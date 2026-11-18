Sauna valmiina stadionilla – ampumahiihdon maailmancup näkyy maailmalla sinivalkoisissa tunnelmissa
23.11.2026 07:16:16 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote
Suvi Minkkisen fanituotteet ovat ensimmäistä kertaa myynnissä maailmancupin avauksessa. Myös Suomen maajoukkue lanseeraa kauden alussa omat fanituotteensa.
Ampumahiihdon maailmancupin avauskisa järjestetään tällä viikolla Pohjois-Karjalan Kontiolahdella. Mukaan on ilmoittautunut yli 200 urheilijaa 30 maasta.
”Urheilijoita odottaa liki kuusi kilometriä latua. Ennuste lupaa pikkupakkasta kaikille kisapäiville, mikä on optimiolosuhde niin urheilijoille kuin yleisöllekin”, sanoo tapahtumajohtaja Sami Leinonen.
Ensimmäiset hiihtoharjoitukset pidetään maanantaina.
Kauden avaustapahtumaan kuuluu ohjelmaa, jota ei muissa kiertueen tapahtumissa ole.
”Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU valokuvaa urheilijat ja tarkistaa heidän varusteensa”, Leinonen sanoo.
Sauna ja palju lämpiminä
Tapahtumajärjestelyjen osalta paikkoja viimeistellään alkuviikosta. Yleisö pääsee paikalle ensimmäisen kerran torstaina, kun ohjelmassa on miesten 20 kilometrin normaalikilpailu.
”Viime päivien hienosäätöä tehdään vielä, mutta sauna on ollut paikalla jo useamman päivän, kuten suomalaiseen toimintamalliin kuuluu”, Leinonen sanoo.
Stadionille johtavan ladun varrelle on tuotu sauna sekä kylpypalju. Ne muodostavat saunakatsomon, josta käsin onnekkaat vieraat voivat seurata kisoja. Saunavuorot arvotaan tapahtuman sosiaalisessa mediassa.
”Saunaa kokeiltiin ensimmäisen kerran edellisessä maailmancup-tapahtumassa maaliskuussa. Kansainväliset televisioryhmät innostuivat kylpijöistä, ja sauna sai miljoonayleisön. Nyt käytössä on uusi sauna, joka toivottavasti sekin herättää sympatiaa ja vie Suomi-kuvaa maailmalle”, Leinonen sanoo.
Suomalaisten uudet fanituotteet tulevat
Uusi maailmancup-kausi tuo faneille lisää mahdollisuuksia näyttää Suomi-sympatioita. Sekä Suvi Minkkinen että Suomen Ampumahiihtoliitto lanseeraavat kauden alussa omia fanituotteitaan.
Suvi Minkkisen urheilijapaita, kassit ja päähineet ovat myynnissä tapahtumavieraille Kontiolahti Biathlonin myyntipisteellä tapahtumatori Event Parkissa. Minkkisen tavoitteena on ollut luoda tuotteita, jotka sopivat kisakatsomon lisäksi arkikäyttöön. Materiaalivalinnoissa on painotettu laatua, jotta tuotteet kestävät myös aikaa.
”Idea fanituotteista on kytenyt jo pidempään, kun olen saanut niistä kyselyjä. On ollut ilo työskennellä ammattilaisten kanssa ihan logon suunnittelusta tuotteiden valintaan. Nyt jännittää nähdä, millaisen vastaanoton ne saavat. Olisi toki tosi kiva nähdä fanituotteita Kontiolahden katsomossa”, Minkkinen sanoo.
Ampumahiihtoliiton fanituotteet tulevat myöhemmin saataville verkkokauppaan.
"Fanituotteet ovat yksi konkreettinen osa käynnissä olevaa brändiuudistusta. Haluamme rakentaa entistä tunnistettavampaa ja yhtenäisempää maajoukkueen ilmettä sekä tarjota faneille uusia tapoja olla osa maajoukkueen matkaa. Samalla vahvistamme yhteisöllisyyttä ja tuomme suomalaista ampumahiihtoa lähemmäs ihmisiä. Tavoitteena on rakentaa brändiä, joka näkyy, tuntuu ja johon on helppo samaistua", sanoo Suomen Ampumahiihtoliiton viestintäpäällikkö Matilda Suhonen.
INFO: AMPUMAHIIHDON MAAILMANCUPIN SUOMEN OSAKILPAILU KONTIOLAHDELLA
Aika: Torstai-sunnuntai 26.-29.11.2026
Kilpailuohjelma: Kuusi starttia neljänä päivänä. Katso tarkka ohjelma.
Oheisohjelma tapahtumatori Event Parkissa: Torilla mm. myynti- ja esittelypisteitä, fanituotteita, lämmitetty yleisöteltta, ulkogrillejä sekä Fan Zone, jossa mahdollisuus nähdä urheilijoita ja pyytää heiltä nimikirjoituksia tai yhteiskuvia. Lue lisää Event Parkista.
Maksuttomat kisabussit Joensuun ja Kontiolahden keskustoista sekä Lehmosta: Katso reittikartat ja aikataulut
Liput: Tutustu pää- ja latukatsomoiden lippuihin sekä VIP-lippuihin
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matilda SuhonenViestintäpäällikköSuomen AmpumahiihtoliittoPuh:+358 40 4889128matilda.suhonen@biathlon.fi
Sami LeinonenTapahtumajohtajaAmpumahiihdon maailmancup KontiolahtiPuh:+358 50 557 8003sami@kontiolahtibiathlon.com
Kuvat
Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat
Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 26.-29.11.2026 sekä 7.-12.12.2027.
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