Kokoomuksen Sarkomaa: Terveelliset valinnat helpommiksi – terveysperusteinen vero ansaitsee kunnollisen selvityksen
23.11.2026 12:31:02 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää perusteltuna, että terveysperusteisesta verosta käynnistetään selvitys. Terveysperusteista veroa on kannattanut ohjelmissaan lähes jokainen eduskuntapuolue.
Suomi on Euroopan lihavimpien kansojen joukossa. Lihavuuden yleisyyden ennustetaan kasvavan työikäisessä väestössä 40 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä, ellei kasvua saada pysäytettyä. Suomessa on huutava tarve toimiin muuttaa ruokaympäristöjä tukemaan terveyttä edistäviä valintoja. Terveysperusteisen veron tavoitteena olisi ohjata kulutusta nostamalla epäterveellisten tuotteiden hintaa, vahvistaa viestiä terveyttä edistävän ruokavalion tärkeydestä, kannustaa teollisuuden tuotekehitystä terveellisempään suuntaan sekä vähentää sairauksien riskitekijöitä koko väestössä.
"Nykyinen ruokaympäristö ei tue terveellisiä valintoja. Siksi tarvitsemme rakenteellisia ohjauskeinoja, jotka tavoittavat koko väestön. Terveysperusteinen verotus olisi osa toimenpiteiden kokonaisuutta", Sarkomaa toteaa.
Terveysperusteista veroa ovat esittäneet myös sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä useat sote-järjestöt ja Maailman terveysjärjestö WHO.
Terveysvero voisi ensivaiheessa kohdistua sokeriin. Porrastetussa, ainesosaperusteisessa sokeriverossa tuoteryhmän terveellisemmät eli vähemmän sokeria sisältävät tuotteet maksaisivat epäterveellisiä vähemmän. Laaja sokerivero loisi myös tasapuoliset pelisäännöt elintarvikevalmistajille, kun kaikki paljon sokeria sisältävät tuotteet olisivat veron piirissä.
"Selvitys on mahdollista saada tehtyä vielä jopa tällä eduskuntakaudella, ja päätöksen voisi sitten tehdä tulosten perusteella joko hallitusneuvotteluissa tai seuraavassa hallituksessa. Terveysperusteinen vero tuottaisi valtiolle verotuloja ja vähentäisi terveydenhuollon menoja pitkällä aikavälillä", Sarkomaa sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Laiho: SDP:n sotelupaukset eivät kestä lähempää tarkastelua22.11.2026 14:54:40 EET | Tiedote
SDP esitteli sunnuntaina Kuopiossa 1,24 miljardin euron sotesäästöpaketin ja lupasi samalla nopeampaa hoitoa, halvempia asiakasmaksuja ja sen, ettei yhtään sairaalaa lakkauteta. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho pitää tervetulleena, että SDP vihdoin myöntää soten kustannusten hillitsemisen välttämättömyyden. Hänen mukaansa paketin lupaukset ja laskelmat eivät kuitenkaan sovi yhteen.
Kokoomuksen Kopra Lindtmanille: Aikooko SDP perua sosiaaliturvan säästöt – vai jatkuuko sumutus?21.11.2026 15:59:14 EET | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli puoluevaltuustossa hallituksen sosiaaliturvasäästöjä, mutta jätti kertomatta, aikooko SDP perua ne. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaatii SDP:tä vastaamaan tähän suoraan ennen vaaleja. Kopran mukaan SDP:n talous- ja sotelinja ei kestä omien lukujensa painoa.
Kokoomuksen Kaunisto: Keskustan uskottavuus ei kanna talous- eikä sotepuolueena21.11.2026 11:59:59 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen linjasi puoluevaltuustossa, että ensi vaalikauden sopeutuksesta kolmannes haettaisiin verotuksesta, ja vaati hyvinvointialueiden arviointimenettelyjen keskeyttämistä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto kyseenalaistaa keskustan uskottavuuden molemmissa: keskusta lupaa kasvua veronkorotuksilla ja syyttää hallitusta rahoitusmallista, jonka se itse rakensi.
Kokoomuksen Kiuru: Suomen lainsäädäntö ei saa toimia vakoojan suojakilpenä21.11.2026 11:32:44 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen sekä tiedusteluvalvontavaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Kiuru vaatii tiedustelulainsäädännön uudistamista turvallisuusviranomaisten arvioiden pohjalta. Suomalaisten turvallisuuden suojaaminen edellyttää, että viranomaiset pystyvät hankkimaan tietoa vakavista uhkista ajoissa.
Kokoomuksen Limnell: Seuraavan hallituksen tärkeimmät päätökset koskevat Suomen teknologista tulevaisuutta – pelissä ovat talous ja turvallisuus21.11.2026 11:14:38 EET | Tiedote
Kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell vaatii teknologian nostamista seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi strategiseksi painopisteeksi. Hänen mukaansa Suomen seuraava suuri kasvuloikka ja kansallisen turvallisuuden vahvistaminen ratkaistaan pitkälti samoilla teknologiapäätöksillä. Seuraavan hallituksen on tehtävä ratkaisuja, joiden vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme