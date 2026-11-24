Hämeenlinnan vankilan alueelle istutettiin poikkeuksellinen mikrometsä
25.11.2026 08:00:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on toteuttanut yhteistyössä Hämeenlinnan vankilan ja Hyrian kanssa vankila-alueelle kaksi mikrometsää. Kohde on poikkeuksellinen, sillä mikrometsiä perustetaan tyypillisesti tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön. Hämeenlinnassa mikrometsät istutettiin hakatun kuusimetsän paikalle. Niiden tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta.
Vankila-alueelta jouduttiin kaatamaan kirjanpainajan vaurioittamaa kuusimetsää. Kirjanpainajariskin vuoksi alueelle ei haluttu istuttaa uudelleen havupuita. Sen sijaan alueelle päätettiin kokeilla mikrometsää luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.
”Hanke on ainutlaatuinen, sillä tiettävästi mikrometsää ei Suomessa ole tehty hakatun metsän alueelle. Halusimme kokeilla, miten eri puulajeista koostuva, erittäin tiheästi istutettu metsä menestyy avohakkuualueella. Alue soveltui tarkoitukseen hyvin myös kostean maaperänsä ansiosta” kertoo Senaatti-konsernin ympäristöasiantuntija Reetta Leivo.
Yhteistyöhanke, josta hyötyvät luonto ja ihmiset
Senaatti toteutti hankkeen yhteistyössä Hyrian ja Hämeenlinnan vankilan kanssa, ja mikrometsän istutus toteutettiin vankityönä. Kahdelle noin aarin kokoiselle alueelle, mikä on tyypillinen mikrometsän koko, istutettiin runsaasti eri lehtipuu- ja pensaslajeja. Taimet hankittiin Harvialasta ja Mustialan arboretumista. Istutusten myötä alueen lajimäärä kasvoi merkittävästi.
”Mikrometsän istuttaminen on hieno esimerkki siitä, miten vankien työtoiminnassa voidaan yhdistää mielekäs tekeminen, uuden oppiminen ja ympäristövastuu. Vangit ovat osallistuneet hankkeeseen innostuneesti ja päässeet konkreettisesti vaikuttamaan oman elinympäristönsä viihtyisyyteen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Erityisen ilahduttavaa on ollut nähdä, miten vangit ovat ottaneet hankkeen omakseen ja osoittaneet luovuutta myös mikrometsien nimeämisessä. Tällaiset kokemukset vahvistavat osallisuutta ja tarjoavat mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin”, kertoo Hämeenlinnan vankilan yksikönpäällikkö Johanna Erholtz.
Vangit ehdottivat mikrometsälaikuille nimiksi Sulo 1 ja Sulo 2, ja mikrometsälle sepitettiin jopa oma runo.
Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on Senaatin vastuullisuuden kärkiteemoja
Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on vankila-alueen kiinteistöistä vastaavalle Senaatti-kiinteistöille yksi vastuullisuuden kärkiteemoista. Tavoitteena on saavuttaa luonnon kokonaisheikentymättömyys sen omilla maa-alueilla vuoteen 2030 mennessä.
”Toteutamme luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä kohteissamme. Ne vaihtelevat niittyjen perustamisesta vieraslajien torjuntaan. Hämeenlinnan vankila-alueella vangit ovat tehneet paljon vieraslajien torjuntaa, ja alue on lähes vieraslajivapaa”, kertoo Leivo.
Vankila-alueen mikrometsähanke on osa Hyrian AKVI (aktiivinen viherryttäminen kaupunkiympäristössä) -hanketta. AKVI Häme -hankkeessa tuetaan alueellisia ja paikallisia julkisia sekä yksityisiä toimijoita aktiivisen viherryttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Senaatti-konserni:
Ympäristöasiantuntija Reetta Leivo p. 0294 83 1138
Hämeenlinnan vankila:
yksikönjohtaja Johanna Erholtz p. 050 324 3699
Tiedotteen lähettäjä:
Senaatti-kiinteistöt, viestintä p. 040 579 4779
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Senaatti
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