Kauppakamarit: Viennin kasvattaminen 10 miljardilla toisi julkiseen talouteen 3 miljardia euroa vuosittain
24.11.2026 02:00:00 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Leikkausten rinnalle Suomi tarvitsee lisää tuloja. Jo 10 prosentin kasvu vientiin vahvistaisi vaikeuksissa olevaa julkista taloutta merkittävästi. Suomi on jäänyt viennissä verrokkimaidensa jalkoihin, mutta ero on kurottavissa kiinni. Kauppakamarien tilaama vientiselvitys esittää neljä keinoa viennin vauhdittamiseen.
Kauppakamarit tavoittelevat 120 miljardin euron viennin tasoa vuoteen 2030 mennessä.
Tämä 10 prosentin kasvu nykyisestä vahvistaisi julkista taloutta kolmella miljardilla eurolla vuodessa.
Kauppakamarien tilaama selvitys osoittaa, että tavoite on saavutettavissa, ja esittää
neljä konkreettista keinoa viennin vauhdittamiseksi.
Suomi on jäänyt vientikilpailussa verrokkimaidensa jalkoihin
Viennin arvo asukasta kohden on Suomessa noin 19 600 euroa vuodessa, kun Virossa
vastaava luku on jo 21 800 euroa, Ruotsissa 27 300 euroa ja Tanskassa yli 40 000 euroa.
Suomen viennin arvo on vuosittain noin 110 miljardia euroa. Tämä kattaa tavara- ja
palveluviennin sekä kansainvälisen matkailun Suomessa. Mahdollisuuksia riittää, sillä
maailman tuontimarkkina on yli satakertainen Suomen vientiin nähden. Kasvu ei
edellytä markkinoiden kasvamista, vaan Suomen osuuden vahvistamista.
“Monelle on yllätys, että Suomi on viennissä kokoaan pienempi suhteessa
verrokkimaihin. Meillä on osaamista ja kilpailukykyisiä yrityksiä, mutta potentiaalista ei
saada kaikkea irti. Suomen on otettava maailmanmarkkinoista suurempi osuus”,
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.
Viennin kasvattamisella olisi elinkeinoelämän lisäksi merkittävä vaikutus myös
julkiseen talouteen. Selvityksen mukaan jokainen viety miljardi euroa synnyttää
Suomeen 600–700 miljoonaa euroa kotimaista arvonlisää, josta osa palautuu
yhteiskunnalle veroina ja maksuina.
Vienti on avain kasvuun
Suomen talous ei vahvistu pelkästään menoja sopeuttamalla, korostaa
Keskuskauppakamarin Romakkaniemi.
”Tarvitsemme kunnianhimoisen kasvutavoitteen, ja vienti on siinä avainasemassa.
Viennin kasvattamiseksi tarvitsemme yhteistä tahtoa ja konkreettisia päätöksiä, jotka
auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla”, Romakkaniemi sanoo.
Rakentamisen liitos- ja runkoratkaisuja valmistava suomalainen Peikko Group toimii yli
30 maassa ja valmistaa tuotteitaan yli kymmenessä maassa. Toimitusjohtaja Topi
Paananen sanoo, että yritykset tarvitsevat vientinsä kasvattamiseen etenkin
myyntiosaamista ja maailmanluokan osaajia. Näihin moni yritys tarvitsee tukea.
“Kansainvälinen bisnes lähtee aina ihmisistä ja heidän kompetenssistaan. Pitäisi olla
rohkeutta kouluttaa ja kannustaa nuoria kansainvälisyyteen vieläkin enemmän. Ja
meillä pitäisi olla varaa ottaa tänne ei-suomalaisia osaajia, jotka tekevät suomalaisille
yrityksille upeita juttuja”, Paananen sanoo.
Suurten vientiyritysten menestys ruokkii myös niiden toimitusketjuun kuuluvien
yritysten kasvua sekä tuo investointeja Suomeen. Vientiveturi Wärtsilä on tänä vuonna
kertonut yhteensä 230 miljoonan euron investoinneista Vaasan tehtaan
tuotantokapasiteetin ja siihen liittyvän globaalin toimitusketjun vahvistamiseen.
“Kasvun toteutuminen edellyttää oman tuotantomme lisäksi koko toimitusketjun
kapasiteetin vahvistamista. Suomalaiset toimittajamme ovat tärkeä osa tätä
kokonaisuutta, ja haluamme kasvaa yhdessä heidän kanssaan”, sanoo Wärtsilä Finland
Oy:n toimitusjohtaja Magdalena Granö.
Neljä keinoa, joilla viennin kasvutavoite saavutetaan
Selvitystä varten toteutettiin kysely, johon vastasi yli 120 viennin kärkiyritystä eri puolilta
Suomea. Tulosten perusteella vientiä voidaan vauhdittaa neljällä keskeisellä
toimenpiteellä:
1. Tukea tuotekehityksestä kaupallistamiseen
Julkista tukea on kohdennettava tuotekehityksen lisäksi skaalaukseen ja myyntiin.
