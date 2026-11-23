Kyllä isä osaa Espanjassa -elokuvan arvioissa embargo on pe 25.12.2026.

Torstai 26.11.

Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 10

Ilmoittautumiset: antero.alhonen@nelonenmedia.fi

Tiistai 1.12.

Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 9.30

Näytöksen jälkeen on näyttelijöiden ja tekijöiden haastattelumahdollisuus Finnkino Tennispalatsin Wine & Movies -loungessa klo 11. Paikalla ovat näyttelijät Tom Lindholm, Sanna-Kaisa Palo, Maiju Jokinen, Vilppu Eleinen ja Jarno Jokinen sekä ohjaaja Lauri Nurkse ja käsikirjoittaja Pekka Lepikkö. Haastattelupyynnöt: antero.alhonen@nelonenmedia.fi

Ti 8.12.

Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 10

Ilmoittautumiset: antero.alhonen@nelonenmedia.fi

To 10.12.

Tampere, Finnkino Plevna, sali 4 klo 12

Näytöksen jälkeen on näyttelijä Tom Lindholmin haastattelumahdollisuus. Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: antero.alhonen@nelonenmedia.fi

Kyllä isä osaa Espanjassa saa ensi-iltansa 25.12.2026.

Perheen vastustuksesta huolimatta isä päättää toteuttaa unelmansa eläkepäivistä Espanjassa. Mutta miten Suomen tunnetuin perhe pärjää Espanjan auringon alla torakoiden, salsan ensiaskeleiden ja rantatuolien lomassa? Entä solmiiko isä kiinteistökaupoilla elämänsä diilin - vai menettääkö hän kaiken?