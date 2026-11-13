Xplora Technologies raportoi ennätyksellisen Q4-tuloksen ja nimittää uuden liiketoimintajohtajan 2.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote

Oslo, 27. helmikuuta 2026 – Xplora Technologies raportoi vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tuloksen: Liikevaihto: 606 miljoonaa Norjan kruunua Bruttokate: 313 miljoonaa Norjan kruunua Käyttökate (EBITDA): 101 miljoonaa Norjan kruunua – Olemme vahvistaneet asemaamme Euroopan johtavana perheille suunnattuna laite- ja palvelualustana. Näemme selkeän polun kohti tavoitettamme saavuttaa miljoona tilausta, sanoo Xploran toimitusjohtaja Sten Kirkbak. Tommy Krznaric Doron liiketoimintajohtajaksi Tommy Krznaric aloittaa Doron liiketoimintajohtajana 1. maaliskuuta. Hän vastaa liiketoimintayksikön strategiasta ja operatiivisesta johtamisesta sekä tuloksellisesta toteutuksesta. – Haluan kiittää Doron hallitusta ja Xplora Technologiesin johtoa luottamuksesta. Dorolla on tärkeä rooli Xplora Technologiesissa, ja yhteinen tavoitteemme – turvallisemman ja terveemmän digitaalisen elämän rakentaminen kaikille sukupolville – antaa meille selkeän suunnan. Odotan, että voimme Doron osaavan tiimin kanssa va