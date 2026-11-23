KUTSU: Kyllä isä osaa Espanjassa -elokuvan lehdistötilaisuudet Helsingissä 1.12. ja Tampereella 10.12. – kriitikko- ja lehdistönäytökset Helsingissä ja Tampereella
24.11.2026 09:09:53 EET | Nelonen Media | Kutsu
Kyllä isä osaa Espanjassa -elokuvan kriitikko- ja lehdistöennakot järjestetään Helsingissä ja Tampereella viikoilla 48-50.
Kyllä isä osaa Espanjassa -elokuvan arvioissa embargo on pe 25.12.2026.
Torstai 26.11.
Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 10
Ilmoittautumiset: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Tiistai 1.12.
Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 9.30
Näytöksen jälkeen on näyttelijöiden ja tekijöiden haastattelumahdollisuus Finnkino Tennispalatsin Wine & Movies -loungessa klo 11. Paikalla ovat näyttelijät Tom Lindholm, Sanna-Kaisa Palo, Maiju Jokinen, Vilppu Eleinen ja Jarno Jokinen sekä ohjaaja Lauri Nurkse ja käsikirjoittaja Pekka Lepikkö. Haastattelupyynnöt: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Ti 8.12.
Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 10
Ilmoittautumiset: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
To 10.12.
Tampere, Finnkino Plevna, sali 4 klo 12
Näytöksen jälkeen on näyttelijä Tom Lindholmin haastattelumahdollisuus. Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kyllä isä osaa Espanjassa saa ensi-iltansa 25.12.2026.
Perheen vastustuksesta huolimatta isä päättää toteuttaa unelmansa eläkepäivistä Espanjassa. Mutta miten Suomen tunnetuin perhe pärjää Espanjan auringon alla torakoiden, salsan ensiaskeleiden ja rantatuolien lomassa? Entä solmiiko isä kiinteistökaupoilla elämänsä diilin - vai menettääkö hän kaiken?
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys. Nelonen Median levittämiä elokuvia ovat muun muassa Kyllä isä osaa, Luottomies-elokuva: All In, Hevimpi reissu, Häät ennen hautajaisia, Vinski ja näkymättömyyspulveri, Kenraaliharjoitus ja 100 litraa sahtia.
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