Lapin osaajapula ei ole ohi 13.11.2026 11:00:00 EET | Tiedote

Juuri julkaistu Työvoimabarometri kertoo Lapin varovaisen myönteisistä lähiajan näkymistä. Matkailu ja eri toimialojen investoinnit luovat kasvun mahdollisuuksia, mutta työvoiman kysyntä ei vielä vahvistu laaja-alaisesti. Osaavan työvoiman ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin Lappi pystyy hyödyntämään kasvupotentiaalinsa.