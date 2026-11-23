Viimeisten tilastojen mukaan väkivalta Suomessa on kasvussa

Vuonna 2025 viranomaisten tietoon tuli 15 500 väkivaltatapausta, joiden uhreista naisia oli noin 9 000. Alkuvuonna 2026 jo seitsemän naista on menehtynyt väkivallan uhrina. Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista tai taloudellista sekä vainoa tai kaltoinkohtelua. Yhä useammin se tapahtuu teknologian välityksellä tai verkossa.

– Väkivalta on viimeisimpien tilastojen mukaan lisääntymässä Suomessa, mutta edelleen suuri osa etenkin lähisuhdeväkivallasta jää piiloon. Vain murto-osa tapauksista tulee viranomaisten tietoon, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointi ja kumppanuudet -palvelualueen palvelujohtaja Nina Peränen.

Oranssit päivät -kampanja muistuttaa, että koetusta väkivallasta kuitenkin saa ja pitää puhua. Väkivallan tunnistaminen ja siitä kysyminen kuuluvat jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tehtäviin, jotta väkivalta ja kaltoinkohtelu ei jää piiloon. Keski-Suomessa väkivallan uhri voi hakea apua ja tukea hyvinvointialueen palveluista, muilta viranomaisilta sekä järjestötoimijoilta, kuten Ensi- ja turvakodista, Kriisikeskus Mobilesta, Nollalinjasta, rikosuhripäivystysksestä ja raiskauskriisikeskus Tukinaisesta.

Oranssit päivät -kampanja näkyy Keski-Suomessa monella tapaa

Keski-Suomen hyvinvointialue ja Jyväskylän kaupunki järjestävät kampanjan alkajaisiksi hiljaisen kynttiläkulkueen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä keskiviikkona 25.11. Kynttiläkulkueen lähtö tapahtuu kello 18 Kirkkopuistosta Minna Canthin patsaalta kohti Kauppakadun Kompassia. Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Katso tarkemmat tiedot kynttiläkulkueesta: Oranssit päivät hiljainen kynttiläkulkue.

Oranssit päivät -kampanjan aikana ympäri maailman valaistaan tunnettuja rakennuksia ja maamerkkejä oranssiksi kampanjan kunniaksi. Oranssia väriä on nähtävissä kampanjan aikana myös Sairaala Novan valoissa.

Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialue, Jyväskylän kaupunki, oppilaitokset, poliisi ja laaja järjestökenttä järjestävät torstaina 26.11. kello 12–16 webinaarin ammattilaisille, opiskelijoille ja kaikille väkivallan ehkäisystä kiinnostuneille. Webinaariin voi ilmoittautua 26.11 mennessä verkkosivuiltamme löytyvän koulutuskalenterin kautta. Webinaari jatkaa viime vuonna järjestettyjen väkivaltamessujen teemaa. Seuraavat messut järjestetään vuoden päästä marraskuussa.

YK:n maailmanlaajuinen Oranssit päivät -kampanja alkaa kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25. marraskuuta ja päättyy ihmisoikeuksien päivänä 10. joulukuuta. Kampanja muistuttaa väkivallan yleisyydestä ja kutsuu kaikkia väkivallan vastaiseen työhön. Suomessa kampanjaa koordinoi UN Women Suomi.

Lue lisää kampanjasta: Oranssit päivät 2026: värjätään Suomi oranssiksi yhdessä! - UN Women