Espoon kuudesluokkalaiset juhlivat itsenäisyyttä Opinmäessä 4. joulukuuta
23.11.2026 11:55:07 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon kuudesluokkalaisten perinteistä itsenäisyysjuhlaa vietetään Opinmäessä perjantaina 4.12.2026. Tänä vuonna juhla järjestetään jo kymmenennen kerran. Päivän aikana järjestetään kolme juhlaa, joihin osallistuu yhteensä noin 4 000 oppilasta opettajineen. Varsinaisen juhlan musiikista vastaa Helsingin poliisisoittokunta ja ennen juhlaa vieraat pääsevät kuulemaan myös Musiikkiopisto Juvenalian nuorten soittoa.
Kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhla järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen satavuotisjuhlavuonna 2017, ja siitä on muodostunut Espoossa vuosittainen perinne. Tänä vuonna, kuten viime vuonna, juhlan musiikista vastaa Helsingin poliisisoittokunta.
– Poliisin on tärkeää olla lasten elämässä mukana myös myönteisissä hetkissä, ei vain silloin, kun on hätä. Espoon lapsille tästä päivästä muodostuu varmasti elämys, joka kantaa pitkään, toteaa Helsingin poliisisoittokunnan ylikapellimestari Sami Ruusuvuori.
Musiikki kuuluu Opinmäessä jo ennen varsinaisen juhlan alkua. Musiikkiopisto Juvenalian puhallinorkesteri JUPO tervehtii juhlaan saapuvia oppilaita, ja nuoret muusikot esiintyvät myös ennen juhlaa järjestettävässä cocktail-tilaisuudessa.
– Musiikkiopisto Juvenalia iloitsee saadessaan tänä vuonna olla mukana juhlistamassa kuudesluokkalaisten suurta juhlaa Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi. Puhallinorkesteri JUPO tervehtii juhlaan saapuvia koululaisia juhlavalla ja raikkaalla musiikilla, ja lisäksi tarjoamme cocktail-tilaisuudessa elävää musiikkia juhlijoiden tunnelman nostattamiseksi. Erityisen mukavaa on, että juhlijat pääsevät kuulemaan ikäistensä musisointia, sillä puhallinorkesterissa soittaa niin perusopetuksen kuin toisen asteen oppilaita, iloitsee Musiikkiopisto Juvenalian rehtori Sanna Saarinen.
Juhlat alkavat juhlamaljan kohottamisella, minkä jälkeen oppilaat tervehtivät kaupungin edustajia. Ohjelmassa on juhlapuheita, tanssia Helsingin poliisisoittokunnan säestyksellä sekä Maamme-laulu suomeksi ja ruotsiksi.
Media on tervetullut seuraamaan 10 v juhlavuoden juhlaa
Median edustajat ovat tervetulleita päivän ensimmäiseen juhlaan perjantaina 4.12. klo 8.15. Ensimmäisen juhlan juhlapuheen pitää Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.
Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot ja käytännön ohjeet juhlaan osallistumisesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Netta Huuskonen
viestintäasiantuntija
suomenkielinen perusopetus
puh. 040 636 8227
netta.huuskonen@espoo.fi
Lena Hinkkanen
viestintäasiantuntija
ruotsinkieliset sivistyspalvelut
puh. 040 636 9475
lena.hinkkanen@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Esbos sjätteklassare firar Finlands självständighet på Opinmäki campus den 4 december23.11.2026 12:02:26 EET | Pressmeddelande
Esbos traditionella självständighetsfest för sjätteklassare firas på Opinmäki campus fredagen den 4.12.2026. I år ordnas festen redan för tionde gången. Under dagen ordnas tre fester med sammanlagt cirka 4 000 elever och deras lärare. För musiken under själva festen står Helsingfors polismusikkår och före festen får gästerna också lyssna till unga musiker från Musikinstitutet Juvenalia.
Nina Lyytinen on valittu Espoo Catering Oy:n toimitusjohtajaksi23.11.2026 09:22:03 EET | Tiedote
Espoo Catering Oy:n hallitus on valinnut Nina Lyytisen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.2.2027.
Oittaan kehittäminen etenee – tavoitteena entistä houkuttelevampi virkistyksen, ulkoliikunnan ja matkailun alue18.11.2026 13:05:40 EET | Tiedote
Tulevaisuudessa Espoon Oittaalla on monipuolisemmat virkistysmahdollisuudet ja palvelut samalla, kun luonnosta ja kulttuuriympäristöstä huolehditaan. Alueella on käynnissä asemakaavan valmistelu, jonka pohjana ovat Oittaan vahvuudet: kulttuurihistoria, järvi- ja metsäluonto sekä monipuoliset ulkoliikuntapalvelut. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää asemakaavan tavoitteista 25.11.2026.
Espoon vuoden 2027 talousarviosta neuvottelutulos16.11.2026 17:00:00 EET | Tiedote
Valtuuston neuvottelutoimikunta on saavuttanut neuvottelutuloksen Espoon kaupungin vuoden 2027 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Neuvotteluissa lisäpanostuksia kohdistettiin erityisesti oppimisen tukeen, varhaiskasvatukseen kotimaisten kielten oppimisen tukeen, koulurauhaan ja yhteisöllisyyteen.
Kulttuuritila Kuplan toiminta jatkuu Tapiolassa13.11.2026 09:45:00 EET | Tiedote
Espoon Tapiolassa sijaitseva Kupla on monipuolinen tapahtumatila, joka tarjoaa puitteet monenlaisille kulttuuritapahtumille ja kokouksille. Kupla sijaitsee Kulttuuriaukiolla, Espoon kulttuurikeskusta vastapäätä, hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme