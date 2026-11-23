Potilastietojärjestelmässä toimintahäiriöitä Keski-Suomen hyvinvointialueella
23.11.2026 12:02:05 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen käyttämässä potilastietojärjestelmässä on maanantaina 23.11. ilmennyt koko hyvinvointialuetta koskeva häiriö. Häiriö havaittiin järjestelmän viikonloppuisen versiopäivityksen jälkeen.
Ongelmat vaikeuttavat terveydenhuollossa muun muassa hoidon tarpeen arviointia, ajanvarausten käsittelyä ja potilastietojen käyttöä.
Häiriö hidastaa myös puhelin- ja chat-palveluita sekä vastaanottotoimintaa. Tilanteen vuoksi vastaanottoajat ovat viivästyneet, ja yksittäisiä potilasaikoja on jouduttu perumaan.
Asiakkaiden on hyvä varautua siihen, että palveluissa esiintyy potilastietojärjestelmän toimintahäiriön aikana viiveitä ja asioiden hoitaminen voi kestää tavallista kauemmin.
Häiriöistä huolimatta hyvinvointialue turvaa kiireellistä hoitoa tarvitsevien asiakkaiden palvelut.
Hyvinvointialue selvittää järjestelmän toimittajan kanssa häiriön syytä ja tekevät työtä järjestelmän toiminnan palauttamiseksi.
Pahoittelemme häiriöistä asiakkaille ja potilaille aiheutuvaa haittaa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Elina Tuppurainen, vs. Avoterveydenhuollon palvelualueen johtaja, p. 0400 980 718, elina.tuppurainen@hyvaks.fi
Ari-Pekka Paananen, tietohallintojohtaja, p. 040 830 7902, ari-pekka.paananen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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