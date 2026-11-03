Jatke rakentaa Nebiukselle datakeskusta Mäntsälään
23.11.2026 10:00:00 EET | Jatke Oy | Tiedote
Suomessa rakennetaan nyt kiivaasti datakeskuksia. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan datakeskushankkeita on tällä hetkellä Suomessa esiselvityksessä, suunnitteilla tai käynnissä yli 80 miljardilla eurolla. Myös Jatke on mukana datakeskusrakentamisen liiketoiminnassa. Ensimmäisen Jatkeen rakentaman datakeskuksen työt ovat käynnissä Mäntsälässä.
Jatke Toimitilat rakentaa tekoälypilvi-infrastruktuuriin erikoistuneelle Nebiukselle datakeskuksen Mäntsälään. Urakka sisältää datakeskuksen maanrakennus- ja rakennustekniset työt. Valmistuessaan datakeskuksen teho tulee olemaan 70 MW. Hanke on käynnistynyt kesällä 2026 maanrakennustöillä.
Datakeskus kohoaa esirakennetulle tontille Mäntsälän Kapulin suurille toimijoille suunnatulle teollisuusalueelle. Alueella on jo sekä valmiita että rakenteilla olevia datakeskushankkeita, ja sen infrastruktuuri on suunniteltu vastaamaan vaativienkin energiaratkaisujen tarpeisiin. Datakeskuksen rakentaminen työllistää hankkeen kiivaimmassa vaiheessa jopa 400 henkeä kerrallaan.
”Jatke Toimitiloilla on pitkä kokemus suurten ja vaativien hankkeiden toteuttajana. Olen erittäin iloinen siitä, että pääsemme nyt näyttämään osaamisemme myös datakeskusrakentamisessa. Hankkeen toteutus tulee vaatimaan meiltä tiiviissä aikataulussa pysymistä ja laajan organisaation saumatonta yhteistyötä. Lisäksi datakeskuksen erityispiirteenä on suuri talotekniikan määrä, joka edellyttää meiltä paljon rakennustekniikan ja työn etenemisen seurannan yhteensovittamista”, kertoo Jatke Toimitilojen toimitusjohtaja Antti Raunemaa.
”Jatke on viime vuosina lunastanut paikkansa Suomen suurimpien rakennusyritysten joukossa. Tavoitteenamme on edelleen kasvaa terveesti ja parantaa yrityksen kannattavuutta. Kireässä kilpailutilanteessa menestyminen vaati meiltä rohkeita päätöksiä, kykyä kehittyä ja osaamisemme näyttämistä myös uudenlaisissa hankemuodoissa. Mäntsälän hanke on meille merkittävä avaus datakeskusrakentamisen liiketoimintaan”, sanoo Jatkeen konsernijohtaja Hannu Anttonen.
”Nebiuksen ensimmäinen Suomen datakeskus sijaitsee myös Mäntsälässä. Nyt rakennettava Mäntsälän toinen datakeskus vahvistaa merkittävästi Nebiuksen toimintaa alueella. Jatke tuo projektiin kokemuksensa suurista ja teknisesti vaativista rakennushankkeista, joita näin mittava urakka edellyttää”, sanoo Nebiuksen globaalista infrastruktuurista vastaava johtaja Andrey Blokhin.
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Yhteyshenkilöt
Esa RautanenyksikönjohtajaJatke Toimitilat OyPuh:040 848 1908esa.rautanen@jatke.fi
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Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 503,4 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
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