Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nuori aikuinen voi jatkossa saada palvelusetelin lyhytpsykoterapiaan
23.11.2026 13:06:40 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella 18–22-vuotias nuori aikuinen voi jatkossa saada lyhytpsykoterapiaa palvelusetelillä. Palvelu on tarkoitettu lievien ja keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että terveydenhuollossa arvioidaan nuoren hyötyvän lyhytpsykoterapiasta ja palvelusetelin myöntämiskriteerit täyttyvät. Aluehallitus päätti palvelusetelin käyttöönotosta kokouksessaan tänään.
Ennen palvelusetelin myöntämistä terveydenhuollossa arvioidaan asiakkaan hoidon tarve. Palveluseteliä ei tarvitse eikä voi hakea itse ennen tätä arviota. Ennen lyhytpsykoterapiaa asiakkaalle on toteutettu terveydenhuollossa määrämuotoinen lyhytinterventio eli ennalta määritellyn mallin mukainen lyhyt hoito. Jos tämä hoito ei ole ollut riittävää, lääkäri ja mielenterveystyön ammattilainen arvioivat, soveltuuko lyhytpsykoterapia asiakkaan tilanteeseen.
Palvelusetelillä saa ensin kymmenen psykoterapiakäyntiä. Jos hoidon jatkaminen arvioidaan tarpeelliseksi, käyntejä voidaan myöntää vielä kymmenen lisää. Lyhytpsykoterapia voi siis sisältää enintään 20 käyntikertaa.
Terapian antaa koulutettu ja palvelun pätevyysvaatimukset täyttävä psykoterapeutti.
Palveluseteli täydentää hyvinvointialueen omia mielenterveyspalveluja ja tarjoaa 18–22-vuotiaille uuden tavan saada tarpeeseen perustuvaa lyhytpsykoterapiaa.
Yhteyshenkilöt
Pertti Sopanentulosaluejohtaja, avosairaanhoitoPuh:044 482 3171
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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