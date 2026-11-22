Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puoluevaltuustossa 21.11.2026 21.11.2026 10:53:58 EET | Tiedote

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Hämeenlinnassa lauantaina 20.11.2026 (muutosvarauksin) Hyvät aatesisaret ja -veljet, Suomalaiset ovat tulevissa eduskuntavaaleissa paljon vartijoina. Ensimmäinen valinta on valinta siitä, mihin suuntaan Suomi menee. Vaihtoehdot ovat harvinaisen selvät. Oikeiston leikkauspolitiikka, vasemmiston veronkorotuspolitiikka - ja Keskustan uudistus- ja kasvupolitiikka. Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat ajaneet maan työttömyys- ja velkakurimukseen. Kumpikin tarjoaa samaa politiikkaa myös tästä eteenpäin. SDP ja vasemmistoliitto puolestaan esittävät lisää veroja. Silläkö Suomi nousee, että epäonnistunutta politiikkaa jatketaan? Silläkö Suomi nousee, että veroja nostetaan kerta toisensa jälkeen? Ei. Vyötäkin pitää kiristää, mutta kaikki kaikessa on kasvu. Tarvitsemme enemmän investointeja, enemmän yrittäjyyttä ja enemmän työpaikkoja. Tarvitsemme yhteiskuntana lisää tuloja, jotta terveydenhoito, vanhustenh