Tutkijat löysivät mahdollisen uuden hoidon kateenkorvan kasvaimeen liittyviin vaikeisiin autoimmuunisairauksiin
23.11.2026 12:29:37 EET | HUS | Tiedote
Kateenkorvan kasvain eli tymooma voi aiheuttaa harvinaisia ja vaikeita autoimmuunisairauksia, joiden hoito on haastavaa. New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tunnistettiin sairauksien taustalta yhteinen tulehdusmekanismi, jonka estäminen jo käytössä olevilla lääkkeillä voi tarjota uuden hoitokeinon.
Kateenkorvalla on tärkeä tehtävä immuunijärjestelmän säätelyssä. Siellä immuunijärjestelmän T-solut oppivat erottamaan elimistön omat rakenteet vieraista. Tymooma voi häiritä tätä toimintaa, jolloin immuunijärjestelmä alkaa hyökätä elimistön omia kudoksia vastaan. Jopa 40 prosentille tymoomapotilaista kehittyy autoimmuniteettia.
Tutkijat selvittivät, mikä näitä eri puolilla elimistöä ilmeneviä sairauksia yhdistää. He tutkivat tymoomapotilaiden autoimmuniteetin vaurioittamia kudoksia yhdeksästä eri elimestä ja kudoksesta. Kaikista löytyi samaan interferoni gamma -välitteiseen immuunireittiin liittyvä voimakas T-solutulehdus. New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja on reumatologiaan erikoistuva lääkäri ja immunologian tutkija Iivo Hetemäki HUSista ja Helsingin yliopistosta.
”Löysimme yhteisen tulehdusmekanismin hyvin erilaisista autoimmuunisairauksista. Se antoi meille myös mahdollisuuden kohdistaa hoito juuri tähän immuunijärjestelmän häiriöön”, Hetemäki kertoo.
Kaikki alkoi HUSissa hoidetusta potilaasta
Tutkimus sai alkunsa potilaasta, jota Hetemäki hoiti HUSin infektiosairauksien vastaanotolla. Aiempaan tutkimustietoon perustuen potilaalle aloitettiin JAK-estäjähoito. JAK-estäjät ovat lääkkeitä, joilla voidaan vaimentaa tulehdusta ylläpitävää solujen viestintää.
Lopulta tutkimuksessa JAK-estäjää sai neljä vaikeaa usean elimen autoimmuniteettia sairastavaa potilasta. Kaikilla hoitoon liittyi selvä kliininen paraneminen tai sairauden rauhoittuminen. Samalla kudosten tulehdus ja tutkimuksessa tunnistetun immuunireitin aktiivisuus vähenivät.
”Vaikka hoidettuja potilaita oli vasta neljä, kliiniset tulokset ja kudoksissa havaitut muutokset osoittivat samaan suuntaan. Tulokset antavat vahvan perusteen tutkia tätä hoitokohdetta lisää”, sanoo HUSin Tulehduskeskuksen osastonylilääkäri Timi Martelius.
Koska kyseessä ei ollut kliininen lääketutkimus ja hoidettuja potilaita oli vähän, JAK-estäjien tehoa tymoomaan liittyvissä autoimmuunisairauksissa ei voida vielä arvioida varmasti. Hetemäki uskoo kuitenkin löydöksen vaikuttavan tämän harvinaisen potilasryhmän hoitoon tulevaisuudessa.
Tutkimus valottaa myös vuosikymmeniä tuntemattomana pysynyttä sairautta
Tutkimus toi uutta tietoa myös Goodin oireyhtymästä. Siinä tymoomaan liittyy vasta-ainepuutos, joka altistaa potilaan infektioille. Tutkijat havaitsivat, että interferoni gamma -välitteiseen tulehdukseen liittyi B-solujen varhaisen kehityksen estyminen luuytimessä. B-solut ovat immuunijärjestelmän soluja, joita tarvitaan vasta-aineiden muodostumiseen.
”Goodin oireyhtymän syntymekanismi on askarruttanut immunologeja jo noin 70 vuotta. Nyt havaitsimme, miten luuytimen tulehdus voi häiritä B-solujen kehitystä ja siten selittää tymoomaan liittyvää vasta-ainepuutosta”, kertoo kliinisen mikrobiologian ja immunologian apulaisprofessori, erikoislääkäri Eliisa Kekäläinen.
Tutkimustieto ohjasi hoidon jäljille
Tutkimukseen osallistui laaja kansainvälinen tutkijaryhmä. Tutkimuksen pääasiallinen suorituspaikka oli Yhdysvaltain National Institutes of Health (NIH), jossa Hetemäki on työskennellyt tutkijana.
”Ensimmäisen potilaan hoito löytyi, koska kliinisen työn rinnalla olin perehtynyt harvinaisten immuunisairauksien tutkimukseen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tutkimustyö voi tuoda uusimman tutkimustiedon suoraan potilaan hoitoon”, Hetemäki sanoo.
Tutkimusartikkeli: Interferon-γ Underlying Thymoma-Associated Immune Dysregulation
Lisätietoa:
Iivo Hetemäki, immunologian tutkija, erikoistuva lääkäri, HUS ja Helsingin yliopistoiivo.hetemaki@hus.fi
Timi Martelius, osastonylilääkäri, HUSin Tulehduskeskus
timi.martelius@hus.fi
Eliisa Kekäläinen, erikoislääkäri, kliinisen mikrobiologian ja immunologian apulaisprofessori, HUSin Diagnostiikkakeskus ja Helsingin yliopisto
eliisa.kekalainen@hus.fi
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