Liikenne siirretään kiertotielle Tengeliönjoen siltatyömaalla 24.11.
23.11.2026 08:34:49 EET | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Ylitorniolla Aavasaksan pohjoispuolella valtatiellä 21 sijaitsevalla Tengeliöjoen siltatyömaalla liikenne siirretään kiertotielle 24.11.2026. Liikenteen ollessa kiertotiellä vanhat valtatien 21 sillat uusitaan. Rakennustyöt kestävät vuoden 2027 loppupuolelle.
Ensimmäisessä vaiheessa kiertotie kulkee kevyenliikenteen siltaa pitkin yhteensä 250 metrin matkan Tengeliönjoen eteläisen haaran yli. Kiertotien toinen vaihe otetaan käyttöön joulu-tammikuussa, jolloin kiertotie ylittää uutta kevyenliikenteen siltaa pitkin myös Tengeliöjoen pohjoisen haaran, jolloin kiertotien kokonaispituus on noin 500 metriä.
Kiertotiellä ajoneuvoliikenteelle on käytössä yksi ajokaista, joka on neljä metriä leveä, ja liikennevalo-ohjaus. Kiertotien nopeusrajoitus on 30 km/h. Siltojen länsipuolella on varattu erillinen kulkusilta jalankulkijoille. Liikennejärjestelyt voivat ruuhkauttaa liikennettä etenkin lomakausina.
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