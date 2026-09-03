Solita ja ConfidentialMind yhteistyöhön suvereenien tekoälyratkaisujen edistämiseksi Euroopassa
23.11.2026 09:00:00 EET | Solita | Tiedote
Tekoäly- ja datayhtiö Solita ilmoitti tänään yhteistyöstä suomalaisen ConfidentialMindin kanssa. ConfidentialMind on erikoistunut EU:n digitaalista suvereniteettia tukevaan tekoälyinfrastruktuuriin. Yhdistämällä osaamisalueensa yhtiöt voivat tukea eurooppalaisia organisaatioita, joilla on korkeat vaatimukset datan suvereniteetille ja tekoälyn hallinnalle. Tällaisia ovat esimerkiksi julkishallinnon organisaatiot, puolustus- ja turvallisuusala sekä säännellyt toimialat, kuten terveydenhuolto.
Yhteistyössä yhdistyvät Solitan data-, tekoäly- ja digitaalisen uudistumisen osaaminen sekä ConfidentialMindin tekoälyinfrastruktuuriratkaisut. Yhtiöt tukevat organisaatioita tuotantokäyttöön soveltuvien tekoälyratkaisujen käyttöönotossa suvereenissa pilviympäristössä tai hybridiympäristössä.
Tekoälyn käyttö laajentumassa myös säännellyillä toimialoilla
Tekoälyn käyttö on siirtymässä kokeiluista liiketoimintakriittisiin sovelluksiin, ja organisaatiot arvioivat yhä tarkemmin, miten ne voivat säilyttää hallinnan dataansa, malleihinsa, infrastruktuuriinsa ja teknologiavalintoihinsa. Erittäin arkaluonteista dataa, kriittisiä toimintoja tai erityisiä sääntelyvaatimuksia sisältävien tekoälyn käyttökohteiden kohdalla voi olla tarpeen hallita tarkemmin sitä, missä ja miten tekoälyä käytetään.
"Suvereniteettikysymysten osalta monet eurooppalaiset yhtiöt haluavat tällä hetkellä arvioida erilaisia vaihtoehtoja. On hienoa, että meillä on tarjota myös suomalainen toimija ja teknologiatalo vaihtoehtona", kommentoi Solitan Suomen maajohtaja Timo Honko.
”Organisaatioiden ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien, datan hallinnan ja teknologiavalintojen välillä. Yhdessä Solitan kanssa autamme asiakkaita liittämään hallitut tekoäly-ympäristöt osaksi laajempaa teknologia-arkkitehtuuria ja rakentamaan ratkaisuja, jotka kehittyvät heidän tarpeidensa mukana”, sanoo ConfidentialMindin toimitusjohtaja Markku Räsänen.
Tekoälysuvereniteetti: hallintaa ja valinnanvapautta
Yhteistyö ajoittuu aikaan, jolloin Euroopassa pyritään laajemmin vahvistamaan teknologista suvereniteettia. Euroopan komissio esitteli 3. kesäkuuta 2026 Euroopan teknologisen suvereniteetin paketin, joka sisältää toimia Euroopan kyvykkyyksien vahvistamiseksi muun muassa tekoälyn, pilvipalveluiden, puolijohteiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen aloilla.
Tekoälysuvereniteetti on yhä tärkeämpi osa monien eurooppalaisten organisaatioiden teknologiavalintoja. Siihen kuuluvat päätökset datan säilytyspaikasta ja pilvipalveluntarjoajasta sekä siitä, miten organisaatio säilyttää hallinnan dataansa, malleihinsa, infrastruktuuriinsa ja arkkitehtuuriinsa. Samalla organisaatioiden on voitava muuttaa teknologiavalintojaan tekoälyn ja liiketoiminnan vaatimusten kehittyessä.
Yksittäisistä tekoälyratkaisuista pysyväksi kyvykkyydeksi
Tekoälyn liiketoimintakriittinen hyödyntäminen edellyttää muutakin kuin mallien valintaa ja yksittäisten sovellusten rakentamista.
”Yhteistyö ConfidentialMindin kanssa vahvistaa kykyämme auttaa säänneltyjen toimialojen asiakkaita rakentamaan tuotantokäyttöön soveltuvia tekoälyratkaisuja tinkimättä hallinnasta tai vapaudesta valita käytettävät teknologiat. Tekoälyn turvallinen hyödyntäminen laajassa mittakaavassa edellyttää vahvaa perustaa: dataa, kontekstia, hallintamalleja, infrastruktuuria ja operointia”, kommentoi Solitan AI, Analytics & Agents -liiketoiminta-alueen johtaja Mikael Ruohonen.
Organisaatiot tarvitsevat luotettavaa dataa ja liiketoimintakontekstia, toimivia hallinta- ja tietoturvakäytäntöjä, skaalautuvia arkkitehtuureja sekä toimintamalleja, joiden avulla tekoälyratkaisuja voidaan valvoa, ylläpitää ja kehittää jatkuvasti.
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LISÄTIETOJA
Solita Oy, Timo Honko, maajohtaja,
timo.honko@solita.fi, +358 40 545 4878
Solita Oy, Mikael Ruohonen, Business Area Lead, AI, Analytics & Agents,
mikael.ruohonen@solita.fi, +358 41 451 6808
ConfidentialMind Oy, Markku Räsänen, CEO,
markku@confidentialmind.com, +358 50 302 6501
Kuvat
Solita
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2200 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
ConfidentialMind
ConfidentialMind on espoolainen tekoälyohjelmistoyhtiö. ConfidentialMindin yksityinen tekoälyalusta toimii missä tahansa ympäristössä riippumatta pilvi- tai laitteistotoimittajasta. Alusta on suvereeni, auditoitava ja rakennettu organisaatioille, joille kontrolli omasta datasta ei ole neuvottelukysymys. Yhtiö on perustettu 2023, ja sen toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Suomessa, sekä San Franciscossa, Yhdysvalloissa.
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