Suomessa tapahtuvaa korkean jalostusarvon tuotantoa on vauhditettava
investointikannustimella. Viennin arvo kasvaa, kun yksittäisten tuotteiden rinnalla
myydään järjestelmiä ja palveluita.
2. Vientirahoitus myös pk-yritysten ulottuville
Vientirahoituksen riskit tulisi jakaa tasaisemmin yritysten ja rahoituslaitosten kesken.
Finnveran takausprovisiot on saatava kohtuulliselle tasolle. Ennakkomaksutakaukset ja
kohdemarkkinarahoitus on ulotettava myös pk-yrityksiin sekä rahoituksen ja tukien
hakua yksinkertaistettava ja nopeutettava.
3. Lisää kansainvälistä myyntiosaamista ja osaajia
Suomessa kehitetään huipputuotteita, mutta kansainvälisessä myynnissä jäämme
kilpailijoista jälkeen. Kansainvälisen teollisen myynnin koulutus on tuotava
korkeakouluihin. Maahanmuuttoviraston työ- ja erityisosaajaluville on asetettava sitova
enimmäiskäsittelyaika.
4. Toimivat liikenneyhteydet viennin tueksi
Sujuvat yhteydet vienti- ja tuontisatamiin sekä lentoasemille ovat viennille tärkeät.
Lentoasemaverkkoa ja lehtoyhteyksiä on kehitettävä viennin ja matkailun tarpeisiin. Tie- ja rataverkon korjausvelan kasvu on pysäytettävä riittävällä rahoituksella.
Leikkauskeskustelun rinnalle tarvitaan kasvukeskustelu
Keskustelussa julkisesta taloudesta on keskitytty pelkästään menoihin ja säästöihin,
toteaa Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja ja kauppakamarien Viennin kasvu -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Antti Eskelinen.
”Kotitaloudessa katsotaan sekä tuloja että menoja, ja sama pätee julkiseen talouteen.
Moni tunnistaa 10 miljardin leikkaustarpeen, ja toivottavasti pian myös 10 miljardin
tulotarpeen”, Eskelinen sanoo
”10 miljardin euron kasvutavoite ei ole yläraja, vaan maailmanmarkkinoilla on
enemmänkin tilaa suomalaisille yrityksille.”
Selvityksestä
Selvitys Suomen viennin edistämisestä tehtiin syksyllä 2026 kauppakamarien
toimeksiannosta. Destia Oy:n toteuttama selvitys yhdistää data-analyysit, kansainvälisen vertailun sekä kyselytutkimuksella kerätyt näkemykset yli 120 suomalaisesta vientiyrityksestä. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa viennin kasvun keskeiset esteet ja löytää konkreettisia ratkaisuja Suomen viennin ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Yhteyshenkilöt
Antti EskelinenTampereen kauppakamari, toimitusjohtajaPuh:+358 50 655 69antti.eskelinen@tampereenkauppakamari.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Tullimaksut purivat krääsäpaketteihin – seuraavaksi kuriin vaaralliset tuotteet20.11.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Black Week ja Black Friday houkuttelevat suomalaisia verkko-ostoksille, mutta EU:n ulkopuolelta tilattavien halpapakettien määrä on romahtanut käyttöönotetun tullimaksun myötä. Keskuskauppakamarin mukaan pienpakettien tullimaksu ei silti yksin korjaa tuoteturvallisuuden ja epäreilun kilpailun ongelmia.
Suomalaisyrityksille haetaan kasvua Afrikasta – uusi Business Council vauhdittamaan kauppaa ja investointeja18.11.2026 09:23:34 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin koordinoima kauppayhdistys vahvistaa Afrikka-toimintaansa: vuonna 2020 perustettu Afrikka-verkosto muuttuu Finland–Africa Business Counciliksi. Alueella on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, sillä tällä hetkellä vain noin kaksi prosenttia suomalaisyritysten viennistä suuntautuu Afrikkaan.
Tapio Pyysalo Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan johtajaksi17.11.2026 09:49:23 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan johtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Tapio Pyysalo. Hän aloittaa tehtävässään 1. joulukuuta.
Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija: Veropäivän kärkilistat kertovat vain osan totuudesta – lähes puolet yhteisöverosta on tullut pk-yrityksiltä12.11.2026 14:04:42 EET | Tiedote
Yritykset maksoivat yhteisöveroa vuodelta 2025 yhteensä 7,5 miljardia euroa. Keskuskauppakamarin mukaan on huomattavaa, että merkittävä osa potista kertyy pienistä ja keskisuurista yrityksistä.
Keskuskauppakamarin katsaus: Suurissa pörssiyhtiöissä yli puolet toimitusjohtajan palkkiosta voi riippua yhtiön menestyksestä12.11.2026 02:00:00 EET | Tiedote
Veropäivänä julkisuuteen nousevat jälleen suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkiot. Keskuskauppakamarin tuoreen katsauksen mukaan suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkioista keskimäärin 57 prosenttia on muuttuvaa. Pitkän aikavälin kannustimet voivat kertyä usean vuoden ajalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme