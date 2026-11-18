Ulosottolaitos selvitti Sparta II -rahtialuksen yhteyttä EU:n pakotelistattuihin tahoihin
23.11.2026 07:21:48 EET | Ulosottolaitos | Tiedote
Ulosottolaitos selvitti Suomenlahdella meripelastustehtävän kohteena olevan Sparta II-rahtialuksen yhteyksiä EU:n pakotelistaamiin tahoihin. Selvitystyö käynnistyi lauantaina 21.11. iltapäivällä sen jälkeen, kun alus oli saapunut Suomen aluevesille. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella alus kuuluu yhtiölle, jonka EU on pakotelistannut.
Ulosottolaitos teki alukseen kohdistuvan ulosottokaaressa säädetyn väliaikaistoimen lauantaina 21.11. kello 20. Väliaikaistoimen oikeusvaikutukset vastaavat jäädytyksissä tehtävää takavarikkoa. Päätös sisälsi kiellon luovuttaa omaisuutta, elleivät meripelastustehtävän toteuttaminen, turvallisuus ja mahdollisten ympäristöriskien minimointi tai vähentäminen vaadi aluksen luovuttamista.
Viranomaiset ovat tehneet asiassa tiivistä yhteistyötä. Rajavartiolaitos on johtanut pelastustoimia toimivaltaisena viranomaisena.
- Viranomaisyhteistyö ja yhteisen tilannekuvan muodostaminen toimivat hyvin, toteaa johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen.
Ulosottolaitos panee täytäntöön EU:n henkilöpakotteet ulkoministeriön hakemuksesta. Ulosottomiehen tehtävänä on etsiä pakotelistatun omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevaa omaisuutta ja taloudellisia resursseja, ja jäädyttää ne takavarikoimalla omaisuus.
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Yhteyshenkilöt
Johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen p. 029 565 8550
Ulosottolaitos vastaa tuomioiden ja muiden ulosottokelpoisten päätösten täytäntöönpanosta. Ulosotto turvaa oikeuksien ja velvoitteiden toteutumista yhteiskunnassa.
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