Kauppakamarit tavoittelevat 120 miljardin euron viennin tasoa vuoteen 2030 mennessä.

Tämä 10 prosentin kasvu nykyisestä vahvistaisi julkista taloutta kolmella miljardilla eurolla vuodessa.

Kauppakamarien tilaama selvitys osoittaa, että tavoite on saavutettavissa, ja esittää

neljä konkreettista keinoa viennin vauhdittamiseksi.

Suomi on jäänyt vientikilpailussa verrokkimaidensa jalkoihin

Viennin arvo asukasta kohden on Suomessa noin 19 600 euroa vuodessa, kun Virossa

vastaava luku on jo 21 800 euroa, Ruotsissa 27 300 euroa ja Tanskassa yli 40 000 euroa.

Suomen viennin arvo on vuosittain noin 110 miljardia euroa. Tämä kattaa tavara- ja

palveluviennin sekä kansainvälisen matkailun Suomessa. Mahdollisuuksia riittää, sillä

maailman tuontimarkkina on yli satakertainen Suomen vientiin nähden. Kasvu ei

edellytä markkinoiden kasvamista, vaan Suomen osuuden vahvistamista.

“Monelle on yllätys, että Suomi on viennissä kokoaan pienempi suhteessa

verrokkimaihin. Meillä on osaamista ja kilpailukykyisiä yrityksiä, mutta potentiaalista ei

saada kaikkea irti. Suomen on otettava maailmanmarkkinoista suurempi osuus”,

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Viennin kasvattamisella olisi elinkeinoelämän lisäksi merkittävä vaikutus myös

julkiseen talouteen. Selvityksen mukaan jokainen viety miljardi euroa synnyttää

Suomeen 600–700 miljoonaa euroa kotimaista arvonlisää, josta osa palautuu

yhteiskunnalle veroina ja maksuina.

Vienti on avain kasvuun

Suomen talous ei vahvistu pelkästään menoja sopeuttamalla, korostaa

Keskuskauppakamarin Romakkaniemi.

”Tarvitsemme kunnianhimoisen kasvutavoitteen, ja vienti on siinä avainasemassa.

Viennin kasvattamiseksi tarvitsemme yhteistä tahtoa ja konkreettisia päätöksiä, jotka

auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla”, Romakkaniemi sanoo.

Rakentamisen liitos- ja runkoratkaisuja valmistava suomalainen Peikko Group toimii yli

30 maassa ja valmistaa tuotteitaan yli kymmenessä maassa. Toimitusjohtaja Topi

Paananen sanoo, että yritykset tarvitsevat vientinsä kasvattamiseen etenkin

myyntiosaamista ja maailmanluokan osaajia. Näihin moni yritys tarvitsee tukea.

“Kansainvälinen bisnes lähtee aina ihmisistä ja heidän kompetenssistaan. Pitäisi olla

rohkeutta kouluttaa ja kannustaa nuoria kansainvälisyyteen vieläkin enemmän. Ja

meillä pitäisi olla varaa ottaa tänne ei-suomalaisia osaajia, jotka tekevät suomalaisille

yrityksille upeita juttuja”, Paananen sanoo.

Suurten vientiyritysten menestys ruokkii myös niiden toimitusketjuun kuuluvien

yritysten kasvua sekä tuo investointeja Suomeen. Vientiveturi Wärtsilä on tänä vuonna

kertonut yhteensä 230 miljoonan euron investoinneista Vaasan tehtaan

tuotantokapasiteetin ja siihen liittyvän globaalin toimitusketjun vahvistamiseen.

“Kasvun toteutuminen edellyttää oman tuotantomme lisäksi koko toimitusketjun

kapasiteetin vahvistamista. Suomalaiset toimittajamme ovat tärkeä osa tätä

kokonaisuutta, ja haluamme kasvaa yhdessä heidän kanssaan”, sanoo Wärtsilä Finland

Oy:n toimitusjohtaja Magdalena Granö.

Neljä keinoa, joilla viennin kasvutavoite saavutetaan

Selvitystä varten toteutettiin kysely, johon vastasi yli 120 viennin kärkiyritystä eri puolilta

Suomea. Tulosten perusteella vientiä voidaan vauhdittaa neljällä keskeisellä

toimenpiteellä:

1. Tukea tuotekehityksestä kaupallistamiseen

Julkista tukea on kohdennettava tuotekehityksen lisäksi skaalaukseen ja myyntiin.

Suomessa tapahtuvaa korkean jalostusarvon tuotantoa on vauhditettava

investointikannustimella. Viennin arvo kasvaa, kun yksittäisten tuotteiden rinnalla

myydään järjestelmiä ja palveluita.

2. Vientirahoitus myös pk-yritysten ulottuville

Vientirahoituksen riskit tulisi jakaa tasaisemmin yritysten ja rahoituslaitosten kesken.

Finnveran takausprovisiot on saatava kohtuulliselle tasolle. Ennakkomaksutakaukset ja

kohdemarkkinarahoitus on ulotettava myös pk-yrityksiin sekä rahoituksen ja tukien

hakua yksinkertaistettava ja nopeutettava.

3. Lisää kansainvälistä myyntiosaamista ja osaajia

Suomessa kehitetään huipputuotteita, mutta kansainvälisessä myynnissä jäämme

kilpailijoista jälkeen. Kansainvälisen teollisen myynnin koulutus on tuotava

korkeakouluihin. Maahanmuuttoviraston työ- ja erityisosaajaluville on asetettava sitova

enimmäiskäsittelyaika.

4. Toimivat liikenneyhteydet viennin tueksi

Sujuvat yhteydet vienti- ja tuontisatamiin sekä lentoasemille ovat viennille tärkeät.

Lentoasemaverkkoa ja lehtoyhteyksiä on kehitettävä viennin ja matkailun tarpeisiin. Tie- ja rataverkon korjausvelan kasvu on pysäytettävä riittävällä rahoituksella.

Leikkauskeskustelun rinnalle tarvitaan kasvukeskustelu

Keskustelussa julkisesta taloudesta on keskitytty pelkästään menoihin ja säästöihin,

toteaa Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja ja kauppakamarien Viennin kasvu -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Antti Eskelinen.

”Kotitaloudessa katsotaan sekä tuloja että menoja, ja sama pätee julkiseen talouteen.

Moni tunnistaa 10 miljardin leikkaustarpeen, ja toivottavasti pian myös 10 miljardin

tulotarpeen”, Eskelinen sanoo

”10 miljardin euron kasvutavoite ei ole yläraja, vaan maailmanmarkkinoilla on

enemmänkin tilaa suomalaisille yrityksille.”

Selvityksestä

Selvitys Suomen viennin edistämisestä tehtiin syksyllä 2026 kauppakamarien

toimeksiannosta. Destia Oy:n toteuttama selvitys yhdistää data-analyysit, kansainvälisen vertailun sekä kyselytutkimuksella kerätyt näkemykset yli 120 suomalaisesta vientiyrityksestä. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa viennin kasvun keskeiset esteet ja löytää konkreettisia ratkaisuja Suomen viennin ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.