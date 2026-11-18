Kuluttaja ei välttämättä anna toista mahdollisuutta – tutkija patistaa kaupan alaa kokeiluihin
23.11.2026 13:17:03 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Digiloikan ottanut kuluttaja edellyttää ostoprosessilta sujuvuutta ja vaivattomuutta. Vaasan yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus rohkaisee kaupan alaa ketteryyteen ja vahvistamaan kokeilukulttuuria.
Vähittäiskauppa elää tällä hetkellä suurta murrosta, ja sen on panostettava niin asiakaslähtöisyyteen kuin vahvaan digitaalisten kanavien kehitykseen.
– Asiakkaat ovat entistä kärsimättömämpiä. Kaupan alan suurin murros on tapahtunut pandemian ja sen jälkeisen digiloikan aikana, sanoo Marko Mäki.
Mäen markkinoinnin väitöstutkimus korostaa jatkuvan oppimisen merkitystä. Hän suosittelee kaupan alalle niin kokeilukulttuurin vahvistamista kuin uusien digitaalisten innovaatioiden toimeenpanoa.
– Esimerkiksi toimitusten sujuvuus on merkittävä tekijä. Jos ostopolku tarkoittaa vaikkapa hitaita toimituksia, asiakas ei käytä kyseistä kanavaa välttämättä toista kertaa. Kuluttaja ei halua olla myöskään epätietoisuuden vallassa.
Mäen näkemys vähittäiskaupan kehityksestä on poikkeuksellisen vankka. Hän on seurannut alaa yli kaksikymmentä vuotta: jo hänen vuonna 2003 Vaasan yliopistossa julkaistu lisensiaatintyönsä käsitteli palveluprosessin kehittämistä tavarataloympäristössä.
– Jossain vaiheessa ajateltiin, että kivijalka kuolee verkkokaupan takia, mutta kyllä ne tänä päivänä tukevat toisiaan. Ihmiset kaipaavat paikkoja, joissa voi kosketella tuotteita livenä, ja moni haluaa käydä ruokakaupassa, mutta toki kivijalkakauppojenkin on toimittava monikanavaisesti, Mäki korostaa.
Digitaaliset innovaatiot uudistavat brändiä
Mäki uskoo, että hänen tutkimustietonsa liiketoimintamallien uudistamisesta voi vahvistaa kaupan alan kilpailukykyä ja asiakasorientaatiota. Tutkimuksessaan Mäki mallinsi liiketoimintamallien uudistamista niin liiketoimintaekosysteemin, asiakasorientaation vahvistamisen kuin kriittisten osaamisten kehittämisen näkökulmista.
– Mielestäni Suomi on aika hyvässä vauhdissa kaupan alan digitalisaatiossa ja liiketoimintamallien kehittämisessä, mutta toki Kiinassa asiakasprosessin sujuvuus on edennyt vielä pidemmälle.
Mäen tutkimus lisää ymmärrystä esimerkiksi digitaalisten innovaatioiden, kuten last-mile-robottikuljetusten ja myymäläinnovaatioiden, vaikutuksesta myös brändien uudistumiseen.
– Digitaaliset innovaatiot freesaavat kaupan brändiä, mikä näkyy niin asiakasrajapinnassa kuin henkilökunnassakin.
Henkilökunnan työntekijäkokemus heijastuu siis myös asiakkaisiin, mutta toki suurin muutosvoima ovat kuluttajat ja se, että nykyihmisistä on tullut kaikin tavoin digitaalisempia.
Suomalainen verkkokauppa ei ole Mäen mukaan kuitenkaan hyödyntänyt kaikkia kansainvälistymisen mahdollisuuksia.
– Pk-yrityksissä kärsitään osaamisvajeesta. Se, että kauppaa lähdettäisiin viemään globaalille tasolle, vaatisi kyvykkyyksiä ja pitkäaikaista sitoutumista.
Markkinoinnin yliopettajana työskentelevä Mäki toivoo, että kaupan alan laajat mahdollisuudet houkuttelisivat tulevaisuuden osaajia.
– Opiskelijat eivät aina ymmärrä, miten monipuolisia urapolkuja kaupan kenttä tarjoaa.
Väitöskirja
Marko Mäki (2026) Customer and Digitalization Driven retail Business Model renewal. Acta Wasaensia 600. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Väitöstilaisuus
KTL Marko Mäen väitöstutkimus “Customer and Digitalization Driven Retail Business Model Renewal” tarkastetaan perjantaina 27.11.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.
Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:
https://uwasa.zoom.us/j/61779559665?pwd=TTEDNxwSZJZx9FXOLJWQiErDwbHoVa.1
Password: 660613
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii yliopistonlehtori Mika Yrjölä (Tampereen yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori Ari Huuhka. Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Lisätietoja
Marko Mäki, puh. 050 566 8177, marko.maki@haaga-helia.fi
Marko Mäki valmistui kauppatieteiden lisensiaatiksi Vaasan yliopistosta 2003. Hän työskentelee markkinoinnin yliopettajana Haaga-Helia-ammattikorkeakoulussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko Mäki, puh. 050 566 8177, marko.maki@haaga-helia.fi
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