Suomalaiset seisovat vahvasti järjestelmän takana: tuoreen Telan kyselyn mukaan 73 prosenttia suomalaisista – ja myös selvä enemmistö alle 40-vuotiaista – vastustaa työeläkkeiden heikentämistä. EETU ry:n keskeiset viestit päättäjille ja äänestäjille ovat seuraavat:

• Eläkevarat eivät ole valtion säästölipas: Työeläkevarat ovat työntekijöiden ja työnantajien maksamia lakisääteisiä vakuutusmaksuja yksityisten työeläkeyhtiöiden, Kevan tai valtion eläkerahaston hallinnoitavaksi. Vaikka valtion eläkerahasto on osa valtion budjettia, sen varojen siirtäminen valtion budjetin paikkaamiseen rikkoo järjestelmän perustan ja heikentää rahaston sijoitustuottoja sekä puskureita.

• Indeksiturva on eläkeläisen ainoa suoja: Eläkeindeksien tehtävä on turvata eläkkeen ostovoiman säilyminen eläkeaikana. Eläkeläiset eivät voi neuvotella palkankorotuksista. Indeksien leikkaaminen tai jäädyttäminen heikentäisi pysyvästi ostovoimaa tilanteessa, jossa ruoan, energian, asumisen, lääkkeiden ja hoivan kustannukset nousevat jyrkästi.

• Verokikkailu olisi piilovero eläkeläisille: Eläkemaksujen alentaminen ja vastaava tuloverotuksen kiristäminen ei ole eläkeläisille nollasummapeliä, sillä he eivät maksa eläkemaksuja. Mikäli palkansaajien työeläkemaksuja alennetaan ja vastaava veronkorotus tehdään tuloverotukseen, toimenpide heikentää eläkerahastojen tulevaisuuden tuottoja. Tämä koituu nuorimpien ikäluokkien tappioksi.

• Leikkaukset olisivat taloudelle haitallisia: Työeläkejärjestelmämme on kestävä, ja eläkkeistä maksetaan jo nyt enemmän veroa kuin vastaavasta ansiotulosta huomioiden myös työntekijöiden pakolliset lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Eläkkeiden leikkaaminen heikentäisi kulutusta, lisäisi asumistuen ja muiden tulonsiirtojen tarvetta sekä murentaisi luottamusta koko järjestelmään.

• Katseet tuleviin vaaleihin: EETU ry kehottaa kaikkia äänestäjiä vaatimaan puolueilta ja ehdokkailta selkeät vastaukset ennen eduskuntavaaleja: aiotaanko eläkkeisiin, indekseihin tai eläkeläisten verotukseen kajota tulevalla vaalikaudella, ja mihin ja keihin sopeuttamistoimet kohdentuvat, kun niitä on pakko tehdä.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry ja sen kuusi jäsenjärjestöä

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliitto, KRELLI Kristilliset eläkeläiset ja Svenska pensionärsförbundet. Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on reilut 230 000. Vuonna 2026 puheenjohtajajärjestönä toimii Eläkeläiset ry.