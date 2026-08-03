NK Tekniikka vahvistaa teollisuusliiketoimintaansa yrityskaupalla 3.8.2026 14:23:10 EEST | Tiedote

NK Tekniikka Oy on ostanut Harto Kittilä Oy:n liiketoiminnan ja laajentaa toimintaansa Raahen alueelle. 1.8.2026 voimaan astuneen liiketoimintakaupan myötä NK Tekniikka vahvistaa asemaansa teollisuuden sähköistys-, kunnossapito- ja projektipalveluiden toimittajana. Yrityskauppa tukee yhtiön kasvustrategiaa ja vahvistaa sen kykyä palvella teollisuus- ja datakeskusasiakkaita Pohjois-Suomen alueella.