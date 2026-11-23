Ajanvarauksettomat joukkorokotuspäivät jatkuvat lauantaina 28.11. kahdeksalla paikkakunnalla
23.11.2026 08:28:13 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää lauantaina 28.11. aikuisten ajanvarauksettomia joukkorokotuspäiviä kahdeksalla paikkakunnalla.
Maksuttomiin rokotuksiin voivat tulla kaikki 18 vuotta täyttäneet influenssa- ja koronarokotuksiin oikeutetut riskiryhmiin kuuluvat sekä varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat.
Influenssa- ja koronarokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusten mukaisille kohderyhmille. Tiedot maksuttomiin rokotuksiin oikeutetuista kohderyhmästä löytyvät THL:n verkkosivuilta. Rokotusoikeus tarkistetaan rokotuspisteessä.
Joukkorokotuspäivät lauantaina 28.11.
Rokotuksia annetaan seuraavissa toimipisteissä:
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Sairaala Nova, Jyväskylä, kello 9–16
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Jämsän sosiaali- ja terveyskeskus, kello 9–16
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Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskus, kello 9–16
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Laukaan sosiaali- ja terveysasema, kello 9–16
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Saarijärven sosiaali- ja terveysasema, kello 9–16
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Viitasaaren sosiaali- ja terveysasema, kello 9–16
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Keuruun sosiaali- ja terveysasema, kello 9–16
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Hankasalmen sosiaali- ja terveysasema, kello 9–14
Rokotuksiin oikeutetut Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaat voivat osallistua joukkorokotuspäivään millä tahansa yllä mainituista paikkakunnista. Poikkeuksena on Keuruu, jossa rokotuksia annetaan ainoastaan Keuruun ja Multian alueen asukkaille.
Omakustanteisesti rokotteen hankkivat ovat tervetulleita rokotteensa kanssa 28.11 joukkorokotustapahtumiin.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Niina Ylönen-Käyrä, ylihoitaja, avoterveydenhuollon palvelut, p. 050 439 3390,
niina.ylonen-kayra@hyvaks.fi
Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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