Tekniikan tohtori, Kemira Oyj:n toimitusjohtaja Antti Salminen on valittu Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuosille 2027 ja 2028. Kaksivuotiskaudellaan Salminen vetää hallitusta, jossa linjataan yli 350 kemian alan yrityksen järjestön edunvalvonnasta. Salmisen edustama Kemira on järjestön toiseksi suurin yritys.

Salmisen mukaan kemianteollisuus on Suomen viennin selkäranka. Alalla on paljon omaa vientiä, ja lisäksi sen tuotteet mahdollistavat monen muun toimialan viennin. Kemianteollisuuden suora osuus Suomen teollisuustuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

– Monen muun alan tuotanto ja Suomen hiilineutraaliustavoite nojaavat kemianteollisuuden ratkaisuihin ja tuotteisiin. Siksi alan toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta myös jatkossa, Salminen sanoo.

Suunta on oikea, mutta kilpailu kiristyy

Kemianteollisuuden tuotanto on kasvanut, ja jäsenyritysten arviot omasta tilanteestaan ovat parhaat sitten vuoden 2022. Alan yritykset investoivat Suomeen edelleen yli miljardi euroa vuodessa.

– Investoinnit kertovat luottamuksesta suomalaiseen toimintaympäristöön. Näen tilanteen kuitenkin kaksijakoisena. Kilpailu on kiristynyt selvästi. Geopolitiikan ja kauppapolitiikan nopeat muutokset muokkaavat globaalia kilpailuasetelmaa ja lisäävät yritysten epävarmuutta, Salminen arvioi.

– Samalla on huolehdittava siitä, että keskeiset teolliset arvoketjut sekä niiden tarvitsema tuotanto, osaaminen ja työpaikat säilyvät Euroopassa. Osana EU:ta Suomen on löydettävä keinot, joilla yrityksille turvataan kilpailukykyinen toimintaympäristö sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Sähkö ja luvitus ratkaisevat, missä investoinnit tehdään

Salminen pitää kilpailukykyä alan suurimpana haasteena. Kemianteollisuus toimii globaaleilla markkinoilla, joilla toimintaympäristö ja kustannukset vaihtelevat merkittävästi. Erot ovat suuria myös EU:n sisällä.

– Energian hinta, raskas sääntely ja korkeat tuotantokustannukset ovat ajaneet Keski-Euroopan kemianteollisuuden vakavaan kriisiin. Keski-Eurooppa on ollut Suomessa toimivalle kemianteollisuudelle tärkeä kauppakumppani, joten vaikutukset heijastuvat myös tänne.

Salmisen mukaan ala on Suomessa pitänyt pintansa erityisesti hinnaltaan kilpailukykyisen ja toimitusvarman sähkön ansiosta, ja tämä etu on säilytettävä.

– Jotta Suomen teollisuus menestyy myös 2030-luvulla, tarvitsemme runsaasti lisää sähköntuotantoa, riittävästi perus- ja säätövoimaa sekä ennakoivia investointeja sähköverkkoihin. Teollisuuden investoinnit eivät saa hidastua tai siirtyä muualle siksi, että sähköä tai verkkokapasiteettia ei ole tarjolla tai energiakustannuksia on vaikea ennakoida.

Toinen keskeinen kysymys on luvitus. Sujuva ja ennakoitava luvitus vaikuttaa suoraan siihen, toteutetaanko investoinnit Suomessa vai muualla.

– Nykyinen hallitus on vienyt uudistuksia oikeaan suuntaan, mutta työtä on jatkettava määrätietoisesti myös seuraavalla hallituskaudella. Lupaprosessien on oltava nykyistä nopeampia ja selkeämpiä, viranomaisilla on oltava riittävät resurssit, ja investointien kokonaisvaikutukset on otettava paremmin huomioon, Salminen korostaa.

Salminen seuraa tehtävässä Orionin toimitusjohtajaa Liisa Hurmetta, joka on toiminut Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2025. Hurme jatkaa hallituksen jäsenenä.

