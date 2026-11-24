Saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman seurantaryhmän vuoden 2026 ensimmäinen kokous pidettiin Savonlinnassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tiloissa maanantaina 23.11.2026. Kokouksessa oli paikalla yhteensä 40 seuranta- ja asiantuntijaryhmän jäsentä sekä kutsuttua asiantuntijaa.

Kalastuksen ja norpansuojelun yhteensovittaminen herätti keskustelua

Kokouksen aluksi ryhmän uusi puheenjohtaja, Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Ari Niiranen kuvasi seurantaryhmän tehtäviä ja roolia sekä esitteli valtion aluehallinnon uudistusta ja uusia viranomaisia ja niiden tehtäviä.

”Seurantaryhmän tehtävänä on saimaannorpan suojelustrategian ja toimeenpanosuunnitelman toteutumisen seuranta ja toimeenpanon edistäminen. Erittäin uhanalaisen saimaannorpan kannan myönteinen kehitys on turvattava”, tiivisti Niiranen seurantaryhmän tavoitteen.

”Suojelun hyväksyttävyyden vahvistamiseksi suojelu on yhteensovitettava kalastuksen, asutuksen ja muiden ihmisille tärkeiden intressien kanssa. Tässä työssä seurantaryhmällä on keskeinen rooli”, linjasi Niiranen.

Saimaannorpan suojelustrategian ja toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat edenneet pääosin hyvin. Suojelutoimien avulla saimaannorppakanta on merkittävästi kasvanut. Syntyvyys on kaksinkertaistunut 15 vuodessa ja kannan kooksi arvioidaan nykyään 545 yksilöä. Saimaannorpan uhanalaisuusluokitus on muuttunut äärimmäisen uhanalaisesta erittäin uhanalaiseksi.

Moni strategian toimenpiteistä on nykyään vakiintunutta toimintaa, ja monet kertaluonteiset toimet on jo toteutettu. Merkittävimmät puutteet liittyvät tutkimustietoon, ja puutteita tullaan paikkaamaan uudessa LIFE SOS -hankkeessa, jota Metsähallitus esitteli kokouksen lopussa.

Seurantaryhmä katsoi, että strategia ja toimenpidesuunnitelma eivät vaadi suuria muutoksia, mutta niitä on tarpeen päivittää ja ajantasaistaa. Strategiapäivityksen kalastusta koskevien tavoitteiden ja linjausten valmisteluun päätettiin perustaa alatyöryhmä. Päivitys toteutetaan vuoden 2027 aikana.

Vuoden 2026 aikana norppia on kuollut erilaisiin pyydyksiin 13 yksilöä, joista 9 verkkoihin ja 4 muihin pyydyksiin. Vuosikuolleisuus on suurin seurantahistorian aikana. Ilmoitusaktiivisuuden ei arvioida selittävän määrän kasvua, sillä osa norpista kuolee edelleen laittomiin pyydyksiin ja tulee ilmi vain sivullisten havaintoina.

Norpille erityisen vaarallisia ovat kangaskatiskat eli nk. rättikatiskat. Norppaturvallisten katiskojen nielu on halkaisijaltaan korkeintaan 15 cm eikä veny suuremmaksi. Kokouksessa arveltiin, että katiskoilla kalastavilla on edelleen epäselvyyttä turvallisista kalastustavoista. Viestintää päätettiin lisätä, ja esitettiin toivomus, että osakaskunnat vaatisivat pyyntilupaa myös katiskoille. Luvan yhteydessä kalastajat saisivat tietoa katiskojen vaatimuksista.

Kokouksen lopussa käsiteltiin Puruveden ammattikalastajien tekemää aloitetta, ettei Puruvedelle tehtäisi apukinoksia tai keinopesiä ainakaan nykyisen rajoitusalueen ulkopuolelle. Kalastajien mukaan norppakannan kasvu vaarantaa kannattavan nuotanvedon. Seurantaryhmä katsoo, ettei erittäin uhanalaisen ja tiukasti suojellun lajin pesinnän turvaamiseen tähtääviä toimia voida rajata esitetyllä tavalla, vaan kalastuksen toimintaedellytyksiä tulee turvata muilla keinoilla. Kokouksessa esitettiin toive lähteä selvittämään äänikarkottimien käyttöä Saimaalla ammattikalastuksen tueksi.

Vuonna 2012 perustettu työryhmä koostuu asiantuntijaryhmästä ja seurantaryhmästä

Ympäristöministeriö asetti vuonna 2012 työryhmän saimaannorpan suojelustrategian ja toimenpidesuunnitelman toteuttamisen seuraamiseksi ja toimeenpanon edistämiseksi. Työryhmä koostuu asiantuntijaryhmästä sekä laajemmasta seurantaryhmästä.

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on valmistella seurantaryhmälle selvitykset toimenpidesuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta ja tehdä esitykset toimenpiteiden tehostamisesta ja kehittämisestä.

Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja edistää saimaannorpan suojelustrategian ja toimenpidesuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta, kehittää tämän perusteella saimaannorpan suojelua ja arvioida toimenpidesuunnitelman uusimistarvetta. Lisäksi seurantaryhmä voi tehdä viranomaisille esityksiä tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä.

Valtion aluehallinnon uudistuksen seurauksena ryhmien toiminta oli hetken tauolla, ennen kuin ympäristöministeriö 31.8.2026 nimesi työryhmiin uudet viranomaisjäsenet. Seurantaryhmän vetovastuu siirtyi Itä-Suomen elinvoimakeskukselle. Ryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Ari Niiranen ja sihteerinä luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen.

Seurantaryhmän seuraava etäkokous pidetään 22.4.2027. Kokouksen teemana on ranta-asutus ja matkailu sekä strategian ja toimenpidesuunnitelman päivitys.