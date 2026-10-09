Antti Salminen Kemianteollisuus ry:n puheenjohtajaksi
24.11.2026 17:10:11 EET | Kemianteollisuus ry | Tiedote
Kemianteollisuus ry:n syyskokous valitsi Kemiran toimitusjohtajan Antti Salmisen järjestön puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtaja Hanna Ristolan Premixiltä, Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtaja Jori Sahlstenin Nesteeltä ja Vice President Kimmo Vierimaan Nokian Renkailta.
Tekniikan tohtori, Kemira Oyj:n toimitusjohtaja Antti Salminen on valittu Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuosille 2027 ja 2028. Kaksivuotiskaudellaan Salminen vetää hallitusta, jossa linjataan yli 350 kemian alan yrityksen järjestön edunvalvonnasta. Salmisen edustama Kemira on järjestön toiseksi suurin yritys.
Salmisen mukaan kemianteollisuus on Suomen viennin selkäranka. Alalla on paljon omaa vientiä, ja lisäksi sen tuotteet mahdollistavat monen muun toimialan viennin. Kemianteollisuuden suora osuus Suomen teollisuustuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.
– Monen muun alan tuotanto ja Suomen hiilineutraaliustavoite nojaavat kemianteollisuuden ratkaisuihin ja tuotteisiin. Siksi alan toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta myös jatkossa, Salminen sanoo.
Suunta on oikea, mutta kilpailu kiristyy
Kemianteollisuuden tuotanto on kasvanut, ja jäsenyritysten arviot omasta tilanteestaan ovat parhaat sitten vuoden 2022. Alan yritykset investoivat Suomeen edelleen yli miljardi euroa vuodessa.
– Investoinnit kertovat luottamuksesta suomalaiseen toimintaympäristöön. Näen tilanteen kuitenkin kaksijakoisena. Kilpailu on kiristynyt selvästi. Geopolitiikan ja kauppapolitiikan nopeat muutokset muokkaavat globaalia kilpailuasetelmaa ja lisäävät yritysten epävarmuutta, Salminen arvioi.
– Samalla on huolehdittava siitä, että keskeiset teolliset arvoketjut sekä niiden tarvitsema tuotanto, osaaminen ja työpaikat säilyvät Euroopassa. Osana EU:ta Suomen on löydettävä keinot, joilla yrityksille turvataan kilpailukykyinen toimintaympäristö sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
Sähkö ja luvitus ratkaisevat, missä investoinnit tehdään
Salminen pitää kilpailukykyä alan suurimpana haasteena. Kemianteollisuus toimii globaaleilla markkinoilla, joilla toimintaympäristö ja kustannukset vaihtelevat merkittävästi. Erot ovat suuria myös EU:n sisällä.
– Energian hinta, raskas sääntely ja korkeat tuotantokustannukset ovat ajaneet Keski-Euroopan kemianteollisuuden vakavaan kriisiin. Keski-Eurooppa on ollut Suomessa toimivalle kemianteollisuudelle tärkeä kauppakumppani, joten vaikutukset heijastuvat myös tänne.
Salmisen mukaan ala on Suomessa pitänyt pintansa erityisesti hinnaltaan kilpailukykyisen ja toimitusvarman sähkön ansiosta, ja tämä etu on säilytettävä.
– Jotta Suomen teollisuus menestyy myös 2030-luvulla, tarvitsemme runsaasti lisää sähköntuotantoa, riittävästi perus- ja säätövoimaa sekä ennakoivia investointeja sähköverkkoihin. Teollisuuden investoinnit eivät saa hidastua tai siirtyä muualle siksi, että sähköä tai verkkokapasiteettia ei ole tarjolla tai energiakustannuksia on vaikea ennakoida.
Toinen keskeinen kysymys on luvitus. Sujuva ja ennakoitava luvitus vaikuttaa suoraan siihen, toteutetaanko investoinnit Suomessa vai muualla.
– Nykyinen hallitus on vienyt uudistuksia oikeaan suuntaan, mutta työtä on jatkettava määrätietoisesti myös seuraavalla hallituskaudella. Lupaprosessien on oltava nykyistä nopeampia ja selkeämpiä, viranomaisilla on oltava riittävät resurssit, ja investointien kokonaisvaikutukset on otettava paremmin huomioon, Salminen korostaa.
Salminen seuraa tehtävässä Orionin toimitusjohtajaa Liisa Hurmetta, joka on toiminut Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2025. Hurme jatkaa hallituksen jäsenenä.