Kemianteollisuus ry:n hallitus toimikaudella 2027–2028:

Puheenjohtaja

Antti Salminen, toimitusjohtaja, Kemira Oyj

Varapuheenjohtajat

Hanna Ristola, hallituksen puheenjohtaja, Premix Oy

Varajäsen: Susanna Blomqvist, toimitusjohtaja, Saintex Oy

Jori Sahlsten, Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtaja, Neste Oyj

Varajäsen: Markku Korvenranta, operatiivinen johtaja, Neste Oyj

Kimmo Vierimaa, Vice President, Nokian Renkaat Oyj

Varajäsen: Jukka Mäki-Lahna, toimitusjohtaja, FP FinnProfiles Oy

Jäsenet

Pasi Flinkman, toimitusjohtaja, Berner Oy

Varajäsen: Jukka Ravaska, toimitusjohtaja, Fintoil Hamina Oy

Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Varajäsen: Heikki Palsinajärvi, tehtaanjohtaja, Genencor International Oy

Jouni Hilliaho, Chief Strategy Officer, Lumon Group

Varajäsen: Pasi Pentikäinen, hallituksen puheenjohtaja, Pentik Oy

Liisa Hurme, toimitusjohtaja, Orion Oyj

Varajäsen: Stefan Sjöberg, toimitusjohtaja, Mirka Oy

Jani Hämäläinen, toimitusjohtaja, Teknikum Yhtiöt Oy

Varajäsen: Pia Rukajärvi, toimitusjohtaja, Ravelast Oy

Ilkka Jokinen, henkilöstöpäällikkö, Sievin Jalkine Oy

Varajäsen: Hannele Nyholm, Field Sales Manager, Ejendals Suomi Oy

Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja, Artekno Oy

Varajäsen: Risto Kalliainen, toimitusjohtaja, Leomuovi Oy

Satu Kosonen-Kaija, toimitusjohtaja, Borealis Polymers Oy

Varajäsen: Merja Partio, toimitusjohtaja, Solvay Chemicals Finland Oy

Antti Koulumies, toimitusjohtaja, Terrafame Oy

Varajäsen: Pentti Vihanto, toimitusjohtaja, Umicore Finland Oy

Heikki Marva, hallituksen puheenjohtaja, Satatuote Oy

Varajäsen: Juha Punkki, toimitusjohtaja, S.Punkki Oy

Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj

Varajäsen: Tuomas Haikka, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Kuusakoski Oy

Henri Mäkinen, toimitusjohtaja, PPG/Tikkurila Oyj

Varajäsen: Antti Saloranta, toimitusjohtaja, Nor-Maali Oy

Antti Nieminen, toimitusjohtaja, Biovian Oy

Varajäsen: Katri Kurppa, R&D Director, Medix Biochemica Oy

Risto Näsi, hallituksen jäsen, Forchem Oy

Varajäsen: Johanna Viitanen, toimitusjohtaja, JRS Pharma Oy

Kirsi Paakkari, toimitusjohtaja, Kalevala Koru Oy

Varajäsen: Mikko Pessi, toimitusjohtaja, Lumoava Finland Oy

Tomi Penttilä, toimitusjohtaja, Bayer Oy

Varajäsen: Jaana Karjalainen, toimitusjohtaja, Pharmatory Oy

Terhi Pesonen, R&D Director, Lumene Oy

Varajäsen: Tero Hellgren, liiketoiminta- ja kehitysjohtaja, Sim Finland Oy

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Oy Orthex Finland Ab

Varajäsen: Pasi Toppi, toimitusjohtaja, Toppi Oy

Kalle Saarimaa, operatiivinen johtaja, NG Nordic Finland Oy

Varajäsen: Juha Rantanen, Site & Production Leader, Trinseo Suomi Oy

Paula Salastie, CEO, Teknos Group Oy

Varajäsen: Antti Vehviläinen, Sales Manager, Sherwin-Williams Finland Oy

Antti Savolainen, tehtaanjohtaja, Yara Suomi Oy

Varajäsen: Sari Palmberg, toimitusjohtaja, Oy Woikoski Ab

Eeva Solja-Wulff, hallituksen varapuheenjohtaja, Kiilto Family Oy

Varajäsen: Timo Huuhtanen, toimitusjohtaja, Styroplast Oy

Tanja Sundberg, hallituksen puheenjohtaja, Atolli Oy

Varajäsen: Suvi Blomback, toimitusjohtaja, Lico Oy

Lauri Vartia, Sales Director, Oy Linde Gas Ab

Varajäsen: Kristiina Siiskonen, Commercial Director, Air Liquide Finland Oy

Ari Venninen, toimitusjohtaja, CABB Oy

Varajäsen: Sami Kallioinen, toimitusjohtaja, Jervois Finland Oy

Wille Viittanen, toimitusjohtaja, Wiitta Oy

Varajäsen: Tuomas Saikkonen, toimitusjohtaja, VILPE Oy

Joakim Westerlund, toimitusjohtaja, Oy Forcit Ab

Varajäsen: Tom Carne, toimitusjohtaja, BASF Oy

Olli Ylihärsilä, toimitusjohtaja, Solenis Finland Oy

Varajäsen: Thomas Ahlnäs, hallituksen puheenjohtaja, Oy Granula Ab Ltd