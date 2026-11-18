Prisma Kuopion pysäköintijärjestely palaa kameravalvontaan keskiviikkona 2.12. alkaen
23.11.2026 10:45:00 EET | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Pysäköintikiekon käytöstä luovutaan Kuopion Prisman ulkopysäköintialueella ja parkkihallissa. Ilmainen kolmen tunnin pysäköinti säilyy ennallaan.
Prisma Kuopion kiinteistön pysäköintijärjestelyissä käynnissä ollut kokeilu pysäköintikiekon käytöstä lopetetaan asiakkailta saadun palautteen perusteella.
Keskiviikosta 2.12.2026 lähtien sekä ulkopysäköintialueella ja parkkihallissa on käytössä auton rekisterinumeron automaattisesti tunnistava kameravalvonta. Pysäköintioperaattorina toimii EuroPark Finland.
Toimintamalli on jo entuudestaan tuttu: Prisma Kuopion pysäköintialueille asiakas voi parkkeerata ajoneuvonsa maksutta kolmeksi tunniksi per vuorokausi. Sisään- ja ulosajoissa on käytössä automaattinen rekisteritunnistus.
– Kahden kuukauden testaamisen jälkeen palaute on ollut selkeä. Asiakkaat haluavat kameravalvonnan takaisin, kertoo prismajohtaja Heli Wilska.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä teen, jos parkkiaika on alle kolme tuntia vuorokaudessa/ auto?
Ei tarvitse tehdä mitään.
Mitä teen, jos parkkiaika ylittää kolme tuntia?
Autonsa pysäköiville on tarjolla erilaisia maksuvaihtoehtoja ja Prisma Kuopion parkkialueella voit valita sinulle parhaiten toimivan:
- Autopay Park & Charge -sovellus: automaattiveloitus kolmen tunnin ylittävästä parkkeerauksesta.
- EasyPark- ja ParkMan-sovellukset: parkkiaika käynnistettävä itse sovelluksessa. Veloitus alkaa kolmen tunnin ylittävästä parkkiajasta.
- Maksuautomaatti: Infon vieressä sijaitsevaan maksuautomaattiin kolme tuntia ylittäneen parkkeerauksen voi käydä maksamassa kirjoittamalla automaattiin auton rekisterinumeron.
- Netti: osoitteessa autopay.io
Yhteyshenkilöt
Heli WilskaPrismajohtajaPrisma KuopioPuh:0447197097heli.wilska@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 135 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa PeeÄssä
Remontoitu S-market Iisalmi tarjoaa perjantaina kakkukahvit – remontissa toteutettiin useita asiakastoiveita18.11.2026 09:26:21 EET | Tiedote
PeeÄssällä on poikkeuksellisen paljon uutta tarjolla asiakasomistajilleen Iisalmessa. Kivirannassa sijaitseva S-market Iisalmi viettää remonttiavajaisiaan 20.11. ja 26. päivä avataan kokonaan uusi S-market Pohjolankatu.
PeeÄssä on ostanut Riistavedeltä kiinteistön seurakunnalta – ”kehitämme Riistavedellä tarjottavia kaupan palveluita”13.11.2026 05:00:00 EET | Tiedote
PeeÄssä on ostanut Riistaveden seurakunnalta kiinteistön. Kauppa koskee osoitteessa Keskustie 2 sijaitsevaa tonttia ja sen kiinteistöä. Rakennus on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uusi kauppa. – Tonttikauppa mahdollistaa Osuuskauppa PeeÄssää kehittämään Riistavedellä tarjottavia kaupan palveluita. Nykyisen kaupan kiinteistön ollessa teknisen käyttöikänsä tiensä päässä, haluamme rakentaa modernin, energiatehokkaan ja pitkäikäisen kiinteistön palvelemaan Riistaveden asiakaskuntaa, kertoo PeeÄssän kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa. Uudishankkeen toteutuksesta ja aikataulusta tiedotetaan myöhemmin lisää.
PeeÄssä harkitsee Kuopion Sokoksen Presso-kahvilan sulkemista4.11.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä harkitsee Kuopion Sokoksen toisessa kerroksessa sijaitsevan Presso-kahvilan sulkemista. Suunnitelman taustalla on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Toteutuessaan sulkemisella voi olla vaikutusta yhden henkilön työsuhteeseen. Mahdollisesta kahvilan sulkemisesta käydään muutosneuvottelut marraskuun aikana ja sulkeminen tapahtuisi vuoden lopussa. – Sokoksen kakkoskerroksessa on ollut kahvilatoimintaa pitkään ja on todella harmillista sulkea Presso. Asiakkaiden ja myynnin määrä on kuitenkin ollut toimenpiteistä huolimatta riittämätön kannattavaan toimintaan, kertoo PeeÄssän toimialajohtaja Aleksi Vuorinne. Vuorinne selventää, että Kuopion Sokoksessa kahvila- ja ravintolapalveluiden kysyntä on keskittynyt katutason kauppakäytävään, jossa sijaitsee myös kahvila Coffee House. – Jos Presso suljetaan, pidämme huolen, että Coffee Housen valikoima ja tunnelma palvelevat myös Presson kanta-asiakkaita.
Osuuskauppa PeeÄssän kiinteistökauppa mahdollistaa Vesannon keskustan maa-alueen puhdistamisen16.10.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Vesannon keskustassa osoitteessa Keskustie 14 sijaitsevan kiinteistön Metsäkipinä Oy:ltä. Maa-alueen pinta ala on 1 817 m2 ja sillä sijaitsee vuonna 1959 valmistunut rakennus, jossa toimii tällä hetkellä mm. kahvila ja suoramyyntipiste Vestori. Kiinteistökauppa on osa pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamiseen liittyvää kokonaisratkaisua. Kiinteistössä on aiempina vuosikymmeninä harjoitettu huoltamoliiketoimintaa, jonka seurauksena alueen maa-aineksia on pilaantunut. Pilaantuneita maa-aineksia on kulkeutunut nykyisen rakennuksen alle. Alueella on tehty perusteelliset tutkimukset ja erilaisia ratkaisuja on ympäristö- ja rakennusasiantuntijoiden avulla kartoitettu. Selvitysten lopputuloksena on varmistunut, ettei pilaantuneita maa-aineksia pystytä poistamaan rakennuksen alta ilman sen purkamista. – Ihmiset ovat aikanaan toimineet parhaan tietämyksensä ja oman aikansa määräysten mukaisesti – ajat ovat olleet silloin toiset. Osuuskauppa PeeÄssän juuret ovat 1
Yli puolet PeeÄssän kesätyöntekijöistä oli ensimmäistä kertaa kesätöissä – kolme neljästä suosittelisi kesätyöpaikkaansa1.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
PeeÄssän kesätyöntekijöille teetetyn kyselyn perusteella 74 % suosittelisi kesätyöpaikkaansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme