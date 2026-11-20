Tunnustus julkistettiin Elinkeinoelämän foorumissa Lahdessa ja valinnan teki saatujen ehdotusten pohjalta kauppakamarin hallitus kokouksessaan 19.11. Mesimäki palkittiin aktiivisesta työstään Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsenenä sekä Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on edistänyt määrätietoisesti yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja alueellista yhteistyötä. Aiemmin Mesimäki on toiminut myös Matkailuvaliokunnan puheenjohtajana.

”Marikan vahvuus on kyky yhdistää käytännön yritysnäkökulma alueen kasvun edistämiseen ja tuoda eri toimijoita yhteisten tavoitteiden äärelle. Hän rakentaa aktiivisesti yhteistyötä yritysten, oppilaitosten, kehitysyhtiöiden ja muiden alueellisten toimijoiden välillä”, Vanhala toteaa.

Mesimäki pitää verkostoja ja yhteistyötä erityisen tärkeinä nykyisessä toimintaympäristössä. ”Olen aina uskonut vahvasti verkostojen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen voimaan. Erityisesti epävarmoina aikoina tarvitsemme yhteisöllisyyttä, ajatusten vaihtoa ja vertaistukea liike-elämässä. Minulle on tärkeää, että voin omalla panoksellani vaikuttaa ja olla mukana rakentamassa yhteistä hyvää”, Mesimäki sanoo.

Mesimäki haluaa suunnata huomion ongelmien sijasta ratkaisuihin ja asioihin, joihin voidaan vaikuttaa. ”Kaikki asiat eivät ole meidän käsissämme, mutta niihin, joihin voimme vaikuttaa, kannattaa tarttua. Valittamisen aihetta löytyy aina, mutta käytän mieluummin aikani ratkaisujen etsimiseen, toimivien yhteistyömallien rakentamiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Uskon, että yhteistyöllä saamme enemmän aikaan ja sitä kautta myös rohkeutta kasvaa. Juuri sitä Suomessa nyt tarvitaan. Siksi tämä tunnustus tuntuu erityisen merkitykselliseltä ja on hieno kannustus jatkaa tätä työtä myös tulevaisuudessa”, sanoo Mesimäki.

Vuoden kauppakamarilainen -tunnustuksella Hämeen kauppakamari nostaa esiin aktiivisia toimijoita, jotka omalla panoksellaan edistävät yritysten ja koko Hämeen elinvoimaa sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.