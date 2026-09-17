VR lisää junavuoroja vuodelle 2027 – luvassa kokonaan uusia vuoroja erityisesti myöhäisempiin iltoihin
23.11.2026 13:36:14 EET | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
VR lisää kaukoliikenteen junavuoroja ja laajentaa nykyisten vuorojen liikennöintipäiviä vuodelle 2027. Myös lähiliikenteen aikatauluja tarkennetaan asiakastoiveiden perusteella. 13.12.2026 voimaan tulevat aikataulut tuovat lisää yhteyksiä erityisesti Oulun ja Joensuun reiteille sekä Turun ja Tampereen välille. Myös iltayhteydet Helsingistä Tampereelle ja Jyväskylään paranevat.
Lisäämme junaliikenteen tarjontaa asiakaskysynnän perusteella. Täysin uudet vuorot ja useiden nykyisten yhteyksien laajentaminen jokapäiväisiksi lisäävät matkustusvaihtoehtoja suosittuina ajankohtina. Myöhemmät iltayhteydet palvelevat muun muassa lentoasemalta saapuvia matkustajia sekä lisäävät mahdollisuuksia kulttuuri- ja vapaa-ajan matkoihin eri kaupungeissa.
Oulu
Helsingin ja Oulun välille lisätään kaksi uutta päivittäistä junavuoroa. Nykyiset vuorot huomioiden Helsingistä pääsee jatkossa Ouluun kerran tunnissa joka päivä klo 12–19 välillä ja sunnuntaisin kerran tunnissa jo klo 10 alkaen.
Uudet vuorot:
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IC 49 lähtee Helsingistä klo 17.20 ja saapuu Ouluun klo 22.51 joka päivä
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IC 50 lähtee Oulusta klo 11.55 ja saapuu Helsinkiin klo 18.39 joka päivä
Oulu–Haaparanta (Ruotsi)
Myös Ruotsissa aikataulukausi vaihtuu 13.12. ja Suomen ja Ruotsin välisen junaliikenteen vaihtoyhteydet Haaparannalla parantuvat Norrtågin aikataulumuutosten myötä. Jatkossa jokaiselta Oulusta Haaparannalle kulkevalta junalta on sujuva vaihtoyhteys Luulajaan ja Bodeniin. Myös jokaiselle Haaparannalta Ouluun lähtevälle junalle saapuu Norrtågin juna Luulajasta ja Bodenista. Haaparanta–Oulu-reitin junilta jo nyt liikennöivä vaihtoyhteys Helsinkiin ja Helsingistä säilyy.
Esimerkiksi nousemalla Helsingissä yöjunan kyytiin illalla klo 19.29 voi saapua Luulajaan jo klo 8.19 seuraavana aamuna. Tai lähtemällä Tampereelta iltapäivällä klo 15.02 ehtii Luulajaan illaksi perille klo 22.40.
Vaasa
Alkuillan vuoroväliä Helsingistä Vaasaan tasataan. Nykyisin klo 15.20, 16.20, 17.20 ja 20.20 vuorojen sijaan jatkossa alkuillan vuorot Helsingistä Vaasan lähtevät klo 15.20, 16.39, 18.20 ja klo 20.20. Lisäksi tällä hetkellä Seinäjoelta jo klo 6.50 Vaasaan kulkeva juna, jolla ei ole vaihtoyhteyttä Helsingistä asti, jää pois kulusta.
Juna 48 klo 12.45 Vaasasta Helsinkiin alkaa liikennöidä päivittäin. Tällä hetkellä se kulkee ma–pe ja su. Jatkossa Vaasasta myös pääsee kohti Seinäjokea ja Helsinkiä hieman nykyistä myöhemmin, kun iltajunan uusi lähtöaika on klo 18.25 (nykyisin klo 18.07) ja vaihtoaika Seinäjoella lyhenee. Saapumisaika Helsinkiin pysyy ennallaan (klo 22.39).
