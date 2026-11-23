Ennen palvelusetelin myöntämistä terveydenhuollossa arvioidaan asiakkaan hoidon tarve. Palveluseteliä ei tarvitse eikä voi hakea itse ennen tätä arviota. Ennen lyhytpsykoterapiaa asiakkaalle on toteutettu terveydenhuollossa määrämuotoinen lyhytinterventio eli ennalta määritellyn mallin mukainen lyhyt hoito. Jos tämä hoito ei ole ollut riittävää, lääkäri ja mielenterveystyön ammattilainen arvioivat, soveltuuko lyhytpsykoterapia asiakkaan tilanteeseen.

Palvelusetelillä saa ensin kymmenen psykoterapiakäyntiä. Jos hoidon jatkaminen arvioidaan tarpeelliseksi, käyntejä voidaan myöntää vielä kymmenen lisää. Lyhytpsykoterapia voi siis sisältää enintään 20 käyntikertaa.



Terapian antaa koulutettu ja palvelun pätevyysvaatimukset täyttävä psykoterapeutti.



Palveluseteli täydentää hyvinvointialueen omia mielenterveyspalveluja ja tarjoaa 18–22-vuotiaille uuden tavan saada tarpeeseen perustuvaa lyhytpsykoterapiaa.