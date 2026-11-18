Ampumahiihdon maailmancupin avauskisa järjestetään tällä viikolla Pohjois-Karjalan Kontiolahdella. Mukaan on ilmoittautunut yli 200 urheilijaa 30 maasta.

”Urheilijoita odottaa liki kuusi kilometriä latua. Ennuste lupaa pikkupakkasta kaikille kisapäiville, mikä on optimiolosuhde niin urheilijoille kuin yleisöllekin”, sanoo tapahtumajohtaja Sami Leinonen.

Ensimmäiset hiihtoharjoitukset pidetään maanantaina.

Kauden avaustapahtumaan kuuluu ohjelmaa, jota ei muissa kiertueen tapahtumissa ole.

”Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU valokuvaa urheilijat ja tarkistaa heidän varusteensa”, Leinonen sanoo.

Sauna ja palju lämpiminä

Tapahtumajärjestelyjen osalta paikkoja viimeistellään alkuviikosta. Yleisö pääsee paikalle ensimmäisen kerran torstaina, kun ohjelmassa on miesten 20 kilometrin normaalikilpailu.

”Viime päivien hienosäätöä tehdään vielä, mutta sauna on ollut paikalla jo useamman päivän, kuten suomalaiseen toimintamalliin kuuluu”, Leinonen sanoo.

Stadionille johtavan ladun varrelle on tuotu sauna sekä kylpypalju. Ne muodostavat saunakatsomon, josta käsin onnekkaat vieraat voivat seurata kisoja. Saunavuorot arvotaan tapahtuman sosiaalisessa mediassa.

”Saunaa kokeiltiin ensimmäisen kerran edellisessä maailmancup-tapahtumassa maaliskuussa. Kansainväliset televisioryhmät innostuivat kylpijöistä, ja sauna sai miljoonayleisön. Nyt käytössä on uusi sauna, joka toivottavasti sekin herättää sympatiaa ja vie Suomi-kuvaa maailmalle”, Leinonen sanoo.

Suomalaisten uudet fanituotteet tulevat

Uusi maailmancup-kausi tuo faneille lisää mahdollisuuksia näyttää Suomi-sympatioita. Sekä Suvi Minkkinen että Suomen Ampumahiihtoliitto lanseeraavat kauden alussa omia fanituotteitaan.

Suvi Minkkisen urheilijapaita, kassit ja päähineet ovat myynnissä tapahtumavieraille Kontiolahti Biathlonin myyntipisteellä tapahtumatori Event Parkissa. Minkkisen tavoitteena on ollut luoda tuotteita, jotka sopivat kisakatsomon lisäksi arkikäyttöön. Materiaalivalinnoissa on painotettu laatua, jotta tuotteet kestävät myös aikaa.

”Idea fanituotteista on kytenyt jo pidempään, kun olen saanut niistä kyselyjä. On ollut ilo työskennellä ammattilaisten kanssa ihan logon suunnittelusta tuotteiden valintaan. Nyt jännittää nähdä, millaisen vastaanoton ne saavat. Olisi toki tosi kiva nähdä fanituotteita Kontiolahden katsomossa”, Minkkinen sanoo.

Ampumahiihtoliiton fanituotteet tulevat myöhemmin saataville verkkokauppaan.

"Fanituotteet ovat yksi konkreettinen osa käynnissä olevaa brändiuudistusta. Haluamme rakentaa entistä tunnistettavampaa ja yhtenäisempää maajoukkueen ilmettä sekä tarjota faneille uusia tapoja olla osa maajoukkueen matkaa. Samalla vahvistamme yhteisöllisyyttä ja tuomme suomalaista ampumahiihtoa lähemmäs ihmisiä. Tavoitteena on rakentaa brändiä, joka näkyy, tuntuu ja johon on helppo samaistua", sanoo Suomen Ampumahiihtoliiton viestintäpäällikkö Matilda Suhonen.



INFO: AMPUMAHIIHDON MAAILMANCUPIN SUOMEN OSAKILPAILU KONTIOLAHDELLA

Aika: Torstai-sunnuntai 26.-29.11.2026

Kilpailuohjelma: Kuusi starttia neljänä päivänä. Katso tarkka ohjelma.

Oheisohjelma tapahtumatori Event Parkissa: Torilla mm. myynti- ja esittelypisteitä, fanituotteita, lämmitetty yleisöteltta, ulkogrillejä sekä Fan Zone, jossa mahdollisuus nähdä urheilijoita ja pyytää heiltä nimikirjoituksia tai yhteiskuvia. Lue lisää Event Parkista.

Maksuttomat kisabussit Joensuun ja Kontiolahden keskustoista sekä Lehmosta: Katso reittikartat ja aikataulut

Liput: Tutustu pää- ja latukatsomoiden lippuihin sekä VIP-lippuihin