyötä johdonmukaisesti.

"Hormuzinsalmen tilanne on johtanut globaaliin energian hintojen nousuun. Suomessa hinnat ovat kuitenkin pysyneet maltillisina sen ansiosta, että fossiilienergiasta on lähes kokonaan irtauduttu sähkön ja lämmön tuotannossa", Jukka Leskelä huomauttaa.

Sähkön tuotannossa hiilidioksidineutraalin osuus on 96 % ja myös maamme lämmitys puhdistuu nopeasti. Kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt ovat laskeneet 75 % vuodesta 2010 ja tällä hetkellä hiilidioksidineutraalin kaukolämmön osuus on 83 %.