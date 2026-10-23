Administer on sopinut neljästä yrityskaupasta, joilla vahvistetaan konsernin tilitoimistopalveluiden alueellista toimintaa eri puolilla Suomea.

Administer ostaa Tampereella toimivan R-tilipalvelu Oy:n liiketoiminnan. Tampereella Administerilla on toimisto jo ennestään. Lisäksi Lieksassa toimivan KontioTilit Oy:n, Iisalmessa toimivan Tilitoimisto Satamatilit Oy:n sekä Hyvinkäällä toimivan Suonranta Oy:n myötä jalkaudutaan uusille paikkakunnille.

Ostettavien kohteiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli miljoona euroa.

Administer panostaa strategiansa mukaisesti hyvään asiakaskokemukseen ja tavoitteena on palvella asiakkaita mahdollisimman lähellä, työllistää koko Suomessa ja laajentua valtakunnallisesti. Administer jatkaa näillä yrityskaupoilla kasvustrategiansa toteuttamista.

”Jatkamme Administerin kasvattamista sekä yritysostoilla että orgaanisesti, myyntiä vahvistamalla. Paikallinen toiminta ja aluetuntemus ovat yksi tilitoimistoliiketoimintamme tukipilareista. Nämä kaupat tuovat meille lisää alueellista toimintaa useille eri paikkakunnille Suomessa”, sanoo liiketoimintajohtaja Peter Aho Administerista.

Lisätiedot:

Peter Aho

liiketoimintajohtaja, tilitoimistoliiketoiminta

Administer Oyj

puh. 040 501 3661

sähköposti: peter.aho@administer.fi

Administer tilitoimisto on suomalainen digitaalisen taloushallinnon edelläkävijä. Vuonna 1985 perustettu Administer tilitoimisto on yksi suurimmista taloushallinnon palveluntarjoajista Suomessa. Yritys työllistää yli 200 taloushallinnon ammattilaista ja palvelee asiakkaita lukuisilta eri toimialoilta, pörssiyhtiöistä yhden työntekijän yrityksiin sekä kuntiin ja kaupunkeihin. Palvelumme vapauttaa asiakkaiden aikaa tuottavaan liiketoimintaan muuttamalla taloushallinnon paperittomaksi ja reaaliaikaiseksi. Administer tilitoimisto toimii koko Suomessa sekä Tukholmassa ja Tallinnassa ja on myös osa kansainvälistä Integra-verkostoa.

Administer tilitoimisto on osa Administer Groupia. Administer Groupin muodostavat julkisen sektorin talous- ja palkkapalveluita tuottava Sarastia Oy, palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. www.administer.fi

R-tilipalvelu Oy on vuonna 2008 perustettu tilitoimisto, joka palvelee Tampereen seudulla.

KontioTilit Oy on vuonna 2021 perustettu tilitoimisto, joka palvelee Lieksan ja Joensuun alueella.

Tilitoimisto Satamatilit Oy on vuonna 2008 perustettu tilitoimisto, jonka toimipaikka on Iisalmessa.

Suonranta Oy on vuonna 2011 perustettu tilitoimisto, jonka toimipaikka on Hyvinkäällä.