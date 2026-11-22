Keskustan puoluevaltuusto: Nuorten tulevaisuususko on palautettava
23.11.2026 11:00:32 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluevaltuuston mielestä Suomi tarvitsee politiikkaa, joka vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen.
Yhteiskunta, jossa nuoret eivät enää usko huomiseen, on epäonnistunut yhdessä tärkeimmistä tehtävistään.
Opintoihin liittyvät paineet sekä epävarmuus tulevasta työllistymisestä, ilmastonmuutoksesta ja maailmanpoliittisesta tilanteesta kuormittavat nuoria sekä horjuttavat heidän tulevaisuudenuskoaan ja luovat turvattomuuden tunnetta.
Yhä useampi nuori pelkää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Monille nuorille toimeentulo, oma asunto ja perheen perustaminen eivät ole enää itsestäänselvyys.
Orpon hallitus on kuluvalla vaalikaudella koetellut raskaalla kädellä nuorten tulevaisuususkoa. Nuorisotyöttömyys on kasvanut räjähdysmäisesti. Hallitus on leikannut nuorten koulutusmahdollisuuksia ja vaikeuttanut oman kodin hankintaa.
Keskustan linja on selkeä. Jokaiselle nuorelle on taattava polku koulutukseen, työelämään ja omaan kotiin. Suomi tarvitsee politiikkaa, joka vahvistaa uskoa tulevaisuuteen.
Nuorten työllistymistä on tuettava nuorten takuutyöllä. Keskustan mallissa nuori pääsee pian valmistumisen jälkeen kiinni työelämään. Samanaikaisesti yrityksille tarjotaan nykyistä vahvempia kannusteita ensimmäisen työntekijän sekä nuoren työntekijän palkkaamiseen.
Koulutuksesta ei saa tulla vain harvojen oikeus. Ihmisten varallisuus ei saa ratkaista koulutustasoa. Tutkintoon johtavan koulutuksen tulee olla jatkossakin maksutonta suomalaisille, jotta nuorten opintolainataakka ei kasva kohtuuttomaksi.
Nuorille on annettava mahdollisuus asua toiveidensa mukaisesti. Tämän pitää koskettaa myös itse omistetun kodin hankintaa. Tämä onnistuu nopeimmin palauttamalla ensiasunnon varainsiirtoverovapaus.
Huoli sukupolvien välisen kuilun kasvamisesta on aito ja ajankohtainen. Keskustalle tärkeä ylisukupolvisuuden ydin on löydettävä yhdessä ja on otettava jatkossa vahvemmin huomioon päätöksenteossa.
Keskusta vaatii, että Suomessa avataan laaja yhteiskunnallinen keskustelu sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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