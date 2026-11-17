Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 24.11.2026
23.11.2026 08:22:48 EET | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 24. marraskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Esityslistalla on muun muassa päätösehdotus Helsingin kaupungin peruskoulujen yhtenäisestä tuntijaosta vuosiluokille 3–6 ja vuosiluokille 7–9.
Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
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Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 10.11.20266.11.2026 12:16:25 EET | Tiedote
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