NK Tekniikan kasvu jatkuu – Lappi uutena liiketoiminta-alueena
23.11.2026 09:55:23 EET | NK Tekniikka Oy | Tiedote
NK Tekniikka vahvistaa jalansijaansa Lapissa. Uusi liiketoiminta-alue tuo yhtiön osaamisen entistä lähemmäs alueen asiakkaita ja luo vahvan pohjan kasvulle Pohjois-Suomessa.
NK Tekniikka organisoi liiketoimintaansa uudelleen perustamalla Lappiin uuden liiketoiminta-alueen. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa yhtiön läsnäoloa Pohjois-Suomessa ja parantaa edellytyksiä palvella asiakkaita paikallisesti.
Lapin liiketoiminta-alueen toiminnan keskus sijaitsee Rovaniemellä. Uusin alueella käynnistyvä hanke on Rovaniemen uuden paloaseman sähköurakka, joka vahvistaa NK Tekniikan jo vakiintunutta toimintaa Lapissa.
Lapin liiketoiminta-alueesta vastaa liiketoimintajohtaja Tapani Keränen, joka näkee alueella hyvät edellytykset kasvulle.
”Lapissa on käynnissä ja suunnitteilla useita merkittäviä hankkeita. Näemme alueella hyvää kasvupotentiaalia rakentamisen ja teollisuuden investointien myötä. Alueen kehitys luo kysyntää sähköalan osaamiselle pitkälle tulevaisuuteen. Rovaniemen uuden paloaseman sähköurakka on hyvä esimerkki siitä, että meillä on Lapissa jo vahvaa tekemistä. Mittava hanke tukee tavoitteitamme alueen liiketoiminnan kasvattamisessa.”, Keränen summaa.
Uusi liiketoiminta-alue vahvistaa NK Tekniikan asemaa Lapissa ja luo pohjaa toiminnan pitkäjänteiselle kasvulle. Tavoitteena on olla entistä lähempänä alueen asiakkaita, vahvistaa paikallisia verkostoja ja kasvattaa toimintaa tulevien hankkeiden myötä.
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Yhteyshenkilöt
Tapani Keränen, LiiketoimintajohtajaPuh:040 095 4359tapani.keranen@nktekniikka.fi
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