Kemianteollisuus ry:n hallitus toimikaudella 2027–2028:
Puheenjohtaja
Antti Salminen, toimitusjohtaja, Kemira Oyj
Varapuheenjohtajat
Hanna Ristola, hallituksen puheenjohtaja, Premix Oy
Varajäsen: Susanna Blomqvist, toimitusjohtaja, Saintex Oy
Jori Sahlsten, Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtaja, Neste Oyj
Varajäsen: Markku Korvenranta, operatiivinen johtaja, Neste Oyj
Kimmo Vierimaa, Vice President, Nokian Renkaat Oyj
Varajäsen: Jukka Mäki-Lahna, toimitusjohtaja, FP FinnProfiles Oy
Jäsenet
Pasi Flinkman, toimitusjohtaja, Berner Oy
Varajäsen: Jukka Ravaska, toimitusjohtaja, Fintoil Hamina Oy
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Varajäsen: Heikki Palsinajärvi, tehtaanjohtaja, Genencor International Oy
Jouni Hilliaho, Chief Strategy Officer, Lumon Group
Varajäsen: Pasi Pentikäinen, hallituksen puheenjohtaja, Pentik Oy
Liisa Hurme, toimitusjohtaja, Orion Oyj
Varajäsen: Stefan Sjöberg, toimitusjohtaja, Mirka Oy
Jani Hämäläinen, toimitusjohtaja, Teknikum Yhtiöt Oy
Varajäsen: Pia Rukajärvi, toimitusjohtaja, Ravelast Oy
Ilkka Jokinen, henkilöstöpäällikkö, Sievin Jalkine Oy
Varajäsen: Hannele Nyholm, Field Sales Manager, Ejendals Suomi Oy
Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja, Artekno Oy
Varajäsen: Risto Kalliainen, toimitusjohtaja, Leomuovi Oy
Satu Kosonen-Kaija, toimitusjohtaja, Borealis Polymers Oy
Varajäsen: Merja Partio, toimitusjohtaja, Solvay Chemicals Finland Oy
Antti Koulumies, toimitusjohtaja, Terrafame Oy
Varajäsen: Pentti Vihanto, toimitusjohtaja, Umicore Finland Oy
Heikki Marva, hallituksen puheenjohtaja, Satatuote Oy
Varajäsen: Juha Punkki, toimitusjohtaja, S.Punkki Oy
Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
Varajäsen: Tuomas Haikka, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Kuusakoski Oy
Henri Mäkinen, toimitusjohtaja, PPG/Tikkurila Oyj
Varajäsen: Antti Saloranta, toimitusjohtaja, Nor-Maali Oy
Antti Nieminen, toimitusjohtaja, Biovian Oy
Varajäsen: Katri Kurppa, R&D Director, Medix Biochemica Oy
Risto Näsi, hallituksen jäsen, Forchem Oy
Varajäsen: Johanna Viitanen, toimitusjohtaja, JRS Pharma Oy
Kirsi Paakkari, toimitusjohtaja, Kalevala Koru Oy
Varajäsen: Mikko Pessi, toimitusjohtaja, Lumoava Finland Oy
Tomi Penttilä, toimitusjohtaja, Bayer Oy
Varajäsen: Jaana Karjalainen, toimitusjohtaja, Pharmatory Oy
Terhi Pesonen, R&D Director, Lumene Oy
Varajäsen: Tero Hellgren, liiketoiminta- ja kehitysjohtaja, Sim Finland Oy
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Oy Orthex Finland Ab
Varajäsen: Pasi Toppi, toimitusjohtaja, Toppi Oy
Kalle Saarimaa, operatiivinen johtaja, NG Nordic Finland Oy
Varajäsen: Juha Rantanen, Site & Production Leader, Trinseo Suomi Oy
Paula Salastie, CEO, Teknos Group Oy
Varajäsen: Antti Vehviläinen, Sales Manager, Sherwin-Williams Finland Oy
Antti Savolainen, tehtaanjohtaja, Yara Suomi Oy
Varajäsen: Sari Palmberg, toimitusjohtaja, Oy Woikoski Ab
Eeva Solja-Wulff, hallituksen varapuheenjohtaja, Kiilto Family Oy
Varajäsen: Timo Huuhtanen, toimitusjohtaja, Styroplast Oy
Tanja Sundberg, hallituksen puheenjohtaja, Atolli Oy
Varajäsen: Suvi Blomback, toimitusjohtaja, Lico Oy
Lauri Vartia, Sales Director, Oy Linde Gas Ab
Varajäsen: Kristiina Siiskonen, Commercial Director, Air Liquide Finland Oy
Ari Venninen, toimitusjohtaja, CABB Oy
Varajäsen: Sami Kallioinen, toimitusjohtaja, Jervois Finland Oy
Wille Viittanen, toimitusjohtaja, Wiitta Oy
Varajäsen: Tuomas Saikkonen, toimitusjohtaja, VILPE Oy
Joakim Westerlund, toimitusjohtaja, Oy Forcit Ab
Varajäsen: Tom Carne, toimitusjohtaja, BASF Oy
Olli Ylihärsilä, toimitusjohtaja, Solenis Finland Oy
Varajäsen: Thomas Ahlnäs, hallituksen puheenjohtaja, Oy Granula Ab Ltd
Yhteyshenkilöt
Juha VainioViestintäjohtajaKemianteollisuus ryPuh:+358 40 688 2609juha.vainio@kemianteollisuus.fi
Twitter: @Kemianteollisuu - https://twitter.com/Kemianteollisuu Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista ja investoimme Suomeen vuositasolla reilut miljardi euroa. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuvat polttoaineet ja lääkkeet ovat kemiaa.
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