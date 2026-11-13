Xplora Technologies – Lausunto FI-Alert-vaaratiedotetestin aiheuttamista häiriöistä Suomessa
23.11.2026 13:23:38 EET | Xplora Mobile Oy | Tiedote
23. marraskuuta 2026
Suomessa 17. marraskuuta järjestetty valtakunnallinen FI-Alert-vaaratiedotetesti aiheutti toimintahäiriöitä osassa Doron peruspuhelimia ja Xploran kellopuhelimia. Xplora Technologies suhtautuu tilanteeseen erittäin vakavasti ja selvittää häiriöiden teknisiä syitä sekä etsii ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa.
Xplora Technologiesin ensisijaisena tavoitteena on auttaa häiriöistä kärsineitä asiakkaita palauttamaan laitteidensa toimintakyky, huolehtia ajantasaisesta tiedottamisesta sekä valmistautua seuraavaan valtakunnalliseen FI-Alert-testiin, joka on määrä järjestää 24. marraskuuta.
Doro-puhelimet
Doro-puhelimissa havaittujen toimintahäiriöiden tekninen selvitys on edelleen kesken. Tämänhetkisten havaintojen perusteella häiriöt saattavat liittyä saamenkielisten vaaratiedotteiden erikoismerkkien käsittelyyn sekä mahdollisesti lähetettyjen viestien määrään, pituuteen ja lähetystiheyteen.
Häiriöiden tarkkaa teknistä juurisyytä ei ole vielä vahvistettu, ja selvitystyö jatkuu. Ongelmaa ei ollut havaittu aiemmissa testeissä, eikä se siten ollut tiedossa ennen 17. marraskuuta järjestettyä testiä.
Xplora-kellopuhelimet
Xplora XGO3 -kellopuhelimiin toimitetaan ohjelmistopäivitys 23.–24. marraskuuta välisenä yönä. Päivitys ei edellytä käyttäjiltä tai vanhemmilta toimenpiteitä.
Xplora XGO3 -kellopuhelimia ei ole tarkoitettu vastaanottamaan Cell Broadcast -tekniikalla välitettäviä vaaratiedotteita. Vaikka kellopuhelimet eivät vastaanottaneet tai näyttäneet FI-Alert-vaaratiedotteita, testitiedote aiheutti toimintahäiriöitä osassa laitteista.
Ohjelmistopäivityksellä poistetaan Cell Broadcast -toiminnallisuus käytöstä XGO3-kellopuhelimissa vastaavien häiriöiden ehkäisemiseksi.
Seuraava FI-Alert-testi
Seuraava valtakunnallinen FI-Alert-testi on määrä järjestää 24. marraskuuta. Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, ettei testissä käytetä saamenkielisiä vaaratiedotteita.
Xplora Technologies jatkaa teknisen ratkaisun kehittämistä, jotta myös saamenkieliset vaaratiedotteet voidaan välittää luotettavasti tulevissa testeissä ja todellisissa vaaratilanteissa.
Asiakasturvallisuus on ensisijainen tavoitteemme
Asiakkaiden turvallisuus on Xplora Technologiesille ensisijaisen tärkeää, sillä yhtiön tuotteita käyttävät muun muassa lapset ja ikääntyneet. Ymmärrämme häiriöiden aiheuttaman huolen ja pahoittelemme niistä asiakkaille aiheutunutta haittaa.
Jatkamme häiriöiden selvittämistä ja korjaavien ratkaisujen toteuttamista. Tiedotamme tilanteen etenemisestä, kun uutta vahvistettua tietoa on saatavilla.
Yhteyshenkilöt
Eevi Näsäneneevi.nasanen@xplora.com
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