Pohjanmaan hyvinvointialue jatkaa panostuksia ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä kevyempien palvelumuotojen kehittämiseen. Ostopalveluita ja niiden kustannuksia halutaan edelleen alentaa ja hillitä. Se tarkoittaa myös omaan palvelutuotantoon panostamista ja sen kehittämistä.

Aluehallitus käsitteli maanantaina 23.11.2026 vuoden 2027 talousarvion. Budjetin valmistelua ohjaa toukokuussa 2026 hyväksytty tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma sekä valtiovarainministeriön kanssa sovittu aikataulu hyvinvointialueen ensimmäisinä toimintavuosina kertyneen alijäämän kattamiseen.

– Budjetissa ei ole tästä näkökulmasta yllätyksiä. Se on suunniteltu aiemmin sovitun mukaisesti. Sen sijaan joudumme ottamaan aiempaa enemmän huomioon myös vuodesta 2028 niukkenevan rahoituksen, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Viimeisimmistä valtiovarainministeriön laskelmista kävi ilmi, että Pohjanmaan rahoituksen kasvu tulee olemaan merkittävästi odotettua niukempaa. Se edellyttää lisää säästämistä, jotta saatu rahoitus riittää. Valtakunnallisessa vertailussa näkyy, että Pohjanmaalla käytetään joihinkin palveluihin enemmän rahaa, kuin muualla Suomessa. Säästöjä pyritään kohdentamaan näihin kokonaisuuksiin.

– Meidän tulee löytää uusia, vaikuttavampia ja edullisempia tapoja hoitaa palvelut. Ihmisillä on kuitenkin oikeus lakisääteisiin palveluihin, sanoo Kinnunen.

Näin sopeuttamistoimet kohdistuvat vuoden 2027 talousarviossa

erikoissairaanhoito 2,75 milj. €

vammaispalvelut 1,65 milj. €

ICT 0,7 milj. €

suun terveydenhuolto 0,6 milj. €

mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut 0,5 milj. €

Aluehallitus hyväksyi myös linjauksen, että hyvinvointialue toteuttaa valtion tasolta määrättävät muutokset omissa palveluissaan. Jos valtio supistaa tai muuttaa hyvinvointialueiden lakisääteisiä tehtäviä ja vähentää samalla niiden rahoitusta, Pohjanmaa toteuttaa vastaavan muutoksen omassa toiminnassaan. Jos muutosta ei tehtäisi, vastaava säästö pitäisi löytää muualta.

– Tällaiset muutokset meidän pitää onnistua toteuttamaan, koska sen mukaan meille myös annetaan rahoitusta. Tämä on valtakunnallista palveluiden priorisointia ja niiden kehittämistä, sanoo Kinnunen.

Eduskunta käsittelee loppuvuodesta sosiaalihuollon lakien uudistuksia. Lakimuutoksia ei ole vielä huomioitu hyvinvointialueen talousarviossa. Talousarvioon saatetaan siis hakea muutosta vuoden 2027 aikana.

Talousarvion käsittely jatkuu aluevaltuustossa 7.12.2026.

Hyvinvointialue suunnittelee uudistusta päihdekuntoutukseen

Hyvinvointialue suunnittelee uuden laitosmuotoisen päihdekuntoutusyksikön perustamista. Yksikkö olisi kaksikielinen ja aloittaisi toiminnan nykyisen ruotsinkielisen Pixne-klinikan tiloissa.

Tavoitteena on, että asiakas saa uudessa yksikössä päihdekuntoutuksen omalla äidinkielellään ja että ruotsinkielisen päihdekuntoutuksen nykyinen erityisosaaminen säilyy ja vahvistuu. Uudessa yksikössä olisi sekä ruotsin- että suomenkielistä henkilöstöä ja henkilöstö saisi tukea kielitaidon kehittämiseen.

– Uudella, kaksikielisellä yksiköllä turvaisimme ruotsinkielisen päihdekuntoutuksen jatkuvuuden. Samalla meillä olisi suomenkielisille asiakkaille omia paikkoja, sanoo sektorijohtaja Riku Niemistö.

Nykyisen Pixne-klinikan käyttöaste on ollut alhainen. Kahdeksasta asiakaspaikasta on käytössä keskimäärin alle puolet. Suomenkielisiä asiakkaita taas on ostopalveluissa keskimäärin 4,5 viikoittain.

Tällä hetkellä hyvinvointialueella ei ole tarjota suomenkielisille asiakkaille lainkaan omaa päihdekuntoutusta, vaan kaikki suomenkieliset asiakkaat ohjataan ostopalveluihin eri puolille Suomea.

– Tällä hetkellä palveluketju ei ole yhtenäinen. Nykyisessä toimintamallissa emme voi kehittää päihdekuntoutuksen palveluita kokonaisuutena ja tarjota yhdenvertaista palveluketjua kaikille asiakkaillemme, sanoo Niemistö.

Uusi yksikkö aloittaisi toimintansa nykyisissä Pixne-klinikan tiloissa. Samanaikaisesti selvitettäisiin toiminnalle paremmin soveltuvia toimitiloja, joissa asiakaspaikkoja olisi 12–14 nykyisen kahdeksan asiakaspaikan sijaan.

Uutta yksikköä olisi mahdollisuus pitää auki ympäri vuoden, kun nykyisellä Pixne-klinikalla on toiminta jouduttu tauottamaan esimerkiksi joulun ajaksi.

Jatkossakin Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaisi ruotsinkielistä päihdekuntoutusta muille hyvinvointialueille ja Ahvenanmaalle. Nykyisistä asiakkaista n. 10 % on tullut Pohjanmaan hyvinvointialueen ulkopuolelta.

Seuraavaksi suunnitelmasta pyydetään lausunnot alueen kunnilta, kaksikielisiltä hyvinvointialueilta ja Ahvenanmaalta. Valmistelua jatketaan lausuntojen pohjalta yhdessä henkilöstön kanssa.

Esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.

Katso video aluehallituksen päätöksistä tästä (Facebook).