Ulosottolaitos teki alukseen kohdistuvan ulosottokaaressa säädetyn väliaikaistoimen lauantaina 21.11. kello 20. Väliaikaistoimen oikeusvaikutukset vastaavat jäädytyksissä tehtävää takavarikkoa. Päätös sisälsi kiellon luovuttaa omaisuutta, elleivät meripelastustehtävän toteuttaminen, turvallisuus ja mahdollisten ympäristöriskien minimointi tai vähentäminen vaadi aluksen luovuttamista.

Viranomaiset ovat tehneet asiassa tiivistä yhteistyötä. Rajavartiolaitos on johtanut pelastustoimia toimivaltaisena viranomaisena.



- Viranomaisyhteistyö ja yhteisen tilannekuvan muodostaminen toimivat hyvin, toteaa johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen.

Ulosottolaitos panee täytäntöön EU:n henkilöpakotteet ulkoministeriön hakemuksesta. Ulosottomiehen tehtävänä on etsiä pakotelistatun omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevaa omaisuutta ja taloudellisia resursseja, ja jäädyttää ne takavarikoimalla omaisuus.