Joensuu
Helsingin ja Joensuun välille lisätään yhteensä kuusi uutta junavuoroa viikossa, kun kaksi nykyistä vuoroa muuttuu jokapäiväisiksi. Muutos täydentää nykyisiä kolmen tunnin välejä junatarjonnassa.
Uudet vuorot:
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IC/S13 lähtee Helsingistä klo 12.14 ja saapuu Joensuuhun 17.00. Tämä vuoro liikennöi jatkossa joka päivä. Tällä hetkellä vuoro kulkee torstaista sunnuntaihin.
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IC/S106 lähtee Joensuusta klo 10.15 ja saapuu Helsinkiin klo 14.45. Tämä vuoro liikennöi jatkossa joka päivä. Tällä hetkellä vuoro kulkee maanantaisin sekä perjantaista sunnuntaihin.
Turku–Tampere
Turun ja Tampereen välille lisätään yhteensä 12 uutta junavuoroa viikossa. Neljä nykyistä vuoroa muuttuu jokapäiväisiksi, mikä lisää matkustusvaihtoehtoja viikonloppuihin. Iltapäivän vuoroista on hyvät vaihtoyhteydet pääradalla kulkeviin juniin.
Jokapäiväisiksi muuttuvat vuorot Turun ja Tampereen välillä:
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Juna 919 klo 14.05 Turusta Tampereelle ja juna 920 klo 14.10 Tampereelta Turkuun alkavat liikennöidä joka päivä. Tällä hetkellä vuorot kulkevat perjantaisin ja sunnuntaisin.
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Juna 931 klo 19.50 Turun satamasta Tampereelle ja juna 934 klo 21.12 Tampereelta Turkuun alkavat liikennöidä joka päivä. Tällä hetkellä vuorot kulkevat maanantaista perjantaihin sekä sunnuntaisin.
Tampere
Yllä mainittujen Turun ja Tampereen välillä kulkevien vuorojen lisäksi Helsingistä Tampereelle lisätään uusi myöhäinen IC-junavuoro, joka liikennöi torstaista sunnuntaihin. Vuoro palvelee erityisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalta saapuvia liike- ja vapaa-ajan matkustajia sekä pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumista palaavia. Uusi vuoro lähtee Helsingistä klo 23.14 ja saapuu Tampereelle klo 0.59. Vuorolle on vaihtoyhteys Helsinki-Vantaan lentoaseman rautatieasemalta klo 23.12 lähtevällä lähijunalla.
Lisäksi Helsingistä Tampereelle klo 21.04 lähtevä IC-juna alkaa liikennöidä myös perjantaisin ja sunnuntaisin. Tällä hetkellä vuoro kulkee torstaisin ja lauantaisin.
Jyväskylä
Helsingistä Jyväskylään pääsee jatkossa asiakkaiden toiveesta nykyistä myöhemmin. Uusi myöhäisin lähtöaika Helsingistä on joka päivä klo 20.20 ja Jyväskylään saavutaan klo 23.36.
O- ja Z-junien lähijunaliikenne Lahden, Kotkan ja Kouvolan alueilla
Asiakastoiveiden perusteella myös lähiliikenteessä tehdään täsmennyksiä aikatauluihin:
Kotkan sataman ja Lahden välillä liikennöivien O-junien aikatauluihin tulee muutoksia maanantaista sunnuntaihin. Lahdesta klo 10.08 lähtenyt juna lähtee jatkossa klo 10.01 ja klo 15.30 lähtenyt juna klo 15.15. Kotkan satamasta klo 12.47 lähtenyt juna lähtee jatkossa klo 12.53 ja klo 15.16 lähtenyt juna klo 15.14.
Helsingistä klo 15.35 lähtevä Z-juna saapuu jatkossa Lahteen klo 16.40. Kouvolasta klo 5.27 lähtevä Z-juna saapuu Lahteen klo 6.09, lähtee Lahdesta klo 6.19 ja saapuu Helsinkiin klo 7.24.
Yhteyshenkilöt
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Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
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