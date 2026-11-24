Pohjoismaissa toimiva Strawberry-hotelliyhtiö avaa Espoon Keilaniemeen uuden, noin 400 huoneen Clarion-hotellin. Hotelli tulee olemaan osa uutta monikäyttöistä rakennuskokonaisuutta, johon sisältyy myös hissi- ja liukuporrasyhtiö KONEen vuokraama toimistorakennus. Hankesopimus allekirjoitettiin 23. marraskuuta.

Hotellirakennuksesta tulee 23-kerroksinen ja noin 22 000 -neliöinen. Hotelli tarjoaa noin 400 huonetta, kongressi- ja tapahtumatilat 650 hengelle sekä huoneistoja pitkäaikaiseen majoittumiseen. Monipuolisten kokous- ja tapahtumatilojen sekä useampien ravintoloiden ja baarien lisäksi hotelliin on suunnitteilla wellness-alue ja ulkoilmauima-allas, jotka asettuvat ylimpään kerrokseen.

Hotelli ei palvele ainoastaan kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita ja liikematkustajia, vaan se suunnitellaan yhtä lailla Espoon noin 325 000 asukkaalle. Ravintolat, baarit ja wellness-alue tarjoavat espoolaisille uuden kohtaamispaikan Keilaniemessä.

Uusi rakennuskokonaisuus yhdistää Clarion-hotellin ja KONEen uuden toimistorakennuksen toisiinsa erillisellä keskiosalla. Keskiosaan rakentuu erilaisille tapahtumille ja tilaisuuksille joustavasti tilaa tarjoavia konferenssi- ja kokoustiloja.

“Hotellin tulisi olla muutakin kuin paikka, jossa nukutaan. Tämä Clarion-hotelli on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat saada asioita aikaan ja nauttia samalla. Täällä vieraat voivat tavata toisiaan, syödä, tehdä töitä ja majoittua yhdeksi yöksi tai vaikka kuukausiksi, ja suunnata päivän päätteeksi wellness-keskukseen ja kattoterassin uima-altaalle. Emme rakenna hotelleja, jotka sulautuvat ympäristöönsä. Rakennamme paikkoja, joista puhutaan, enkä malta odottaa, että pääsemme avaamaan ovet”, kuvailee Strawberryn norjalainen perustaja ja omistaja Petter Stordalen.

KONE toimittaa hankekokonaisuuteen uusimpia hissi- ja liikkumisratkaisujaan. Osana Keilaniemen laajempaa kehittämistä SRV ja Espoon kaupunki rakennuttavat alueelle myös uuden pysäköintialueen, joka mahdollistaa helpon kulkuyhteyden uusiin rakennuksiin.

Rakentaminen on määrä aloittaa vuonna 2027, ja kokonaisuuden arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2029. Rakennuskokonaisuuden on suunnitellut Davidsson Tarkela Siren Arkkitehdit ja rakennuttajana toimii Strawberryn pitkäaikainen yhteistyökumppani AB Invest. Kyseessä on 17. hotelli, jonka Strawberry ja AB Invest toteuttavat yhteistyössä. Aiempia yhteistyössä valmistuneita hotelleja ovat esimerkiksi Tukholman Clarion Hotel Sign ja Helsingin Clarion-hotelli Jätkäsaaressa.