Yhteistyössä yhdistyvät Solitan data-, tekoäly- ja digitaalisen uudistumisen osaaminen sekä ConfidentialMindin tekoälyinfrastruktuuriratkaisut. Yhtiöt tukevat organisaatioita tuotantokäyttöön soveltuvien tekoälyratkaisujen käyttöönotossa suvereenissa pilviympäristössä tai hybridiympäristössä.

Tekoälyn käyttö laajentumassa myös säännellyillä toimialoilla



Tekoälyn käyttö on siirtymässä kokeiluista liiketoimintakriittisiin sovelluksiin, ja organisaatiot arvioivat yhä tarkemmin, miten ne voivat säilyttää hallinnan dataansa, malleihinsa, infrastruktuuriinsa ja teknologiavalintoihinsa. Erittäin arkaluonteista dataa, kriittisiä toimintoja tai erityisiä sääntelyvaatimuksia sisältävien tekoälyn käyttökohteiden kohdalla voi olla tarpeen hallita tarkemmin sitä, missä ja miten tekoälyä käytetään.



"Suvereniteettikysymysten osalta monet eurooppalaiset yhtiöt haluavat tällä hetkellä arvioida erilaisia vaihtoehtoja. On hienoa, että meillä on tarjota myös suomalainen toimija ja teknologiatalo vaihtoehtona", kommentoi Solitan Suomen maajohtaja Timo Honko.



”Organisaatioiden ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien, datan hallinnan ja teknologiavalintojen välillä. Yhdessä Solitan kanssa autamme asiakkaita liittämään hallitut tekoäly-ympäristöt osaksi laajempaa teknologia-arkkitehtuuria ja rakentamaan ratkaisuja, jotka kehittyvät heidän tarpeidensa mukana”, sanoo ConfidentialMindin toimitusjohtaja Markku Räsänen.





Tekoälysuvereniteetti: hallintaa ja valinnanvapautta



Yhteistyö ajoittuu aikaan, jolloin Euroopassa pyritään laajemmin vahvistamaan teknologista suvereniteettia. Euroopan komissio esitteli 3. kesäkuuta 2026 Euroopan teknologisen suvereniteetin paketin, joka sisältää toimia Euroopan kyvykkyyksien vahvistamiseksi muun muassa tekoälyn, pilvipalveluiden, puolijohteiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen aloilla.



Tekoälysuvereniteetti on yhä tärkeämpi osa monien eurooppalaisten organisaatioiden teknologiavalintoja. Siihen kuuluvat päätökset datan säilytyspaikasta ja pilvipalveluntarjoajasta sekä siitä, miten organisaatio säilyttää hallinnan dataansa, malleihinsa, infrastruktuuriinsa ja arkkitehtuuriinsa. Samalla organisaatioiden on voitava muuttaa teknologiavalintojaan tekoälyn ja liiketoiminnan vaatimusten kehittyessä.



Yksittäisistä tekoälyratkaisuista pysyväksi kyvykkyydeksi

Tekoälyn liiketoimintakriittinen hyödyntäminen edellyttää muutakin kuin mallien valintaa ja yksittäisten sovellusten rakentamista.



”Yhteistyö ConfidentialMindin kanssa vahvistaa kykyämme auttaa säänneltyjen toimialojen asiakkaita rakentamaan tuotantokäyttöön soveltuvia tekoälyratkaisuja tinkimättä hallinnasta tai vapaudesta valita käytettävät teknologiat. Tekoälyn turvallinen hyödyntäminen laajassa mittakaavassa edellyttää vahvaa perustaa: dataa, kontekstia, hallintamalleja, infrastruktuuria ja operointia”, kommentoi Solitan AI, Analytics & Agents -liiketoiminta-alueen johtaja Mikael Ruohonen.



Organisaatiot tarvitsevat luotettavaa dataa ja liiketoimintakontekstia, toimivia hallinta- ja tietoturvakäytäntöjä, skaalautuvia arkkitehtuureja sekä toimintamalleja, joiden avulla tekoälyratkaisuja voidaan valvoa, ylläpitää ja kehittää jatkuvasti.





