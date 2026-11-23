Jessi Jokelainen: Vasemmistoliitto vaatii tuomioistuimille ja syyttäjille merkittävää lisärahoitusta
23.11.2026 13:11:44 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan määrärahalisäyksiä tuomioistuimille ja Syyttäjälaitokselle oikeudenhoidon turvaamiseksi. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Jessi Jokelainen pitää lisäyksiä tärkeinä suomalaisen oikeusvaltion kannalta.
– Oikeudenhoito on tietoisilla poliittisilla valinnoilla ajettu kriisiin, joka uhkaa oikeusvaltiota. Vaikka Orpon hallitus on ohjelmassaan sitoutunut panostamaan oikeudenhoidon reusursseihin, ovat hallituksen läpi kauden tekemät hallinnon leikkaukset osuneet myös oikeudenkäynteihin, Jokelainen sanoo.
Hallinnonalan viranomaiset ja järjestöt, kuten Tuomioistuinvirasto, Juristiliitto, Tuomariliitto ja Syyttäjäyhdistys, ovat erityisesti kevään kehysriihestä lähtien kritisoineet voimakkaasti tuleville vuosille kaavailtuja leikkauksia ja kertoneet selvästi säästöjen seurauksista.
– Jos oikeudenhoidosta aletaan säästää, ei raha ole otettavissa muualta kuin henkilöstöstä. Säästöt tarkoittavat syyttäjien määrän vähentämistä jo ensi vuodelle. Jäljelle jäävät syyttäjät taas ovat yhä kohtuuttomamman työkuorman edessä. Se on tuhoisaa kansalaisten oikeuksille ja epäinhimillistä myös työntekijänäkökulmasta, Jokelainen sanoo.
Oikeudenkäyntien kesto on jo pitkään ollut vakava kotimainen ihmisoikeusongelma, mutta tulevina vuosina uhkaavien säästöjenaiheuttamat henkilöstövähennykset johtavat oikeudenkäyntien venymiseen entisestään.
– Samaan aikaan hallituksen kriminaalipolitiikka on koko kauden keskittynyt rangaistusten koventamiseen ja kriminalisointien laajentamiseen. Paitsi, että kehitys koettelee ylitäysiä vankiloita ja tulee itsessään kalliiksi, lisää se entisestään syyttäjien ja tuomioistuinten työmäärää ilman, että kiristysten toimeenpanoon on varattu niiden vaatimaa lisärahoitusta. Eduskunnan lakivaliokunta on läpi kauden yli hallitus-oppositiorajojen huomauttanut rahoituksen riittämättömyydestä ja päätösten seurauksista, mutta sanoilla ei ole ollut vaikutusta, Jokelainen sanoo.
Viimeviikkoisessa täydentävässä budjettiesityksessään hallitus esittää Syyttäjälaitokselle kertaluontoisesti 1,5 miljoonaa euron lisäystä alkuperäiseen budjettiesitykseen verrattuna. Suomen Syyttäjäyhdistyksen mukaan syyttäjien määrän nosto lähemmäs eurooppalaista ja pohjoismaista tasoa vaatisi noin 10 miljoonan euron pysyvän tasokorotuksen.
– Suomessa jokaisen on saatava oikeutta. Oikeusvaltiosta ei ole varaa säästää, vaan oikeusvaltio on turvattava kaikissa oloissa. Koko oikeudenhoidon ketjuun tarvitaan pysyvää lisärahoitusta. Se, että hallitus paikkaa alkuperäistä budjettiesitystään summalla, josta valtaosa on napattu hallinnonalan sisältä, on täysin riittämätön laastari, Jokelainen sanoo.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti on julkaistu osoitteessa vasemmisto.fi.
Vaihtoehtobudjetissa esitetään oikeudenhoidon turvaamiseksi 10 miljoonan euron määrärahalisäystä tuomioistuimille ja 10 miljoonan euron määrärahalisäystä Syyttäjälaitokselle.
Yhteyshenkilöt
Jessi JokelainenkansanedustajaPuh:050 407 4240jessi.jokelainen@eduskunta.fi
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