Kenen näkökulmasta yhteiskunnan tarinoita kerrotaan?

Sananvapausverkoston Kertomuksia hiljaisuudesta: Hiljaisuuden hinta -ohjelmassa tarkastellaan Tampereen Kirjafestareilla sunnuntaina 29. marraskuuta Suomeen paenneiden journalistien mahdollisuuksia jatkaa työtään, lasten- ja nuortenkirjallisuuden moniäänisyyttä sekä Suomen turvallisuustilanteen tulevaisuutta koskevia kertomuksia koskevia kertomuksia.

Sorsapuistolavalla puhuvat toimittaja, YTT Hinni Aarninsalo, ihmisoikeusasiantuntija Ujuni Ahmed ja tutkija, FT Elise Kraatila. Puheenvuoroja yhdistää ajatus siitä, ettei yhteiskunnan moniäänisyys synny itsestään. Se edellyttää toimivia rakenteita, jotka antavat erilaisille kokemuksille ja näkökulmille mahdollisuuden päästä kuuluviin.

Turvaan pääseminen ei takaa journalistisen työn jatkumista

Kotimaastaan paenneelle journalistille Suomi voi tarjota turvaa vainolta ja väkivallalta. Turvalliseen maahan saapuminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että journalistilla olisi mahdollisuus jatkaa ammattiaan. Toimittaja, VTT Hinni Aarninsalo käsittelee puheenvuorossaan Suomeen paenneiden journalistien kokemuksia ja ammatillisen tulevaisuuden esteitä. Puheenvuoro pohjautuu sananvapasjärjestöjen keväällä 2026 Aarninsalolla teettämään selvitykseen Kun saavut Suomeen, astut pimeään huoneeseen. "Jos paenneet journalistit eivät voi jatkaa työtään, yhteiskunta menettää heidän asiantuntemustaan ja näkökulmiaan", Aarninsalo sanoo.

Maahanmuuttajataustaisten lasten juuret ja unelmat eivät näy kirjallisuudessa

Ketkä pääsevät kertomaan omia tarinoitaan, ketkä tulevat kuvatuiksi muiden näkökulmasta ja keiden kokemukset ja unelmat jäävät kokonaan näkymättömiin? Erityisesti lasten- ja nuortenkirjat muovaavat käsityksiä siitä, ketkä kuuluvat yhteiskuntaan ja keiden tarinat ja juuret ovat kertomisen arvoisia. Ihmisoikeusasiantuntija ja kirjailija Ujuni Ahmed tarkastelee lasten- ja nuortenkirjallisuuden moniäänisyyttä. "Moniäänisyys ei tarkoita vain erilaisten henkilöhahmojen esiintymistä kirjoissa, vaan myös sitä, kenellä on mahdollisuus osallistua yhteisten kertomusten rakentamiseen", Ahmed sanoo.

Ahmedin ja Elina Hirvosen Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin ilmestyi sarjakuvaromaanina Tuisku Hiltusen kirjoittamana syksyllä 2026. Keväällä 2027 Ahmedilta ilmestyy ensimmäinen kaksikielinen (somali-suomi) lastenkirja.

Millaisia tulevaisuuksia Suomelle uskalletaan kuvitella?

Yhteiskunnan tulevaisuutta koskevat kertomukset eivät ole neutraaleja. Ne vaikuttavat siihen, millaisia tulevaisuuden kehityksiä ja uhkia pidämme mahdollisina, millaisia ratkaisuja tavoittelemme ja millaisena näemme Suomen paikan muuttuvassa maailmassa. Tutkija Elise Kraatila käsittelee Suomen turvallisuustilanteen tulevaisuutta koskevia kertomuksia uutismediassa Ukrainan sodan aikana. Millaisia näkökulmia nykyisen turvallisuuspoliittisen tilanteen uutisointi nostaa esiin ja millaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia jää keskustelun ulkopuolelle?

“Uutismedia rakentaa yhteiskunnassa jaettua käsitystä siitä, mitä tulevaisuudelta on lupa odottaa, joten olisi tärkeää, että tulevaisuuden kuvitteluun osallistuttaisiin monipuolisesti erilaisista näkökulmista”, Kraatila sanoo.

Tampereen tilaisuus päättää sananvapausverkoston syksyn 2026 kirjamessukiertueen, jolla on nostettu esiin sanan- ja ilmaisunvapauden haasteita tutkimuksen, taiteen ja journalismin kentillä.

Tilaisuus: Kertomuksia hiljaisuudesta. Hiljaisuuden hinta

Tampereen Kirjafestarit, sunnuntai 29.11.2026 klo 14.30–15.00, Sorsapuistosali, Sorsapuistolava

Puhujat: Hinni Aarninsalo, Ujuni Ahmed ja Elise Kraatila

Tutkijoiden, taiteilijoiden ja toimittajien sananvapausverkosto on vapaamuotoinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu sanan- ja ilmaisunvapauden parissa toimivia organisaatioita ja henkilöitä. Vuoden 2026 kirjamessuohjelman tuottavat Nuorten Tiedeakatemia, Suomen PEN, Forum Artis, Taide- ja kulttuurivirasto (Kuvi), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) sekä Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes.

Kertomuksia hiljaisuudesta -ohjelma on vieraillut Oulun, Helsingin ja Jyväskylän kirjamessuilla ja päättyy Tampereen Kirjafestareille. Kiertuetta tukee Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES.