Horsmanahon ja Karnukan kaivosten laajentaminen ja vesienhallinta hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy
23.11.2026 08:03:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Mondo Minerals B.V. Branch Finland on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Horsmanahon ja Karnukan kaivosten laajentamista ja vesienhallintaa koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman).
Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 21.1.2027 saakka.
Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.
Hanke sijoittuu Polvijärven kunnan alueelle, noin 3,4–5,0 kilometrin etäisyydelle Polvijärven taajamasta länteen.
Hankkeessa suunnitellaan uusia sivukivialueita Horsmanahon ja Karnukan kaivoksille koska nykyisten sivukivialueiden läjityskapasiteetti täyttyy lähitulevaisuudessa. Lisäksi suunnitellaan nykyisten Pehmytkiven ja Karnukka 1:n avolouhosten laajentamista sekä uuden Karnukka 2:n avolouhoksen käyttöönottoa. Kaivospiirien laajentamistarve liittyy pääasiassa uusiin sivukivialueisiin, vesienkäsittelyalueisiin ja muihin toiminnan edellyttämiin maa-alueisiin. Avolouhosten laajennukset sijoittuvat pääosin nykyisten kaivospiirien sisäpuolelle, mutta Karnukka 2:n osalta kaivospiiriä on tarpeen laajentaa vähäisesti.
Hankkeessa tarkastellaan käsiteltyjen vesien johtamista nykyisten purkureittien lisäksi vaihtoehtoisesti Horsmanahosta purkuputkella Sukkulanjokeen tai Viinijärveen sekä Karnukasta Koivuojanpuroon tai purkuputkella Horsmanahoon ja sieltä edelleen tarkasteltavien purkuvaihtoehtojen mukaisesti alapuoliseen vesistöön. Lisäksi hankkeessa arvioidaan vaihtoehtoisia vesienkäsittelyratkaisuja.
YVA-ohjelma on nähtävillä 23.11.2026–21.1.2027.
YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/Horsmanaho-Karnukka-laajentaminen-ja-vesienhallinta-YVA ja Polvijärven kunnanviraston asiakaspalvelussa (Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi).
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 21.1.2027 saakka.
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 2.12.2026 kello 17.00–19.00 Polvijärven koulukeskuksen auditoriossa, Polvijärventie 6 (B-talo). Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.
Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen: Jutta Mikkonen, Lupa- ja valvontavirasto, puh. 029 525 4749, jutta.mikkonen(at)lvv.fi
Hankkeesta vastaava: Marja Heikkinen, Mondo Minerals B.V. Branch Finland, puh. 050 370 8581, marja.heikkinen(at)mondominerals.com
YVA-konsultti: Irma Tommila, AFRY Finland Oy, puh. 040 824 7093, irma.tommila(at)afry.com
Tietoja julkaisijasta
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