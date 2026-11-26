Valtatie viiden suunnitelmaluonnoksiin Varkauden ja Leppävirran välillä voi tutustua ja jättää palautetta
27.11.2026 12:39:09 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Suunnitelmassa on laadittu toimenpideselvitys keskikaidejärjestelyistä ja sen edellyttämistä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyistä koko tarkastelujaksolle. Kehittämisratkaisuilla halutaan parantaa liikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja liikenneturvallisuutta koko tiejaksolla ja sen liittymissä. Nopeusrajoitustavoite on satakilometriä tunnissa.
Valtatie 5 välillä Heinola-Kuopio on itäisen Suomen pääväylä, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittävään pääväyläverkkoon ja on osa Euroopan laajuista kattavaa TEN-T-verkkoa.
Itä-Suomen elinvoimakeskus laatii valtatielle 5 toimenpideselvitystä Varkauden Portin ja Leppävirran Savonniemen välille (noin 12 km). Työtä ohjaavaan hankeryhmään kuuluvat elinvoimakeskuksen ja suunnittelukonsultin lisäksi lupa- ja valvontaviraston, Varkauden kaupungin, Leppävirran kunnan, Väyläviraston, Pohjois-Savon liiton ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon edustajat.
Suunnittelualueeseen kuuluu myös ns. Riikinnevan uuden tielinjauksen tutkiminen valtatieltä 5 länteen Riikinnevan kiertotalousalueelle (noin 2,8 km). Uusi yhteys olisi huomattavasti lyhyempi ja geometrialtaan parempi kuin nykyinen kytkentä Sorsakoskentien (maantien 16365) kautta.
Kehittämisjärjestelyjen suunnitelmaluonnoksiin voi 25.11.-8.12.2026 tutustua Väyläviraston nettisivuilla, jossa on myös esittelyvideo ja palautemahdollisuus:
https://vayla.fi/vt5-toimenpidesuunnitelma-valilla-varkaus-leppavirta
Saatu palaute käsitellään hankeryhmässä, jossa sovitaan, miten suunnitelmaluonnokset viimeistellään.
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Vapaamuotoisen palautteen voi 8.12.2026 mennessä toimittaa myös suunnittelukonsultille: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Tuomas Lahtinen, Puutarhakatu 10, 33210 Tampere tai etunimi.sukunimi@ains.fi
Suunnitelman esittely sisältää Maptionaire linkin, jonka kautta yleisö pääsee kommentoimaan suunnitelmaa.
Maptionnaire-karttakyselyyn osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/q/6op9v9unl934
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Yhteyshenkilöt
Työn tilaaja: Itä-Suomen elinvoimakeskuksen liikennejärjestelmäasiantuntija Maarit Kauppinen: puh. 0295 026 726, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Suunnittelukonsultti: A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n projektipäällikkö Juha Vehmas: puh. 0400 178 926, etunimi.sukunimi@ains.fi
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Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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