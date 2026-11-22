Suomi on Euroopan lihavimpien kansojen joukossa. Lihavuuden yleisyyden ennustetaan kasvavan työikäisessä väestössä 40 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä, ellei kasvua saada pysäytettyä. Suomessa on huutava tarve toimiin muuttaa ruokaympäristöjä tukemaan terveyttä edistäviä valintoja. Terveysperusteisen veron tavoitteena olisi ohjata kulutusta nostamalla epäterveellisten tuotteiden hintaa, vahvistaa viestiä terveyttä edistävän ruokavalion tärkeydestä, kannustaa teollisuuden tuotekehitystä terveellisempään suuntaan sekä vähentää sairauksien riskitekijöitä koko väestössä.

"Nykyinen ruokaympäristö ei tue terveellisiä valintoja. Siksi tarvitsemme rakenteellisia ohjauskeinoja, jotka tavoittavat koko väestön. Terveysperusteinen verotus olisi osa toimenpiteiden kokonaisuutta", Sarkomaa toteaa.

Terveysperusteista veroa ovat esittäneet myös sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä useat sote-järjestöt ja Maailman terveysjärjestö WHO.

Terveysvero voisi ensivaiheessa kohdistua sokeriin. Porrastetussa, ainesosaperusteisessa sokeriverossa tuoteryhmän terveellisemmät eli vähemmän sokeria sisältävät tuotteet maksaisivat epäterveellisiä vähemmän. Laaja sokerivero loisi myös tasapuoliset pelisäännöt elintarvikevalmistajille, kun kaikki paljon sokeria sisältävät tuotteet olisivat veron piirissä.

"Selvitys on mahdollista saada tehtyä vielä jopa tällä eduskuntakaudella, ja päätöksen voisi sitten tehdä tulosten perusteella joko hallitusneuvotteluissa tai seuraavassa hallituksessa. Terveysperusteinen vero tuottaisi valtiolle verotuloja ja vähentäisi terveydenhuollon menoja pitkällä aikavälillä", Sarkomaa sanoo.